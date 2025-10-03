Плати больше — получай то же самое: почему Xbox подписка теперь всех раздражает

Объявление Microsoft о повышении цены Xbox Game Pass Ultimate вызвало бурю эмоций в игровом сообществе. С августа 2025 года стоимость подписки выросла с $20 до $30 в месяц, что стало самым резким скачком за всю историю сервиса.

Реакция пользователей

Соцсети и форумы заполонили посты с критикой решения корпорации. На Reddit в сообществе r/XboxGamePass появилась тема с заголовком "Прощай, Game Pass", которая собрала свыше 600 комментариев всего за три часа. Основные жалобы игроков сводились к двум аргументам:

цена выросла слишком резко;

ощутимых новых преимуществ подписка не принесла.

Особенно заметным ударом стало удорожание в отдельных странах. Например, в Турции тариф Ultimate поднялся с 309 до 799 лир (примерно до 1500 руб.), фактически более чем в два раза.

"Game Pass: $29,99 в месяц. И ничего не принадлежит тебе. GameStop: купил один раз — игра остается навсегда. Математика ведь не такая уж сложная", — заявили представители сети GameStop.

Проблемы с отказом от подписки

После анонса повышения цены сервис отмены подписки на Game Pass временно перестал работать. Пользователи связали это с массовым наплывом желающих отказаться от услуги.

Аналитик Circana Мэт Пискателла назвал повышение "резким" и подчеркнул, что главными причинами отказа в США остаются ограниченный бюджет игроков и несоответствие цены предоставляемым возможностям.

Что предлагает Microsoft в ответ

Компания объяснила рост цен добавлением новых сервисов в подписку:

библиотека Ubisoft+ Classics;

Fortnite Crew;

расширенный облачный сервис Xbox Cloud Gaming с поддержкой 1440p и улучшенным битрейтом.

По замыслу Microsoft, это должно оправдать стоимость подписки, но пользователи считают обновления недостаточными по сравнению с тратами.

Сравнение цен и предложений

Сервис Цена в месяц Возможности Xbox Game Pass Ultimate $29,99 Игры Xbox + PC, Ubisoft+ Classics, Fortnite Crew, Cloud Gaming (1440p) PlayStation Plus Extra $17,99 Каталог игр для PS4/PS5, облачный стриминг EA Play $4,99 Игры Electronic Arts, ранний доступ GameStop (покупка игр) Разово (от $30-70) Игра остается у владельца

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резкое повышение цены без подготовки аудитории.

Последствие: массовый отказ от подписки.

Альтернатива: постепенное повышение с объяснением ценности.

Ошибка: добавление сервисов, неинтересных большинству игроков.

Последствие: ощущение "навязанного контента".

Альтернатива: выбор пакетов с разным наполнением.

Ошибка: сбои в системе отмены подписки.

Последствие: рост недовольства и имиджевые потери.

Альтернатива: прозрачный процесс отказа и поддержка пользователей.

А что если…

А что если Microsoft не изменит стратегию? В этом случае подписка может потерять значительную часть базы пользователей, особенно в регионах с низким уровнем дохода. Если же компания создаст несколько тарифных планов с разным наполнением, она сможет удержать часть аудитории и снизить волну критики.

Плюсы и минусы новой политики

Плюсы Минусы Добавление Ubisoft+ Classics Резкий рост цены на 50% Поддержка 1440p в облаке Недостаточно ощутимых преимуществ Интеграция Fortnite Crew Массовый отказ игроков Расширение экосистемы Xbox Сравнение с покупкой игр в GameStop Возможность объединения сервисов Негативная реакция на Reddit и в соцсетях

FAQ

Почему Microsoft подняла цену на Game Pass Ultimate?

Из-за добавления новых сервисов и расширения Xbox Cloud Gaming.

Насколько сильно подорожание ударило по другим странам?

В Турции цена выросла более чем в два раза, в США — на 50%.

Что лучше: Game Pass или покупка игр отдельно?

Game Pass выгоден для тех, кто играет во множество проектов. Для любителей 1-2 игр в год выгоднее покупка.

Мифы и правда

Миф: Game Pass Ultimate всегда стоил около $30.

Правда: еще в начале 2025 года цена составляла $20.

Миф: игроки не могут отказаться от подписки.

Правда: сервис временно не работал из-за перегрузки, но отмена возможна.

Миф: в подписке появились десятки новых игр.

Правда: добавились Ubisoft+ Classics и Fortnite Crew, но количество игр не выросло кратно.

Три интересных факта

В первые часы после анонса Reddit-сообщество XboxGamePass получило рекордное число комментариев за месяц. GameStop впервые открыто высмеяла модель подписки Microsoft. Подобные протесты уже были в 2022 году, но тогда повышение составило всего $2 и прошло спокойнее.

Исторический контекст