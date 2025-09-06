Машина засияет сама: неожиданный подарок от Xiaomi для владельцев SU7 и YU7
Компания Xiaomi решила порадовать владельцев своих автомобилей необычным подарком. В начале сентября автоподразделение бренда запустило акцию, которая наверняка привлечет внимание как действующих владельцев, так и тех, кто только присматривается к моделям Xiaomi.
Бесплатная установка при покупке
С 1 сентября по 31 октября 2025 года для автомобилей Xiaomi SU7 и Xiaomi YU7 доступна интеллектуальная подсветка шасси. Приобрести комплект можно за 999 юаней (около 11 300 рублей), а его установка обойдется владельцам абсолютно бесплатно. Заказать аксессуар легко через фирменное приложение Xiaomi Motors App Store.
Варианты подсветки и режимы
Для модели YU7 производитель подготовил несколько вариантов оформления:
- восемь разных оттенков света;
- два уникальных световых эффекта, которые можно синхронизировать с базовым цветом кузова.
Таким образом, владельцы получают возможность подчеркнуть стиль своей машины, сделав её внешний вид более ярким и узнаваемым.
Интеграция в "умную" экосистему
Новинка совместима с фирменной системой Xiaomi и приложением Mi Home. Благодаря встроенному Wi-Fi подсветка легко связывается с другими устройствами, управлять ей можно через смартфон.
Особенность аксессуара — автоматический режим:
-
при парковке подсветка включается сама;
-
через три минуты работы свет погаснет;
-
во время движения она отключается для безопасности.
Защита и долговечность
Корпус подсветки покрыт прочным силиконом, а сама система имеет защиту стандарта IP67. Это значит, что аксессуар не боится пыли, влаги и выдерживает неблагоприятные погодные условия.
Тенденция на персонализацию
Мировые автопроизводители всё чаще предлагают необычные опции, позволяющие выделить автомобиль из потока. Подсветка днища, оригинальные диски, индивидуальные варианты окраски — всё это формирует спрос на персонализацию. Для Xiaomi подобная акция — ещё один способ привлечь внимание к своим машинам и подчеркнуть их принадлежность к экосистеме "умного дома".
Кроме того, бесплатная установка делает предложение ещё более привлекательным. Ведь многие автолюбители опасаются дополнительных расходов на сервис, особенно когда речь идёт о новом и нестандартном оборудовании.
