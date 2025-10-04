$30 за Game Pass? Microsoft готовит подписчикам “ультимативный” сюрприз с тонкой надбавкой

Microsoft объявила о значительном пересмотре тарифных планов Xbox Game Pass и очередном повышении цен. Теперь подписка Xbox Game Pass Ultimate будет стоить $30 вместо прежних $20. Это крупнейший рост стоимости за всё время существования сервиса. Вместе с этим компания вводит новые названия для тарифов и обещает расширенные возможности для всех категорий пользователей.

Новые названия и структура тарифов

Microsoft решила обновить линейку Xbox Game Pass, чтобы сделать позиционирование понятнее. Теперь базовый уровень Xbox Game Pass Core переименован в Xbox Game Pass Essential, а Xbox Game Pass Standard станет Xbox Game Pass Premium.

Essential ($10/мес.) - базовый тариф с библиотекой из более чем 50 игр.

Premium ($15/мес.) - включает свыше 200 игр для Xbox и впервые для ПК.

Ultimate ($30/мес.) - максимальный пакет с более чем 400 играми, Ubisoft Plus Classics и Fortnite Crew.

PC Game Pass ($16,5/мес.) - подписка для ПК с расширенной библиотекой и играми Ubisoft.

Что получат подписчики

По словам директора по играм и коммуникациям Microsoft Дастина Блэквелла, ключевым новшеством для всех тарифов станет расширение библиотеки, включающей ПК-игры, а также доступ к облачному геймингу.

"Безлимитный облачный гейминг впервые будет доступен подписчикам Essential и Premium", — заявил директор по играм и коммуникациям Microsoft Дастин Блэквелл.

Xbox Game Pass Ultimate ($30/мес.)

Более 400 игр, включая 45 тайтлов от Ubisoft (Assassin's Creed, Hogwarts Legacy).

Доступ к Ubisoft Plus Classics.

Подписка Fortnite Crew: Battle Pass и 1000 V-Bucks ежемесячно.

Более 75 игр ежегодно в день релиза (+50% к прошлому году).

Xbox Cloud Gaming выходит из беты: поддержка 1440p и улучшенный битрейт.

Программа лояльности до $100 в год.

Xbox Game Pass Premium ($15/мес.)

Более 200 игр для Xbox и ПК.

Diablo IV и Hogwarts Legacy включены.

Облачный гейминг без ограничений.

Новые игры в течение года после релиза (кроме Call of Duty).

Возможность транслировать собственные игры.

Программа лояльности до $50 в год.

Xbox Game Pass Essential ($10/мес.)

Более 50 игр (ранее было 25).

Доступ на Xbox и ПК.

Облачный гейминг с ограниченным выбором игр.

Интеграция с Riot Games.

Программа лояльности до $25 в год.

PC Game Pass ($16,5/мес.)

Библиотека из сотен игр.

Поддержка около 50 игр Ubisoft.

Ubisoft Plus Classics недоступен.

Сравнение тарифов

Тариф Цена Игры Облако Бонусы Essential $10 50+ Да Riot Games, $25 лояльность Premium $15 200+ (Xbox+ПК) Да, безлимит $50 лояльность, Diablo IV Ultimate $30 400+ Да, 1440p, улучшенный битрейт Ubisoft Classics, Fortnite Crew, $100 лояльность PC Game Pass $16,5 300+ Да 50 игр Ubisoft, без Classics

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резко поднять цены без новых возможностей.

Последствие: массовый отток пользователей.

Альтернатива: расширение библиотек, интеграция с Ubisoft и Fortnite.

Ошибка: оставить облачный гейминг только в Ultimate.

Последствие: ограничение роста аудитории.

Альтернатива: включить облако в Essential и Premium.

Ошибка: игнорировать программу лояльности.

Последствие: снижение мотивации у игроков.

Альтернатива: начисление бонусов в зависимости от активности.

А что если пользователи начнут массово отказываться?

Если ценник $30 за Ultimate станет барьером, Microsoft может столкнуться с замедлением роста подписчиков. Однако ставка компании на эксклюзивные релизы в день выхода, интеграцию с Ubisoft и расширение облачного гейминга должна удержать основную аудиторию.

Плюсы и минусы обновлённого Game Pass

Плюсы Минусы Расширенные библиотеки игр Резкий рост стоимости Ultimate Облако доступно во всех тарифах Не все новые игры (например, Call of Duty) включены Интеграция с Ubisoft и Fortnite PC Game Pass не получил Classics Программы лояльности Путаница из-за переименования тарифов Игры в день релиза Сильнее нагрузка на кошельки игроков

FAQ

Когда вступают в силу новые цены?

С 1 октября 2025 года.

Что будет с пользователями Core и Standard?

Они автоматически переведены на Essential и Premium.

Почему PC Game Pass не получил Ubisoft Plus Classics?

Microsoft решила ограничить это преимущество тарифом Ultimate.

Можно ли остаться на старой цене?

Нет, пересмотр цен коснётся всех.

Мифы и правда

Миф: облачный гейминг остаётся только в Ultimate.

Правда: теперь он доступен в Essential и Premium.

Миф: подорожание не оправдано.

Правда: в Ultimate добавлены Ubisoft Classics и Fortnite Crew.

Миф: PC Game Pass не изменился.

Правда: библиотека пополнилась 50 играми Ubisoft.

3 интересных факта

Предыдущее повышение цен на Game Pass было в 2024 году. Теперь Microsoft предлагает на 50% больше игр в день релиза. Компания подписала соглашения с более чем 150 партнёрами для расширения библиотеки.

Исторический контекст