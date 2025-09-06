Машина засияет сама: неожиданный подарок от Xiaomi для владельцев SU7 и YU7

Компания Xiaomi решила порадовать владельцев своих автомобилей необычным подарком. В начале сентября автоподразделение бренда запустило акцию, которая наверняка привлечет внимание как действующих владельцев, так и тех, кто только присматривается к моделям Xiaomi.

Бесплатная установка при покупке

С 1 сентября по 31 октября 2025 года для автомобилей Xiaomi SU7 и Xiaomi YU7 доступна интеллектуальная подсветка шасси. Приобрести комплект можно за 999 юаней (около 11 300 рублей), а его установка обойдется владельцам абсолютно бесплатно. Заказать аксессуар легко через фирменное приложение Xiaomi Motors App Store.

Варианты подсветки и режимы

Для модели YU7 производитель подготовил несколько вариантов оформления:

восемь разных оттенков света;

два уникальных световых эффекта, которые можно синхронизировать с базовым цветом кузова.

Таким образом, владельцы получают возможность подчеркнуть стиль своей машины, сделав её внешний вид более ярким и узнаваемым.

Интеграция в "умную" экосистему

Новинка совместима с фирменной системой Xiaomi и приложением Mi Home. Благодаря встроенному Wi-Fi подсветка легко связывается с другими устройствами, управлять ей можно через смартфон.

Особенность аксессуара — автоматический режим:

при парковке подсветка включается сама; через три минуты работы свет погаснет; во время движения она отключается для безопасности.

Защита и долговечность

Корпус подсветки покрыт прочным силиконом, а сама система имеет защиту стандарта IP67. Это значит, что аксессуар не боится пыли, влаги и выдерживает неблагоприятные погодные условия.

Тенденция на персонализацию

Мировые автопроизводители всё чаще предлагают необычные опции, позволяющие выделить автомобиль из потока. Подсветка днища, оригинальные диски, индивидуальные варианты окраски — всё это формирует спрос на персонализацию. Для Xiaomi подобная акция — ещё один способ привлечь внимание к своим машинам и подчеркнуть их принадлежность к экосистеме "умного дома".

Кроме того, бесплатная установка делает предложение ещё более привлекательным. Ведь многие автолюбители опасаются дополнительных расходов на сервис, особенно когда речь идёт о новом и нестандартном оборудовании.