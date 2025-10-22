Стальной гигант в кармане: Xiaomi 17 Pro Max прошёл экстремальные испытания на прочность
Xiaomi 17 Pro Max прошёл серию экстремальных тестов на прочность, доказав, что флагман способен выдерживать серьёзные нагрузки. Известный блогер Зак Нельсон с канала JerryRigEverything протестировал смартфон на царапины, изгибы и другие виды механического воздействия. Несмотря на сложные испытания, устройство не получило значительных повреждений, что говорит о высоком уровне сборки и прочности материалов.
Двойной дисплей и особенности конструкции
Особое внимание блогера привлекла необычная конструкция смартфона с двумя экранами — основным фронтальным и дополнительным на задней панели. При тесте на устойчивость к царапинам выяснилось, что стекло второго дисплея немного мягче, чем фронтальная панель, и подвержено повреждениям при меньшей нагрузке.
После проверки на прочность Зак Нельсон разобрал устройство, чтобы показать его внутреннее устройство. Оказалось, что задний экран установлен под стеклом и закреплён на металлической пластине с помощью винтов. Такая конструкция выглядит надёжной, однако остаётся вопрос, насколько легко можно будет заменить задний дисплей в случае повреждения.
Сравнение дисплеев
|Характеристика
|Фронтальный экран
|Задний экран
|Твердость стекла
|Высокая
|Средняя
|Устойчивость к царапинам
|Отличная
|Хорошая
|Механическая защита
|Металлическая рамка
|Металлическая пластина
Советы шаг за шагом: уход за двойным дисплеем
-
Использовать защитное стекло или плёнку на оба экрана.
-
Избегать контактных поверхностей с острыми предметами, особенно на заднем дисплее.
-
Регулярно очищать экраны мягкой тканью, чтобы избежать накопления мелких частиц, способных вызвать микроповреждения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Использование острых предметов для чистки → царапины на заднем экране → мягкая микрофибра или специальные салфетки для экранов.
-
Сильное давление на дисплей при падении → трещины → защитный чехол с амортизирующими вставками.
А что если…
Если задний дисплей всё-таки повреждён, замена может быть непростой из-за конструкции с винтовым креплением и металлической пластины. Рекомендуется обращаться к официальным сервисным центрам или проверенным мастерам.
Плюсы и минусы Xiaomi 17 Pro Max
|Плюсы
|Минусы
|Двойной дисплей для удобства
|Задний экран мягче фронтального
|Прочный корпус
|Возможны сложности при замене экрана
|Качественные материалы
|Высокая цена на рынке Китая
FAQ
Как выбрать защитный аксессуар для двойного дисплея?
Ищите стекла или плёнки, которые подходят и для переднего, и для заднего экранов, с повышенной твёрдостью.
Сколько стоит замена заднего экрана?
Цена зависит от сервисного центра и региона, но обычно замена сложнее, чем у обычного смартфона с одним дисплеем.
Что лучше для защиты — чехол или стекло?
Оптимально сочетание: защитное стекло на оба экрана и чехол с амортизирующими вставками для корпуса.
Мифы и правда
-
Миф: двойной дисплей не выдерживает нагрузок.
Правда: тесты показали, что устройство устойчиво к царапинам и изгибам, особенно фронтальный экран.
-
Миф: задний дисплей легко царапается.
Правда: стекло мягче фронтального, но защищено металлической пластиной и задним стеклом.
Интересные факты
-
Xiaomi 17 Pro Max представлен в конце сентября 2025 года.
-
Двойной дисплей используется для уведомлений и съёмки селфи на основную камеру.
-
Все тесты проводились в стандартной программе JerryRigEverything, известной своим строгим подходом к проверке прочности.
Исторический контекст
-
Смартфоны с дополнительными дисплеями начали появляться несколько лет назад, но массовое распространение получили только в 2020-х.
-
Технология двойных экранов позволяет повысить функциональность, сохранив компактность устройства.
-
Прочность современных флагманов заметно выросла благодаря использованию улучшенных стекол и металлических рамок.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru