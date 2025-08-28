Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Операция
Операция
© commons.wikimedia.org by John Asselin is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 19:10

Врачи совершили невозможное: человеческий организм впервые принял легкое свиньи

Ученые впервые успешно пересадили человеку генетически модифицированное легкое свиньи

Китайские ученые совершили настоящий прорыв в области медицины, осуществив успешную пересадку свиных легких человеку. Это событие стало возможным благодаря генетическим модификациям.

Уникальная операция

Ранее трансплантация генетически модифицированных свиных легких не проводилась. В рамках этого исследования было выполнено редактирование шести генов у свиньи, после чего легкое было пересажено 38-летнему мужчине, который ранее перенес кровоизлияние в мозг и потерял его функциональность.

Эксперимент показал обнадеживающие результаты: ксенотрансплантат функционировал на протяжении 216 часов наблюдения. Важно отметить, что ни инфекция, ни острое отторжение органа не были зафиксированы, что открывает новые горизонты для ксенотрансплантации.

Не единственный успех

Это не единственный случай успешной трансплантации в этом году. В мае американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке мочевого пузыря человеку в медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

Эти достижения подчеркивают значительный прогресс в области трансплантологии и открывают новые возможности для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сенсация в Греции: раскопки в Элевсине открыли хорошо сохранившийся римский мост сегодня в 15:24

Забытая дорога императоров: мост в Элевсине укажет путь к тайнам Марка Аврелия

Уникальная находка в Элевсине - мост времен Римской империи, обнаруженный при расширении ж/д линии. Археологи взволнованы сохранностью и исторической ценностью.

Читать полностью » Как окружение формирует зрительное восприятие: новое исследование нейробиологов сегодня в 14:24

Ученые раскрыли, почему мы видим мир не так, как они: скрытый код в нашем мозгу

Новое исследование Ивана Крупина из LSE показывает: культурные различия радикально меняют восприятие визуальных иллюзий. Жители WEIRD-обществ и сельской Намибии видят мир по-разному из-за архитектуры окружения.

Читать полностью » Итальянские ученые создали рис высотой 10 см для выращивания в космосе сегодня в 13:24

В космос со своим рисом: итальянские ученые нашли решение продовольственной проблемы для МКС

Итальянские ученые создали карликовый сорт риса для выращивания в космосе, используя CRISPR/Cas9. Этот Moon-Rice обеспечит астронавтов едой при длительных миссиях.

Читать полностью » Китайские учёные объявили о прорыве в борьбе со старением: SRC5-клетки успешно испытаны на приматах сегодня в 12:56

Обезьяны-долгожители и люди: почему все говорят о прорыве китайских биотехнологов — главные факты

Китайские учёные создали уникальные SRC-клетки, которые замедлили старение у макак: улучшение 10 систем организма, восстановление ДНК и репродуктивных функций без побочных эффектов. Прорыв в антивозрастной медицине.

Читать полностью » Гигантские муравьеды и панголины: как их желудки переваривают 200 000 насекомых за ночь сегодня в 11:56

Липкие языки и острые когти: почему эти адаптации стали эволюционным билетом в будущее

Ученые выяснили, как за 100 млн лет млекопитающие адаптировались питаться муравьями. Анализ 4099 видов показал: истинные мирмекофаги съедают до 20 тыс. насекомых в день, но почти не меняют рацион.

Читать полностью » Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев сегодня в 10:56

Разделка добычи как язык: что артефакты рассказали о табу неандертальцев

Американские и израильские антропологи обнаружили культурные различия у неандертальцев в пещерах Амуд и Кебара. Анализ 300 останков животных показал уникальные методы обработки мяса, передававшиеся между поколениями 60 тыс. лет назад.

Читать полностью » Пехотная сабля XVIII века обнаружена в Польше — эксперты раскрыли её двойное назначение сегодня в 9:56

Как сабля гренадеров раскрывает неизвестные детали военной стратегии XVIII столетия — ответ в деталях

Археологи обнаружили в Варшаве уникальную пехотную саблю XVIII века. Эксперты Музея Войска Польского выяснили: оружие использовали не только в бою, но и для хозяйственных задач. Исследование крючка в форме сердца и навершия раскрывает военные секреты эпохи Станислава Понятовского.

Читать полностью » Нанотехнологии против коррозии: международная команда представила инновационный метод сегодня в 9:40

Металлы получили иммунитет: скрытая технология спасёт от разрушения на молекулярном уровне

Ученые ИТМО с коллегами из Китая и Великобритании создали 'умные' микрокапсулы с 86% эффективности. Нанотехнология автономно выделяет ингибиторы коррозии при угрозе разрушения металлов, экономя триллионы долларов ежегодно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире
Наука и технологии

Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах
Туризм

Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами
Еда

Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари
Культура и шоу-бизнес

Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы
Садоводство

Какие инструменты заменяют лопату на огороде: вилы, мотыга, плоскорез и культиватор
Авто и мото

Volkswagen и FAW создают отдельную компанию для бренда Jetta в Китае
ЮФО

В Крыму отмечен рост турпотока благодаря обновлению инфраструктуры и продвижению региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru