$30 — но не для всех: Microsoft даёт "ценовую передышку" игрокам из пяти стран

Компания Microsoft объявила, что отложит повышение стоимости подписки Xbox Game Pass Ultimate для пользователей в пяти странах — Германии, Ирландии, Южной Корее, Польше и Индии. При этом изменение цен всё же коснётся новых подписчиков, тогда как существующие смогут временно платить по старым тарифам.

Подорожание Game Pass Ultimate: что изменилось

О планах поднять цену Microsoft сообщила ещё в начале октября. Стоимость Xbox Game Pass Ultimate увеличилась с $20 до $30 в месяц. Это повышение стало частью масштабного обновления линейки подписок, в рамках которого корпорация также:

переименовала тарифные планы;

обновила игровые библиотеки;

добавила новые функции, включая ранний доступ к ряду релизов и интеграцию облачного гейминга.

"Мы понимаем, что изменение стоимости может повлиять на пользователей, и заранее уведомляем о любых корректировках минимум за 60 дней", — подчеркнула Кари Перес, руководитель отдела коммуникаций Xbox.

Кто сохранит старую цену

В отличие от США и Великобритании, где новая стоимость уже вступила в силу, подписчики из указанных пяти стран смогут продолжать пользоваться сервисом по прежней цене.

Повышение начнёт действовать только для новых пользователей, а также для тех, кто решит отменить текущую подписку и затем оформить её повторно. В этом случае система автоматически переведёт их на новый тариф в $30 в месяц.

Таким образом, действующие подписчики, не прерывающие оплату, временно сохранят прежние условия.

Что стоит за решением Microsoft

Эксперты связывают отсрочку подорожания с несколькими факторами:

экономическая ситуация - валютные колебания и инфляция в Европе и Азии;

неоднородная динамика роста аудитории - в некоторых странах Game Pass ещё не достиг критической массы подписчиков;

желание удержать лояльных пользователей перед запуском новых сервисов, включая бесплатную версию Xbox Cloud Gaming с рекламной монетизацией.

Отложенное повышение может позволить Microsoft протестировать реакцию рынка и сгладить негативный эффект от скачка цены на 50%.

Xbox Cloud Gaming выходит из беты

Одновременно с изменениями в тарифах Microsoft объявила о завершении бета-тестирования облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. Платформа, которая позволяет играть в тайтлы Game Pass без консоли, теперь будет доступна в новой бесплатной версии с рекламой.

Эта модель, по замыслу компании, откроет доступ к играм ещё большему числу пользователей и станет входной точкой для потенциальных клиентов подписки Ultimate.

Как изменились тарифы Game Pass

Тариф Старая цена Новая цена Основные особенности Game Pass Ultimate $20 $30 Полный каталог, облачный гейминг, мультиплеер Game Pass Core $10 $12 Онлайн-доступ и библиотека из 25 игр PC Game Pass $12 $15 Игры для Windows, EA Play, облачный сейвинг

Для пользователей в разных регионах

Регион Статус цен Комментарий США, Великобритания Новая цена $30 активна Подорожание вступило в силу в октябре Германия, Ирландия, Польша, Южная Корея, Индия Старые цены сохранены Только для текущих подписчиков Другие страны Постепенное внедрение Microsoft уведомит за 60 дней до изменений

Что ждёт пользователей дальше

Microsoft заявила, что уведомит пользователей заранее, когда подорожание вступит в силу во всех регионах. При этом компания рассматривает возможность введения локальных тарифов с учётом покупательной способности.

"Мы продолжаем оценивать рыночные условия, чтобы сделать Xbox Game Pass доступным и устойчивым для разных категорий игроков", — отметила Кари Перес.

А что если отменить подписку сейчас?

Если пользователь решит отменить Game Pass Ultimate, а потом снова оформить подписку, она будет стоить $30 в месяц - даже в странах, где действует отсрочка. Поэтому Microsoft рекомендует не прерывать активную подписку, чтобы сохранить прежние условия оплаты.

Исторический контекст

Xbox Game Pass запущен в 2017 году и стал одним из ключевых элементов стратегии Microsoft в игровой индустрии. Модель подписки оказала огромное влияние на рынок, продвигая идею "Netflix для игр".

На октябрь 2025 года сервис насчитывает более 35 миллионов активных пользователей по всему миру и остаётся важным источником выручки для игрового подразделения Microsoft.