$30 за Game Pass? Microsoft готовит подписчикам “ультимативный” сюрприз с тонкой надбавкой
Microsoft объявила о значительном пересмотре тарифных планов Xbox Game Pass и очередном повышении цен. Теперь подписка Xbox Game Pass Ultimate будет стоить $30 вместо прежних $20. Это крупнейший рост стоимости за всё время существования сервиса. Вместе с этим компания вводит новые названия для тарифов и обещает расширенные возможности для всех категорий пользователей.
Новые названия и структура тарифов
Microsoft решила обновить линейку Xbox Game Pass, чтобы сделать позиционирование понятнее. Теперь базовый уровень Xbox Game Pass Core переименован в Xbox Game Pass Essential, а Xbox Game Pass Standard станет Xbox Game Pass Premium.
-
Essential ($10/мес.) - базовый тариф с библиотекой из более чем 50 игр.
-
Premium ($15/мес.) - включает свыше 200 игр для Xbox и впервые для ПК.
-
Ultimate ($30/мес.) - максимальный пакет с более чем 400 играми, Ubisoft Plus Classics и Fortnite Crew.
-
PC Game Pass ($16,5/мес.) - подписка для ПК с расширенной библиотекой и играми Ubisoft.
Что получат подписчики
По словам директора по играм и коммуникациям Microsoft Дастина Блэквелла, ключевым новшеством для всех тарифов станет расширение библиотеки, включающей ПК-игры, а также доступ к облачному геймингу.
"Безлимитный облачный гейминг впервые будет доступен подписчикам Essential и Premium", — заявил директор по играм и коммуникациям Microsoft Дастин Блэквелл.
Xbox Game Pass Ultimate ($30/мес.)
-
Более 400 игр, включая 45 тайтлов от Ubisoft (Assassin's Creed, Hogwarts Legacy).
-
Доступ к Ubisoft Plus Classics.
-
Подписка Fortnite Crew: Battle Pass и 1000 V-Bucks ежемесячно.
-
Более 75 игр ежегодно в день релиза (+50% к прошлому году).
-
Xbox Cloud Gaming выходит из беты: поддержка 1440p и улучшенный битрейт.
-
Программа лояльности до $100 в год.
Xbox Game Pass Premium ($15/мес.)
-
Более 200 игр для Xbox и ПК.
-
Diablo IV и Hogwarts Legacy включены.
-
Облачный гейминг без ограничений.
-
Новые игры в течение года после релиза (кроме Call of Duty).
-
Возможность транслировать собственные игры.
-
Программа лояльности до $50 в год.
Xbox Game Pass Essential ($10/мес.)
-
Более 50 игр (ранее было 25).
-
Доступ на Xbox и ПК.
-
Облачный гейминг с ограниченным выбором игр.
-
Интеграция с Riot Games.
-
Программа лояльности до $25 в год.
PC Game Pass ($16,5/мес.)
-
Библиотека из сотен игр.
-
Поддержка около 50 игр Ubisoft.
-
Ubisoft Plus Classics недоступен.
Сравнение тарифов
|Тариф
|Цена
|Игры
|Облако
|Бонусы
|Essential
|$10
|50+
|Да
|Riot Games, $25 лояльность
|Premium
|$15
|200+ (Xbox+ПК)
|Да, безлимит
|$50 лояльность, Diablo IV
|Ultimate
|$30
|400+
|Да, 1440p, улучшенный битрейт
|Ubisoft Classics, Fortnite Crew, $100 лояльность
|PC Game Pass
|$16,5
|300+
|Да
|50 игр Ubisoft, без Classics
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: резко поднять цены без новых возможностей.
-
Последствие: массовый отток пользователей.
-
Альтернатива: расширение библиотек, интеграция с Ubisoft и Fortnite.
-
Ошибка: оставить облачный гейминг только в Ultimate.
-
Последствие: ограничение роста аудитории.
-
Альтернатива: включить облако в Essential и Premium.
-
Ошибка: игнорировать программу лояльности.
-
Последствие: снижение мотивации у игроков.
-
Альтернатива: начисление бонусов в зависимости от активности.
А что если пользователи начнут массово отказываться?
Если ценник $30 за Ultimate станет барьером, Microsoft может столкнуться с замедлением роста подписчиков. Однако ставка компании на эксклюзивные релизы в день выхода, интеграцию с Ubisoft и расширение облачного гейминга должна удержать основную аудиторию.
Плюсы и минусы обновлённого Game Pass
|Плюсы
|Минусы
|Расширенные библиотеки игр
|Резкий рост стоимости Ultimate
|Облако доступно во всех тарифах
|Не все новые игры (например, Call of Duty) включены
|Интеграция с Ubisoft и Fortnite
|PC Game Pass не получил Classics
|Программы лояльности
|Путаница из-за переименования тарифов
|Игры в день релиза
|Сильнее нагрузка на кошельки игроков
FAQ
Когда вступают в силу новые цены?
С 1 октября 2025 года.
Что будет с пользователями Core и Standard?
Они автоматически переведены на Essential и Premium.
Почему PC Game Pass не получил Ubisoft Plus Classics?
Microsoft решила ограничить это преимущество тарифом Ultimate.
Можно ли остаться на старой цене?
Нет, пересмотр цен коснётся всех.
Мифы и правда
-
Миф: облачный гейминг остаётся только в Ultimate.
-
Правда: теперь он доступен в Essential и Premium.
-
Миф: подорожание не оправдано.
-
Правда: в Ultimate добавлены Ubisoft Classics и Fortnite Crew.
-
Миф: PC Game Pass не изменился.
-
Правда: библиотека пополнилась 50 играми Ubisoft.
3 интересных факта
-
Предыдущее повышение цен на Game Pass было в 2024 году.
-
Теперь Microsoft предлагает на 50% больше игр в день релиза.
-
Компания подписала соглашения с более чем 150 партнёрами для расширения библиотеки.
Исторический контекст
-
2017: запуск Xbox Game Pass.
-
2020: добавление облачного гейминга.
-
2023-2024: постепенное повышение цен.
-
2025: крупное обновление тарифов, интеграция Ubisoft и Fortnite Crew.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru