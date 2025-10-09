Всё для Китая, крохи для остальных: Xiaomi снова обделила международных пользователей

Компания Xiaomi изменила стратегию продвижения своей новой флагманской линейки. Как сообщает портал XiaomiTime, на международных рынках появится только базовая модель Xiaomi 17, тогда как 17 Pro и 17 Pro Max останутся эксклюзивом для Китая.

Решение стало неожиданным для поклонников бренда, ведь серия 17 позиционируется как ключевая в линейке 2025 года и напрямую конкурирует с iPhone 17 и Samsung Galaxy S25.

Что известно о глобальной версии Xiaomi 17

По информации источника, международная версия Xiaomi 17 сохранит большинство характеристик китайского варианта, но получит уменьшенный аккумулятор — 6300 мАч вместо 7000 мАч. Эта деталь была подтверждена в коде прошивки устройства, опубликованной для внутреннего тестирования.

При этом мощность зарядки останется прежней — 100 Вт, что позволит полностью зарядить смартфон менее чем за 25 минут.

Устройство будет работать под управлением HyperOS 3, построенной на Android 16, и получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающий поддержку ИИ-функций и расширенный режим энергоэффективности.

Почему Xiaomi ограничила выпуск флагманов

Компания официально не комментирует причины отказа от международного запуска Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, однако эксперты связывают это решение с несколькими факторами:

Сложность производства - версии с дополнительным дисплеем на задней панели требуют отдельных линий сборки. Высокая себестоимость - производство премиальных моделей увеличивает цену, что снижает конкурентоспособность на фоне iPhone и Samsung. Различие в спросе - в Китае популярны инновационные фичи и дизайн с "вторыми экранами", тогда как международная аудитория делает ставку на автономность и стабильность.

"Xiaomi делает ставку на упрощённую, но массово привлекательную версию. Это стратегический шаг, чтобы укрепить позиции за пределами Китая", — отмечают аналитики XiaomiTime.

Отличия между версиями Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max

Характеристика Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Аккумулятор 6300 мАч (глоб.) / 7000 мАч (Китай) 7000 мАч 7000 мАч Зарядка 100 Вт 120 Вт 120 Вт Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Экран AMOLED 6,7" 120 Гц AMOLED 6,8" 144 Гц AMOLED 6,8" 144 Гц Задний дисплей Нет Есть (вспомогательный) Есть (вспомогательный, увеличенный) Камера 200 + 12 Мп 200 + 50 + 12 Мп 200 + 50 + 12 Мп (перископ) ОС HyperOS 3 (Android 16) HyperOS 3 (Android 16) HyperOS 3 (Android 16)

Как видно, Pro-версии ориентированы на фотоэнтузиастов и геймеров, а базовая модель представляет собой более сбалансированный вариант с тем же чипом, но без дополнительных визуальных и функциональных излишеств.

Что получат пользователи за пределами Китая

Несмотря на урезанный аккумулятор, Xiaomi 17 остаётся одним из самых технологичных смартфонов года. Среди подтверждённых характеристик:

Дисплей: AMOLED 6,7 дюйма, частота 120 Гц, HDR10+

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Память: до 16 ГБ RAM и 512 ГБ UFS 5.0

Камера: основной сенсор 200 Мп, фронтальная 32 Мп

Зарядка: 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

ОС: HyperOS 3 (Android 16)

Корпус: стекло + алюминий, влагозащита IP68

Таким образом, Xiaomi сохраняет топовую производительность и зарядную технологию, но жертвует ёмкостью аккумулятора ради компактности корпуса и, вероятно, сертификационных требований ЕС и FCC.

Когда и где выйдет Xiaomi 17

Сроки мирового релиза пока не объявлены. По информации отраслевых источников, международная премьера может состояться в декабре 2025 года, а поставки начнутся в начале 2026 года.

Ожидается, что цена глобальной версии будет значительно выше, чем в Китае, где Xiaomi 17 продаётся от 3999 юаней (около 46 тыс. рублей). На мировом рынке ценник может стартовать от 799 долларов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться на китайские характеристики при покупке глобальной версии.

Последствие: разочарование в автономности.

Альтернатива: уточнять технические данные на официальном сайте Xiaomi перед покупкой.

Ошибка: ожидать выхода 17 Pro за пределами Китая.

Последствие: покупка "серых" устройств без гарантии.

Альтернатива: дождаться глобального релиза Xiaomi 17 или использовать китайскую версию с локализацией HyperOS.

А что если Xiaomi передумает?

Некоторые инсайдеры считают, что Xiaomi может пересмотреть решение, если спрос на флагманскую линейку в Китае превысит ожидания. Компания уже поступала аналогично с серией 13 Ultra, которая изначально должна была остаться эксклюзивом, но позже вышла за пределы Китая.

Плюсы и минусы глобальной стратегии Xiaomi

Плюсы Минусы Снижение затрат на производство и логистику Потеря интереса фанатов Pro-моделей Упрощение сертификации и поддержки HyperOS Меньше функциональных фишек Концентрация на массовом сегменте Более высокая цена на экспортных рынках Увеличение сроков обновлений Ограниченный выбор для энтузиастов

FAQ

Почему урезали батарею в глобальной версии?

Из-за сертификационных ограничений и требований безопасности на международных рынках.

Будет ли глобальная версия поддерживать 5G?

Да, устройство сохраняет все стандарты связи, включая 5G и Wi-Fi 7.

Когда выйдет Xiaomi 17 Pro за пределами Китая?

Пока не планируется, но компания может пересмотреть решение в будущем.

Станет ли Xiaomi 17 дороже за рубежом?

Да, из-за налогов и логистических издержек цена может вырасти на 20-30%.

Интересные факты

• Xiaomi 17 станет первым смартфоном бренда, официально поставляемым с Android 16.

• Модель использует новую камеру с сенсором Samsung ISOCELL HP7, разработанным специально для 200-Мп модулей.

• Серия Pro получила дополнительный экран на задней панели — как у Mi 11 Ultra, но с улучшенной энергоэффективностью.

Исторический контекст

В 2020-х Xiaomi активно расширяла международное присутствие, но из-за роста издержек и усложнения сертификаций компания перешла к селективной стратегии выпуска. Похожий подход ранее применяли Huawei и Oppo, ограничивая поставки флагманов только ключевыми рынками.