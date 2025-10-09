$30 — но не для всех: Microsoft даёт "ценовую передышку" игрокам из пяти стран
Компания Microsoft объявила, что отложит повышение стоимости подписки Xbox Game Pass Ultimate для пользователей в пяти странах — Германии, Ирландии, Южной Корее, Польше и Индии. При этом изменение цен всё же коснётся новых подписчиков, тогда как существующие смогут временно платить по старым тарифам.
Подорожание Game Pass Ultimate: что изменилось
О планах поднять цену Microsoft сообщила ещё в начале октября. Стоимость Xbox Game Pass Ultimate увеличилась с $20 до $30 в месяц. Это повышение стало частью масштабного обновления линейки подписок, в рамках которого корпорация также:
-
переименовала тарифные планы;
-
обновила игровые библиотеки;
-
добавила новые функции, включая ранний доступ к ряду релизов и интеграцию облачного гейминга.
"Мы понимаем, что изменение стоимости может повлиять на пользователей, и заранее уведомляем о любых корректировках минимум за 60 дней", — подчеркнула Кари Перес, руководитель отдела коммуникаций Xbox.
Кто сохранит старую цену
В отличие от США и Великобритании, где новая стоимость уже вступила в силу, подписчики из указанных пяти стран смогут продолжать пользоваться сервисом по прежней цене.
Повышение начнёт действовать только для новых пользователей, а также для тех, кто решит отменить текущую подписку и затем оформить её повторно. В этом случае система автоматически переведёт их на новый тариф в $30 в месяц.
Таким образом, действующие подписчики, не прерывающие оплату, временно сохранят прежние условия.
Что стоит за решением Microsoft
Эксперты связывают отсрочку подорожания с несколькими факторами:
-
экономическая ситуация - валютные колебания и инфляция в Европе и Азии;
-
неоднородная динамика роста аудитории - в некоторых странах Game Pass ещё не достиг критической массы подписчиков;
-
желание удержать лояльных пользователей перед запуском новых сервисов, включая бесплатную версию Xbox Cloud Gaming с рекламной монетизацией.
Отложенное повышение может позволить Microsoft протестировать реакцию рынка и сгладить негативный эффект от скачка цены на 50%.
Xbox Cloud Gaming выходит из беты
Одновременно с изменениями в тарифах Microsoft объявила о завершении бета-тестирования облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. Платформа, которая позволяет играть в тайтлы Game Pass без консоли, теперь будет доступна в новой бесплатной версии с рекламой.
Эта модель, по замыслу компании, откроет доступ к играм ещё большему числу пользователей и станет входной точкой для потенциальных клиентов подписки Ultimate.
Как изменились тарифы Game Pass
|Тариф
|Старая цена
|Новая цена
|Основные особенности
|Game Pass Ultimate
|$20
|$30
|Полный каталог, облачный гейминг, мультиплеер
|Game Pass Core
|$10
|$12
|Онлайн-доступ и библиотека из 25 игр
|PC Game Pass
|$12
|$15
|Игры для Windows, EA Play, облачный сейвинг
Для пользователей в разных регионах
|Регион
|Статус цен
|Комментарий
|США, Великобритания
|Новая цена $30 активна
|Подорожание вступило в силу в октябре
|Германия, Ирландия, Польша, Южная Корея, Индия
|Старые цены сохранены
|Только для текущих подписчиков
|Другие страны
|Постепенное внедрение
|Microsoft уведомит за 60 дней до изменений
Что ждёт пользователей дальше
Microsoft заявила, что уведомит пользователей заранее, когда подорожание вступит в силу во всех регионах. При этом компания рассматривает возможность введения локальных тарифов с учётом покупательной способности.
"Мы продолжаем оценивать рыночные условия, чтобы сделать Xbox Game Pass доступным и устойчивым для разных категорий игроков", — отметила Кари Перес.
А что если отменить подписку сейчас?
Если пользователь решит отменить Game Pass Ultimate, а потом снова оформить подписку, она будет стоить $30 в месяц - даже в странах, где действует отсрочка. Поэтому Microsoft рекомендует не прерывать активную подписку, чтобы сохранить прежние условия оплаты.
Исторический контекст
Xbox Game Pass запущен в 2017 году и стал одним из ключевых элементов стратегии Microsoft в игровой индустрии. Модель подписки оказала огромное влияние на рынок, продвигая идею "Netflix для игр".
На октябрь 2025 года сервис насчитывает более 35 миллионов активных пользователей по всему миру и остаётся важным источником выручки для игрового подразделения Microsoft.
