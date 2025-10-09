Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:36

Всё для Китая, крохи для остальных: Xiaomi снова обделила международных пользователей

Xiaomi выпустит за пределами Китая только базовую модель Xiaomi 17 — без версий Pro и Pro Max

Компания Xiaomi изменила стратегию продвижения своей новой флагманской линейки. Как сообщает портал XiaomiTime, на международных рынках появится только базовая модель Xiaomi 17, тогда как 17 Pro и 17 Pro Max останутся эксклюзивом для Китая.

Решение стало неожиданным для поклонников бренда, ведь серия 17 позиционируется как ключевая в линейке 2025 года и напрямую конкурирует с iPhone 17 и Samsung Galaxy S25.

Что известно о глобальной версии Xiaomi 17

По информации источника, международная версия Xiaomi 17 сохранит большинство характеристик китайского варианта, но получит уменьшенный аккумулятор — 6300 мАч вместо 7000 мАч. Эта деталь была подтверждена в коде прошивки устройства, опубликованной для внутреннего тестирования.

При этом мощность зарядки останется прежней — 100 Вт, что позволит полностью зарядить смартфон менее чем за 25 минут.

Устройство будет работать под управлением HyperOS 3, построенной на Android 16, и получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающий поддержку ИИ-функций и расширенный режим энергоэффективности.

Почему Xiaomi ограничила выпуск флагманов

Компания официально не комментирует причины отказа от международного запуска Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, однако эксперты связывают это решение с несколькими факторами:

  1. Сложность производства - версии с дополнительным дисплеем на задней панели требуют отдельных линий сборки.

  2. Высокая себестоимость - производство премиальных моделей увеличивает цену, что снижает конкурентоспособность на фоне iPhone и Samsung.

  3. Различие в спросе - в Китае популярны инновационные фичи и дизайн с "вторыми экранами", тогда как международная аудитория делает ставку на автономность и стабильность.

"Xiaomi делает ставку на упрощённую, но массово привлекательную версию. Это стратегический шаг, чтобы укрепить позиции за пределами Китая", — отмечают аналитики XiaomiTime.

Отличия между версиями Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max

Характеристика Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max
Аккумулятор 6300 мАч (глоб.) / 7000 мАч (Китай) 7000 мАч 7000 мАч
Зарядка 100 Вт 120 Вт 120 Вт
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5
Экран AMOLED 6,7" 120 Гц AMOLED 6,8" 144 Гц AMOLED 6,8" 144 Гц
Задний дисплей Нет Есть (вспомогательный) Есть (вспомогательный, увеличенный)
Камера 200 + 12 Мп 200 + 50 + 12 Мп 200 + 50 + 12 Мп (перископ)
ОС HyperOS 3 (Android 16) HyperOS 3 (Android 16) HyperOS 3 (Android 16)

Как видно, Pro-версии ориентированы на фотоэнтузиастов и геймеров, а базовая модель представляет собой более сбалансированный вариант с тем же чипом, но без дополнительных визуальных и функциональных излишеств.

Что получат пользователи за пределами Китая

Несмотря на урезанный аккумулятор, Xiaomi 17 остаётся одним из самых технологичных смартфонов года. Среди подтверждённых характеристик:

  • Дисплей: AMOLED 6,7 дюйма, частота 120 Гц, HDR10+

  • Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

  • Память: до 16 ГБ RAM и 512 ГБ UFS 5.0

  • Камера: основной сенсор 200 Мп, фронтальная 32 Мп

  • Зарядка: 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

  • ОС: HyperOS 3 (Android 16)

  • Корпус: стекло + алюминий, влагозащита IP68

Таким образом, Xiaomi сохраняет топовую производительность и зарядную технологию, но жертвует ёмкостью аккумулятора ради компактности корпуса и, вероятно, сертификационных требований ЕС и FCC.

Когда и где выйдет Xiaomi 17

Сроки мирового релиза пока не объявлены. По информации отраслевых источников, международная премьера может состояться в декабре 2025 года, а поставки начнутся в начале 2026 года.

Ожидается, что цена глобальной версии будет значительно выше, чем в Китае, где Xiaomi 17 продаётся от 3999 юаней (около 46 тыс. рублей). На мировом рынке ценник может стартовать от 799 долларов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться на китайские характеристики при покупке глобальной версии.
    Последствие: разочарование в автономности.
    Альтернатива: уточнять технические данные на официальном сайте Xiaomi перед покупкой.

  • Ошибка: ожидать выхода 17 Pro за пределами Китая.
    Последствие: покупка "серых" устройств без гарантии.
    Альтернатива: дождаться глобального релиза Xiaomi 17 или использовать китайскую версию с локализацией HyperOS.

А что если Xiaomi передумает?

Некоторые инсайдеры считают, что Xiaomi может пересмотреть решение, если спрос на флагманскую линейку в Китае превысит ожидания. Компания уже поступала аналогично с серией 13 Ultra, которая изначально должна была остаться эксклюзивом, но позже вышла за пределы Китая.

Плюсы и минусы глобальной стратегии Xiaomi

Плюсы Минусы
Снижение затрат на производство и логистику Потеря интереса фанатов Pro-моделей
Упрощение сертификации и поддержки HyperOS Меньше функциональных фишек
Концентрация на массовом сегменте Более высокая цена на экспортных рынках
Увеличение сроков обновлений Ограниченный выбор для энтузиастов

FAQ

Почему урезали батарею в глобальной версии?
Из-за сертификационных ограничений и требований безопасности на международных рынках.

Будет ли глобальная версия поддерживать 5G?
Да, устройство сохраняет все стандарты связи, включая 5G и Wi-Fi 7.

Когда выйдет Xiaomi 17 Pro за пределами Китая?
Пока не планируется, но компания может пересмотреть решение в будущем.

Станет ли Xiaomi 17 дороже за рубежом?
Да, из-за налогов и логистических издержек цена может вырасти на 20-30%.

Интересные факты

Xiaomi 17 станет первым смартфоном бренда, официально поставляемым с Android 16.
• Модель использует новую камеру с сенсором Samsung ISOCELL HP7, разработанным специально для 200-Мп модулей.
• Серия Pro получила дополнительный экран на задней панели — как у Mi 11 Ultra, но с улучшенной энергоэффективностью.

Исторический контекст

В 2020-х Xiaomi активно расширяла международное присутствие, но из-за роста издержек и усложнения сертификаций компания перешла к селективной стратегии выпуска. Похожий подход ранее применяли Huawei и Oppo, ограничивая поставки флагманов только ключевыми рынками.

