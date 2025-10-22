Стальной гигант в кармане: Xiaomi 17 Pro Max прошёл экстремальные испытания на прочность

Xiaomi 17 Pro Max прошёл серию экстремальных тестов на прочность, доказав, что флагман способен выдерживать серьёзные нагрузки. Известный блогер Зак Нельсон с канала JerryRigEverything протестировал смартфон на царапины, изгибы и другие виды механического воздействия. Несмотря на сложные испытания, устройство не получило значительных повреждений, что говорит о высоком уровне сборки и прочности материалов.

Двойной дисплей и особенности конструкции

Особое внимание блогера привлекла необычная конструкция смартфона с двумя экранами — основным фронтальным и дополнительным на задней панели. При тесте на устойчивость к царапинам выяснилось, что стекло второго дисплея немного мягче, чем фронтальная панель, и подвержено повреждениям при меньшей нагрузке.

После проверки на прочность Зак Нельсон разобрал устройство, чтобы показать его внутреннее устройство. Оказалось, что задний экран установлен под стеклом и закреплён на металлической пластине с помощью винтов. Такая конструкция выглядит надёжной, однако остаётся вопрос, насколько легко можно будет заменить задний дисплей в случае повреждения.

Сравнение дисплеев

Характеристика Фронтальный экран Задний экран Твердость стекла Высокая Средняя Устойчивость к царапинам Отличная Хорошая Механическая защита Металлическая рамка Металлическая пластина

Советы шаг за шагом: уход за двойным дисплеем

Использовать защитное стекло или плёнку на оба экрана. Избегать контактных поверхностей с острыми предметами, особенно на заднем дисплее. Регулярно очищать экраны мягкой тканью, чтобы избежать накопления мелких частиц, способных вызвать микроповреждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использование острых предметов для чистки → царапины на заднем экране → мягкая микрофибра или специальные салфетки для экранов.

Сильное давление на дисплей при падении → трещины → защитный чехол с амортизирующими вставками.

А что если…

Если задний дисплей всё-таки повреждён, замена может быть непростой из-за конструкции с винтовым креплением и металлической пластины. Рекомендуется обращаться к официальным сервисным центрам или проверенным мастерам.

Плюсы и минусы Xiaomi 17 Pro Max

Плюсы Минусы Двойной дисплей для удобства Задний экран мягче фронтального Прочный корпус Возможны сложности при замене экрана Качественные материалы Высокая цена на рынке Китая

FAQ

Как выбрать защитный аксессуар для двойного дисплея?

Ищите стекла или плёнки, которые подходят и для переднего, и для заднего экранов, с повышенной твёрдостью.

Сколько стоит замена заднего экрана?

Цена зависит от сервисного центра и региона, но обычно замена сложнее, чем у обычного смартфона с одним дисплеем.

Что лучше для защиты — чехол или стекло?

Оптимально сочетание: защитное стекло на оба экрана и чехол с амортизирующими вставками для корпуса.

Мифы и правда

Миф: двойной дисплей не выдерживает нагрузок.

Правда: тесты показали, что устройство устойчиво к царапинам и изгибам, особенно фронтальный экран. Миф: задний дисплей легко царапается.

Правда: стекло мягче фронтального, но защищено металлической пластиной и задним стеклом.

Интересные факты

Xiaomi 17 Pro Max представлен в конце сентября 2025 года. Двойной дисплей используется для уведомлений и съёмки селфи на основную камеру. Все тесты проводились в стандартной программе JerryRigEverything, известной своим строгим подходом к проверке прочности.

Исторический контекст