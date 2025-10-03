Плати больше — получай то же самое: почему Xbox подписка теперь всех раздражает
Объявление Microsoft о повышении цены Xbox Game Pass Ultimate вызвало бурю эмоций в игровом сообществе. С августа 2025 года стоимость подписки выросла с $20 до $30 в месяц, что стало самым резким скачком за всю историю сервиса.
Реакция пользователей
Соцсети и форумы заполонили посты с критикой решения корпорации. На Reddit в сообществе r/XboxGamePass появилась тема с заголовком "Прощай, Game Pass", которая собрала свыше 600 комментариев всего за три часа. Основные жалобы игроков сводились к двум аргументам:
-
цена выросла слишком резко;
-
ощутимых новых преимуществ подписка не принесла.
Особенно заметным ударом стало удорожание в отдельных странах. Например, в Турции тариф Ultimate поднялся с 309 до 799 лир (примерно до 1500 руб.), фактически более чем в два раза.
"Game Pass: $29,99 в месяц. И ничего не принадлежит тебе. GameStop: купил один раз — игра остается навсегда. Математика ведь не такая уж сложная", — заявили представители сети GameStop.
Проблемы с отказом от подписки
После анонса повышения цены сервис отмены подписки на Game Pass временно перестал работать. Пользователи связали это с массовым наплывом желающих отказаться от услуги.
Аналитик Circana Мэт Пискателла назвал повышение "резким" и подчеркнул, что главными причинами отказа в США остаются ограниченный бюджет игроков и несоответствие цены предоставляемым возможностям.
Что предлагает Microsoft в ответ
Компания объяснила рост цен добавлением новых сервисов в подписку:
-
библиотека Ubisoft+ Classics;
-
Fortnite Crew;
-
расширенный облачный сервис Xbox Cloud Gaming с поддержкой 1440p и улучшенным битрейтом.
По замыслу Microsoft, это должно оправдать стоимость подписки, но пользователи считают обновления недостаточными по сравнению с тратами.
Сравнение цен и предложений
|Сервис
|Цена в месяц
|Возможности
|Xbox Game Pass Ultimate
|$29,99
|Игры Xbox + PC, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew, Cloud Gaming (1440p)
|PlayStation Plus Extra
|$17,99
|Каталог игр для PS4/PS5, облачный стриминг
|EA Play
|$4,99
|Игры Electronic Arts, ранний доступ
|GameStop (покупка игр)
|Разово (от $30-70)
|Игра остается у владельца
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: резкое повышение цены без подготовки аудитории.
Последствие: массовый отказ от подписки.
Альтернатива: постепенное повышение с объяснением ценности.
-
Ошибка: добавление сервисов, неинтересных большинству игроков.
Последствие: ощущение "навязанного контента".
Альтернатива: выбор пакетов с разным наполнением.
-
Ошибка: сбои в системе отмены подписки.
Последствие: рост недовольства и имиджевые потери.
Альтернатива: прозрачный процесс отказа и поддержка пользователей.
А что если…
А что если Microsoft не изменит стратегию? В этом случае подписка может потерять значительную часть базы пользователей, особенно в регионах с низким уровнем дохода. Если же компания создаст несколько тарифных планов с разным наполнением, она сможет удержать часть аудитории и снизить волну критики.
Плюсы и минусы новой политики
|Плюсы
|Минусы
|Добавление Ubisoft+ Classics
|Резкий рост цены на 50%
|Поддержка 1440p в облаке
|Недостаточно ощутимых преимуществ
|Интеграция Fortnite Crew
|Массовый отказ игроков
|Расширение экосистемы Xbox
|Сравнение с покупкой игр в GameStop
|Возможность объединения сервисов
|Негативная реакция на Reddit и в соцсетях
FAQ
Почему Microsoft подняла цену на Game Pass Ultimate?
Из-за добавления новых сервисов и расширения Xbox Cloud Gaming.
Насколько сильно подорожание ударило по другим странам?
В Турции цена выросла более чем в два раза, в США — на 50%.
Что лучше: Game Pass или покупка игр отдельно?
Game Pass выгоден для тех, кто играет во множество проектов. Для любителей 1-2 игр в год выгоднее покупка.
Мифы и правда
-
Миф: Game Pass Ultimate всегда стоил около $30.
Правда: еще в начале 2025 года цена составляла $20.
-
Миф: игроки не могут отказаться от подписки.
Правда: сервис временно не работал из-за перегрузки, но отмена возможна.
-
Миф: в подписке появились десятки новых игр.
Правда: добавились Ubisoft+ Classics и Fortnite Crew, но количество игр не выросло кратно.
Три интересных факта
-
В первые часы после анонса Reddit-сообщество XboxGamePass получило рекордное число комментариев за месяц.
-
GameStop впервые открыто высмеяла модель подписки Microsoft.
-
Подобные протесты уже были в 2022 году, но тогда повышение составило всего $2 и прошло спокойнее.
Исторический контекст
-
2017: запуск Xbox Game Pass.
-
2020: объединение с Game Pass Ultimate, включение Xbox Live Gold.
-
2023: добавление облачного гейминга.
-
2025: резкое повышение цены с $20 до $30.
