Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:53

Тайну лодок в пустыне нашли в древних гробах: зачем они хранились 3 400 лет в песках Синьцзяна

Археологи обнаружили 200 погребений: как символизм лодок раскрывает верования древних

Международная команда археологов сделала важное открытие, раскрывающее новые аспекты погребальных обычаев древней культуры Сяохэ, существовавшей в Таримской впадине (современный Синьцзян) примерно с 1950 по 1400 годы до нашей эры. Эти находки помогают лучше понять религиозные представления и социальные структуры народа, населявшего этот регион более трех тысяч лет назад.

По информации, опубликованной в издании Phys. org, археологи обнаружили, что основным способом погребения у представителей этой культуры были узкие деревянные гробы, напоминающие лодки. Эти конструкции иногда накрывались шкурами крупного рогатого скота. Ранее считалось, что такие гробы символизируют реальные лодки, использовавшиеся для передвижения по мелким рекам оазисов Тарима. Однако новые исследования позволяют предположить более символическую интерпретацию.

Альтернативное толкование погребальных обрядов

Ученые предложили рассматривать эти лодкообразные гробы как символы загробной жизни, где все перевернуто — идея зеркального существования. Такой концепт встречается во многих древних культурах мира — от Египта до скандинавских народов. Доктор Джино Каспари из Института мировой истории Общества Макса Планка в Германии отметил, что подобные представления о загробной жизни могли играть важную роль в религиозных верованиях народа Сяохэ.

Особое внимание привлекли вертикальные столбы у изголовья гробов. Ранее их интерпретировали как фаллические символы или изображения женских половых органов. Однако современные исследователи предполагают, что эти столбы могли выполнять функцию швартовочных конструкций для закрепления усопшего в ином мире. Интересно, что форма этих объектов не всегда соответствовала полу захороненного: иногда фаллические столбы находили в женских могилах и наоборот.

Загадка исчезновения культуры Сяохэ

Несмотря на богатство археологических находок, судьба самой культуры остается загадкой. Около 1400 года до нашей эры она внезапно исчезает с исторической сцены без ясных причин. Ученые предполагают различные гипотезы: изменение климата, истощение ресурсов или внешние угрозы могли сыграть роль в этом исчезновении. Однако точных данных пока нет, и вопрос о причинах окончательного упадка культуры Сяохэ остается открытым.

Интересные факты по теме

1. Археологические раскопки в Таримской впадине выявили более 200 погребальных комплексов культуры Сяохэ, что свидетельствует о развитой социальной структуре и сложных обрядах похоронного ритуала (Источник: Journal of Asian Archaeology).
2. В ходе исследований обнаружены уникальные керамические изделия с изображениями лодок и мифологических сцен, что подтверждает важность водных путей для этой культуры (Источник: Antiquity).
3. Анализ останков показывает наличие у представителей культуры Сяохэ признаков генетического взаимодействия с народами Центральной Азии и Южного Казахстана (Источник: Nature Communications).

Открытия археологов позволяют взглянуть на культуру Сяохэ под новым углом и понять ее религиозные взгляды и социальные обычаи через призму погребальных практик. Новые интерпретации захоронений свидетельствуют о богатстве мифологических представлений древних жителей Таримской впадины и их вере в загробную жизнь.

