Геймпад вместо клавиатуры: контроллер Xbox теперь управляет окнами

Microsoft продолжает развивать интеграцию игровых функций в Windows 11, и последнее обновление касается контроллеров Xbox. Теперь при длительном нажатии кнопки Xbox пользователи смогут открывать представление задач для удобного переключения между играми и приложениями. Эта функция уже тестируется в Dev Channel программы Windows Insider.

По словам разработчиков, короткое нажатие кнопки Xbox по-прежнему открывает игровую панель с доступом к виджетам, библиотеке игр и информации о производительности. А вот удерживание кнопки теперь выполняет две разные задачи: открывает "Представление задач", а при ещё более долгом удержании — отключает сам контроллер.

Что изменится для геймеров

Это нововведение особенно важно для владельцев портативных игровых ПК на базе Windows 11. Microsoft разрабатывает удобный интерфейс переключения задач для таких устройств и уже внедрила новые анимации в окно Task View. В будущем это станет частью экосистемы устройств Xbox Ally и других портативных консолей.

"Мы представляем новое изменение: при длительном нажатии кнопки Xbox открывается окно "Представление задач"", — пояснила команда Microsoft Windows Insider.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Удобное переключение между играми и приложениями Пока доступно только в Dev Channel Улучшенный опыт для портативных ПК Неясно, появится ли новый интерфейс на всех ПК Поддержка единого стандарта кнопки Xbox Возможны конфликты привычных сценариев у пользователей Экономия времени при работе без клавиатуры и мыши Требуется привыкание к новой логике

Сравнение: раньше и теперь

Действие кнопки Xbox Раньше Теперь Короткое нажатие Игровая панель Windows Игровая панель Windows Длительное нажатие Выключение контроллера Представление задач Очень долгое удержание - Выключение контроллера

Советы шаг за шагом

Обновите Windows 11 до актуальной версии в Dev Channel. Подключите контроллер Xbox к ПК или портативной консоли. Коротким нажатием откройте игровую панель и настройте её под себя. Попробуйте удержать кнопку Xbox для вызова окна "Представление задач". Используйте функцию для быстрого переключения между играми, браузером и приложениями без клавиатуры.

Мифы и правда

Миф : новая функция заменит старую игровую панель.

Правда : панель сохраняется, она открывается коротким нажатием.

Миф : "Представление задач" доступно только на Xbox.

Правда : функция интегрирована именно в Windows 11.

Миф: функция работает только на новых контроллерах.

Правда: поддержка доступна и на уже существующих устройствах.

FAQ

Как включить новую функцию?

Она активируется автоматически после обновления Windows 11 в Dev Channel.

Можно ли отключить это действие?

Пока Microsoft не сообщала о возможности изменения настройки, но такая опция может появиться в будущем.

Когда появится для всех пользователей?

Компания обещает выпустить обновление в ближайшие месяцы после завершения тестирования.

Исторический контекст

2015 год — запуск игровой панели Xbox в Windows 10.

2020 год — интеграция Xbox Game Bar с виджетами.

2023 год — усиленная поддержка Xbox контроллеров в Windows 11.

2025 год — тестирование "Представления задач" через кнопку Xbox.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка выключить контроллер обычным удержанием кнопки.

Последствие: вместо отключения откроется "Представление задач".

Альтернатива: удерживайте кнопку дольше для выключения устройства.

А что если…

Если Microsoft внедрит эту функцию на всех ПК, контроллер Xbox станет полноценным инструментом навигации в Windows, а не только геймпадом. Это сделает его удобной заменой клавиатуре и мыши в портативных сценариях.

Интересные факты