Золотая бронь превратилась в тыкву: как перекупщики на SU7 и YU7 потеряли тысячи юаней
Рынок перепродажи заказов на автомобили Xiaomi SU7 и YU7 в Китае стремительно охладел. Еще весной за право купить популярные модели просили десятки тысяч юаней, а теперь посредники готовы уступать в цене — лишь бы избавиться от броней.
От ажиотажа до затишья
Всего несколько месяцев назад ситуация выглядела совершенно иначе. Весной рынок перепродажи бронирований на электромобили Xiaomi кипел: перекупщики продавали доступ к заказу SU7 за 10 000 юаней (примерно 110 тысяч рублей), а за YU7 требовали еще больше. Но сегодня эти цифры кажутся фантастическими — за тот же SU7 просят около 1500 юаней, а YU7 можно "переписать" всего за 2000-3000.
Те, кто вносил первоначальный депозит в 5000 юаней, теперь вынуждены мириться с убытками в 2000–3000.
"Два месяца назад заказы вырывали из рук, а теперь и за полцены не берут", — говорят китайские дилеры.
Почему рынок остыл
Эксперты называют сразу несколько факторов, из-за которых интерес к перепродаже заказов резко упал.
-
Спекуляции. Многие клиенты оформляли брони не ради покупки, а чтобы заработать на перепродаже. В итоге на рынке оказалось слишком много предложений.
-
Долгое ожидание. Поставки стандартной версии YU7 растянулись почти до года — до 48 недель. Потенциальные покупатели не готовы так долго ждать.
-
Негативный фон. Авария в Чэнду с участием электромобиля Xiaomi стала резонансной и снизила доверие к бренду, несмотря на отсутствие официальных претензий к качеству.
Рынок подержанных авто держится лучше
Интересно, что подержанные Xiaomi пока не теряют популярности. Почти новые YU7 с минимальным пробегом по-прежнему продаются дороже новых, пусть и с меньшей наценкой, чем раньше. Это объясняется тем, что покупатель получает автомобиль сразу, не дожидаясь поставки.
При этом производитель чувствует себя уверенно. Только в сентябре Xiaomi реализовала почти 42 тысячи автомобилей, а сеть дилеров выросла до 119 городов по всему Китаю.
Сравнение моделей Xiaomi SU7 и YU7
|Параметр
|Xiaomi SU7
|Xiaomi YU7
|Класс
|Спортивный седан
|Электрический кроссовер
|Основная аудитория
|Молодые водители, энтузиасты технологий
|Семейные покупатели
|Средняя цена
|от 215 000 юаней
|от 250 000 юаней
|Срок ожидания
|24-30 недель
|до 48 недель
|Текущая перепродажная цена брони
|~1500 юаней
|2000-3000 юаней
Советы для покупателей
-
Не переплачивайте за бронь. Цены на вторичном рынке продолжают снижаться. Лучше оформить заказ напрямую у производителя.
-
Проверяйте статус поставки. При покупке подержанного авто уточняйте дату производства и наличие обновлений программного обеспечения.
-
Остерегайтесь мошенников. Некоторые перекупщики выдают фейковые брони за реальные заказы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка брони на пике спроса ради перепродажи.
-
Последствие: потеря до 70% от суммы депозита.
-
Альтернатива: инвестировать эти средства в ранний заказ у официального дилера или подержанный авто с гарантией.
А что если рынок восстановится?
Если спрос на электромобили Xiaomi вновь вырастет, часть инвесторов может вернуть вложения, особенно на фоне расширения дилерской сети и выхода обновленных версий SU7 и YU7. Однако эксперты полагают, что "золотая пора спекуляций" уже позади — производитель научился быстро масштабировать производство.
Плюсы и минусы моделей
|Критерий
|Плюсы
|Минусы
|Xiaomi SU7
|Стильный дизайн, высокая динамика, доступная цена
|Ограниченные версии, очередь на поставку
|Xiaomi YU7
|Просторный салон, улучшенная батарея, семейный формат
|Задержки поставок, падение интереса к броням
FAQ
Как оформить заказ на SU7 или YU7 сейчас?
Через официальный сайт Xiaomi Auto или приложение, с предоплатой 5000 юаней.
Можно ли вернуть депозит?
В большинстве случаев — нет, если заказ уже подтвержден.
Стоит ли покупать перепроданную бронь?
Только если цена значительно ниже официального депозита и есть подтверждение от Xiaomi.
Когда ожидать новые версии моделей?
Официальный анонс модернизированных SU7 ожидается ближе к весне 2026 года.
Что лучше — SU7 или YU7?
SU7 подходит для города и динамичной езды, а YU7 — для семьи и дальних поездок.
Мифы и правда
-
Миф: все заказы Xiaomi распродаются за минуты.
Правда: высокий спрос сохраняется, но ажиотаж спал, и свободные слоты всё чаще появляются.
-
Миф: падение премий означает крах бренда.
Правда: компания стабильно увеличивает продажи и расширяет сеть дилеров.
-
Миф: после аварии YU7 стали опасными.
Правда: расследование не выявило конструктивных дефектов, и модель прошла все сертификации.
Интересные факты
-
Электромобиль SU7 разработан с участием инженеров, ранее работавших в Porsche.
-
YU7 стал первой моделью Xiaomi с системой автономного вождения третьего уровня.
-
За первый месяц продаж компания установила рекорд по числу онлайн-заказов среди китайских автопроизводителей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru