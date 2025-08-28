Врачи совершили невозможное: человеческий организм впервые принял легкое свиньи

Китайские ученые совершили настоящий прорыв в области медицины, осуществив успешную пересадку свиных легких человеку. Это событие стало возможным благодаря генетическим модификациям.

Уникальная операция

Ранее трансплантация генетически модифицированных свиных легких не проводилась. В рамках этого исследования было выполнено редактирование шести генов у свиньи, после чего легкое было пересажено 38-летнему мужчине, который ранее перенес кровоизлияние в мозг и потерял его функциональность.

Эксперимент показал обнадеживающие результаты: ксенотрансплантат функционировал на протяжении 216 часов наблюдения. Важно отметить, что ни инфекция, ни острое отторжение органа не были зафиксированы, что открывает новые горизонты для ксенотрансплантации.

Не единственный успех

Это не единственный случай успешной трансплантации в этом году. В мае американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке мочевого пузыря человеку в медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

Эти достижения подчеркивают значительный прогресс в области трансплантологии и открывают новые возможности для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями.