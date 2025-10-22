Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Xiaomi 17 Pro Max
Xiaomi 17 Pro Max
© commons.wikimedia.org by 茅野ふたば is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:22

Стальной гигант в кармане: Xiaomi 17 Pro Max прошёл экстремальные испытания на прочность

Xiaomi 17 Pro Max прошёл тест на прочность двойного дисплея — блогер JerryRigEverything

Xiaomi 17 Pro Max прошёл серию экстремальных тестов на прочность, доказав, что флагман способен выдерживать серьёзные нагрузки. Известный блогер Зак Нельсон с канала JerryRigEverything протестировал смартфон на царапины, изгибы и другие виды механического воздействия. Несмотря на сложные испытания, устройство не получило значительных повреждений, что говорит о высоком уровне сборки и прочности материалов.

Двойной дисплей и особенности конструкции

Особое внимание блогера привлекла необычная конструкция смартфона с двумя экранами — основным фронтальным и дополнительным на задней панели. При тесте на устойчивость к царапинам выяснилось, что стекло второго дисплея немного мягче, чем фронтальная панель, и подвержено повреждениям при меньшей нагрузке.

После проверки на прочность Зак Нельсон разобрал устройство, чтобы показать его внутреннее устройство. Оказалось, что задний экран установлен под стеклом и закреплён на металлической пластине с помощью винтов. Такая конструкция выглядит надёжной, однако остаётся вопрос, насколько легко можно будет заменить задний дисплей в случае повреждения.

Сравнение дисплеев

Характеристика Фронтальный экран Задний экран
Твердость стекла Высокая Средняя
Устойчивость к царапинам Отличная Хорошая
Механическая защита Металлическая рамка Металлическая пластина

Советы шаг за шагом: уход за двойным дисплеем

  1. Использовать защитное стекло или плёнку на оба экрана.

  2. Избегать контактных поверхностей с острыми предметами, особенно на заднем дисплее.

  3. Регулярно очищать экраны мягкой тканью, чтобы избежать накопления мелких частиц, способных вызвать микроповреждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование острых предметов для чистки → царапины на заднем экране → мягкая микрофибра или специальные салфетки для экранов.

  • Сильное давление на дисплей при падении → трещины → защитный чехол с амортизирующими вставками.

А что если…

Если задний дисплей всё-таки повреждён, замена может быть непростой из-за конструкции с винтовым креплением и металлической пластины. Рекомендуется обращаться к официальным сервисным центрам или проверенным мастерам.

Плюсы и минусы Xiaomi 17 Pro Max

Плюсы Минусы
Двойной дисплей для удобства Задний экран мягче фронтального
Прочный корпус Возможны сложности при замене экрана
Качественные материалы Высокая цена на рынке Китая

FAQ

Как выбрать защитный аксессуар для двойного дисплея?
Ищите стекла или плёнки, которые подходят и для переднего, и для заднего экранов, с повышенной твёрдостью.

Сколько стоит замена заднего экрана?
Цена зависит от сервисного центра и региона, но обычно замена сложнее, чем у обычного смартфона с одним дисплеем.

Что лучше для защиты — чехол или стекло?
Оптимально сочетание: защитное стекло на оба экрана и чехол с амортизирующими вставками для корпуса.

Мифы и правда

  1. Миф: двойной дисплей не выдерживает нагрузок.
    Правда: тесты показали, что устройство устойчиво к царапинам и изгибам, особенно фронтальный экран.

  2. Миф: задний дисплей легко царапается.
    Правда: стекло мягче фронтального, но защищено металлической пластиной и задним стеклом.

Интересные факты

  1. Xiaomi 17 Pro Max представлен в конце сентября 2025 года.

  2. Двойной дисплей используется для уведомлений и съёмки селфи на основную камеру.

  3. Все тесты проводились в стандартной программе JerryRigEverything, известной своим строгим подходом к проверке прочности.

Исторический контекст

  • Смартфоны с дополнительными дисплеями начали появляться несколько лет назад, но массовое распространение получили только в 2020-х.

  • Технология двойных экранов позволяет повысить функциональность, сохранив компактность устройства.

  • Прочность современных флагманов заметно выросла благодаря использованию улучшенных стекол и металлических рамок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ctrl + Alt + Del с удержанием Ctrl позволяет форсировать перезапуск Windows — ZDNet сегодня в 10:17
Не двигается мышка, не открывается меню? В Windows есть скрытый способ "спасти" ПК

Журналисты раскрыли скрытый способ выключить зависший компьютер с Windows без кнопки питания. Как работает секретная комбинация Ctrl + Alt + Del и почему пользоваться ею нужно с осторожностью?

Читать полностью » Металлические корпуса ушли в прошлое: металл мешает работе Wi-Fi и 5G — NotebookCheck сегодня в 9:27
Холодный металл больше не в моде: почему смартфоны отказались от премиум-корпусов

Металл долго считался эталоном премиального корпуса, но в эпоху 5G он стал врагом связи. Почему смартфоны из алюминия и титана исчезли, и сможет ли металл вернуться в будущее мобильных устройств?

Читать полностью » Starlink достиг отметки в 10 000 спутников на орбите — новый рекорд SpaceX сегодня в 8:37
Каждые 2,5 дня — в космос: Falcon 9 бьёт рекорды, пока Землю оплетает сеть из тысяч спутников

SpaceX вывела на орбиту 10 000-й спутник Starlink и побила очередной рекорд повторных запусков Falcon 9. Как компания Маска меняет представление о глобальном интернете?

Читать полностью » сегодня в 7:36
Когда аккумулятор замерзает — она держит ток: Россия показала новый класс источников питания

«Ростех» представил компактную батарею, работающую от –60 °C до +85 °C. Как новый химический источник тока от «РТ-Капитал» способен выдержать Арктику и тропики одновременно?

Читать полностью » Учёные выяснили, что обучение ИИ на постах из соцсетей снижает качество рассуждений сегодня в 6:46
ИИ стал токсичным после X и TikTok: вирусные посты заражают мышление моделей

Новое исследование показало: дообучение ИИ на популярных постах из соцсетей снижает его способность рассуждать и повышает токсичность. Почему виральность стала главным ядом для интеллекта машин?

Читать полностью » OpenAI планирует инвестировать $1 трлн в инфраструктуру искусственного интеллекта Stargate сегодня в 5:56
ИИ, который зарабатывает быстрее Netflix: как OpenAI стал новой сверхдержавой Кремниевой долины

OpenAI достигла годового дохода в 13 млрд долларов, но собирается потратить триллион на создание глобальной инфраструктуры Stargate. Что стоит за этими амбициями и сможет ли компания выдержать такую ставку?

Читать полностью » Робот Unitree H2 показал плавную походку и устойчивость, сравнимую с человеком сегодня в 4:46
Он шагает как человек — и уже выглядит как человек: Китай показал пугающе живого робота

Китайская Unitree представила человекоподобного робота H2 с плавной походкой и человеческими пропорциями. Почему его называют самым естественным роботом нового поколения?

Читать полностью » В Китае разработали миниатюрный оптический чип Yuheng для анализа света в реальном времени сегодня в 3:46
Он видит свет по-новому: чип Yuheng обещает заменить громоздкие спектрометры

Китайские учёные создали оптический чип Yuheng, способный анализировать свет в реальном времени с точностью лабораторных приборов. Как он работает и почему его собираются протестировать на крупнейшем телескопе мира?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Дорожные реагенты ускоряют разрушение краски и металла на повреждённых участках кузова
Туризм
Руководитель Pegas заявила, что сотрудничество с маркетплейсами может укрепить туристический бизнес
Дом
Раствор уксуса и мыла эффективно очищает обивку и устраняет затхлый запах мебели
ЮФО
Минкурортов Крыма сообщил о росте спроса на санаторно-курортный отдых в 2025 году
Спорт и фитнес
Влияние тренировки на аппетит и сон: мнение тренера о восстановлении после нагрузки
Красота и здоровье
Исследование Гарвардской медицинской школы: висцеральный жир повышает риск диабета 2 типа
Красота и здоровье
Модные эксперты назвали темно-синие джинсы универсальной базой для любого образа
Культура и шоу-бизнес
Жанель Монэ заявила, что видела концерт Дэвида Боуи после "путешествия во времени" — Rolling Stone
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet