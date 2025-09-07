Европейский стиль для китайских авто: кого Xiaomi переманила из Lamborghini

Фабиан Шмёльц, имя которого хорошо знакомо в автомобильном мире, сделал новый карьерный поворот. Человек, приложивший руку к созданию одного из последних суперкаров Lamborghini, теперь будет отвечать за внешний облик автомобилей китайской Xiaomi в Европе. Это назначение стало знаковым событием не только для самой компании, но и для всей индустрии, ведь переход специалиста такого уровня указывает на серьёзные амбиции бренда.

От Lamborghini к Xiaomi Auto

До прихода в Xiaomi Фабиан Шмёльц руководил отделом экстерьерного дизайна в Lamborghini. Под его контролем был создан проект Lamborghini Temerario, а ранее он участвовал в разработке нескольких концептов Porsche, включая 718 Boxster, виртуальный Vision GT и прототип Mission E, впоследствии превратившийся в серийный Taycan. Такой опыт делает его ценнейшим специалистом для молодой автомобильной команды Xiaomi.

Первые автомобили Xiaomi и сравнения с конкурентами

Пока внимание публики приковано к дебютным моделям Xiaomi — электрическому седану SU7 и кроссоверу YU7. Обе машины вызвали активные обсуждения: дизайн сравнивают с Porsche Taycan и Ferrari Purosangue. Подобные параллели показывают, что компания намеренно ориентируется на премиальный сегмент и готова соперничать с сильнейшими игроками рынка.

Видение компании и роль дизайна

Глава департамента промышленного дизайна Xiaomi Auto Ли Тяньюань в интервью подчеркнул особый подход бренда к созданию автомобилей.

"Компания стремится создать "эмоциональную ценность" в дизайне, сочетая научную логику, интуитивность и эмоциональный отклик пользователей", — заявил глава департамента промышленного дизайна Ли Тяньюань.

Согласно данным китайского ресурса Sanyan Tech, назначение Шмёльца неслучайно: компания готовит почву для выхода на европейский рынок.