Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:49

Золотая бронь превратилась в тыкву: как перекупщики на SU7 и YU7 потеряли тысячи юаней

В Китае обвалился рынок перепродажи заказов на электромобили Xiaomi SU7 и YU7

Рынок перепродажи заказов на автомобили Xiaomi SU7 и YU7 в Китае стремительно охладел. Еще весной за право купить популярные модели просили десятки тысяч юаней, а теперь посредники готовы уступать в цене — лишь бы избавиться от броней.

От ажиотажа до затишья

Всего несколько месяцев назад ситуация выглядела совершенно иначе. Весной рынок перепродажи бронирований на электромобили Xiaomi кипел: перекупщики продавали доступ к заказу SU7 за 10 000 юаней (примерно 110 тысяч рублей), а за YU7 требовали еще больше. Но сегодня эти цифры кажутся фантастическими — за тот же SU7 просят около 1500 юаней, а YU7 можно "переписать" всего за 2000-3000.

Те, кто вносил первоначальный депозит в 5000 юаней, теперь вынуждены мириться с убытками в 2000–3000.

"Два месяца назад заказы вырывали из рук, а теперь и за полцены не берут", — говорят китайские дилеры.

Почему рынок остыл

Эксперты называют сразу несколько факторов, из-за которых интерес к перепродаже заказов резко упал.

  1. Спекуляции. Многие клиенты оформляли брони не ради покупки, а чтобы заработать на перепродаже. В итоге на рынке оказалось слишком много предложений.

  2. Долгое ожидание. Поставки стандартной версии YU7 растянулись почти до года — до 48 недель. Потенциальные покупатели не готовы так долго ждать.

  3. Негативный фон. Авария в Чэнду с участием электромобиля Xiaomi стала резонансной и снизила доверие к бренду, несмотря на отсутствие официальных претензий к качеству.

Рынок подержанных авто держится лучше

Интересно, что подержанные Xiaomi пока не теряют популярности. Почти новые YU7 с минимальным пробегом по-прежнему продаются дороже новых, пусть и с меньшей наценкой, чем раньше. Это объясняется тем, что покупатель получает автомобиль сразу, не дожидаясь поставки.

При этом производитель чувствует себя уверенно. Только в сентябре Xiaomi реализовала почти 42 тысячи автомобилей, а сеть дилеров выросла до 119 городов по всему Китаю.

Сравнение моделей Xiaomi SU7 и YU7

Параметр Xiaomi SU7 Xiaomi YU7
Класс Спортивный седан Электрический кроссовер
Основная аудитория Молодые водители, энтузиасты технологий Семейные покупатели
Средняя цена от 215 000 юаней от 250 000 юаней
Срок ожидания 24-30 недель до 48 недель
Текущая перепродажная цена брони ~1500 юаней 2000-3000 юаней

Советы для покупателей

  1. Не переплачивайте за бронь. Цены на вторичном рынке продолжают снижаться. Лучше оформить заказ напрямую у производителя.

  2. Проверяйте статус поставки. При покупке подержанного авто уточняйте дату производства и наличие обновлений программного обеспечения.

  3. Остерегайтесь мошенников. Некоторые перекупщики выдают фейковые брони за реальные заказы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка брони на пике спроса ради перепродажи.

  • Последствие: потеря до 70% от суммы депозита.

  • Альтернатива: инвестировать эти средства в ранний заказ у официального дилера или подержанный авто с гарантией.

А что если рынок восстановится?

Если спрос на электромобили Xiaomi вновь вырастет, часть инвесторов может вернуть вложения, особенно на фоне расширения дилерской сети и выхода обновленных версий SU7 и YU7. Однако эксперты полагают, что "золотая пора спекуляций" уже позади — производитель научился быстро масштабировать производство.

Плюсы и минусы моделей

Критерий Плюсы Минусы
Xiaomi SU7 Стильный дизайн, высокая динамика, доступная цена Ограниченные версии, очередь на поставку
Xiaomi YU7 Просторный салон, улучшенная батарея, семейный формат Задержки поставок, падение интереса к броням

FAQ

Как оформить заказ на SU7 или YU7 сейчас?
Через официальный сайт Xiaomi Auto или приложение, с предоплатой 5000 юаней.

Можно ли вернуть депозит?
В большинстве случаев — нет, если заказ уже подтвержден.

Стоит ли покупать перепроданную бронь?
Только если цена значительно ниже официального депозита и есть подтверждение от Xiaomi.

Когда ожидать новые версии моделей?
Официальный анонс модернизированных SU7 ожидается ближе к весне 2026 года.

Что лучше — SU7 или YU7?
SU7 подходит для города и динамичной езды, а YU7 — для семьи и дальних поездок.

Мифы и правда

  • Миф: все заказы Xiaomi распродаются за минуты.
    Правда: высокий спрос сохраняется, но ажиотаж спал, и свободные слоты всё чаще появляются.

  • Миф: падение премий означает крах бренда.
    Правда: компания стабильно увеличивает продажи и расширяет сеть дилеров.

  • Миф: после аварии YU7 стали опасными.
    Правда: расследование не выявило конструктивных дефектов, и модель прошла все сертификации.

Интересные факты

  1. Электромобиль SU7 разработан с участием инженеров, ранее работавших в Porsche.

  2. YU7 стал первой моделью Xiaomi с системой автономного вождения третьего уровня.

  3. За первый месяц продаж компания установила рекорд по числу онлайн-заказов среди китайских автопроизводителей.

