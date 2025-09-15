Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Xbox
Xbox
© wikipediа by DyoKingGraham is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Геймпад вместо клавиатуры: контроллер Xbox теперь управляет окнами

Новая функция Xbox-контроллеров позволяет переключаться между играми и приложениями

Microsoft продолжает развивать интеграцию игровых функций в Windows 11, и последнее обновление касается контроллеров Xbox. Теперь при длительном нажатии кнопки Xbox пользователи смогут открывать представление задач для удобного переключения между играми и приложениями. Эта функция уже тестируется в Dev Channel программы Windows Insider.

По словам разработчиков, короткое нажатие кнопки Xbox по-прежнему открывает игровую панель с доступом к виджетам, библиотеке игр и информации о производительности. А вот удерживание кнопки теперь выполняет две разные задачи: открывает "Представление задач", а при ещё более долгом удержании — отключает сам контроллер.

Что изменится для геймеров

Это нововведение особенно важно для владельцев портативных игровых ПК на базе Windows 11. Microsoft разрабатывает удобный интерфейс переключения задач для таких устройств и уже внедрила новые анимации в окно Task View. В будущем это станет частью экосистемы устройств Xbox Ally и других портативных консолей.

"Мы представляем новое изменение: при длительном нажатии кнопки Xbox открывается окно "Представление задач"", — пояснила команда Microsoft Windows Insider.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Удобное переключение между играми и приложениями Пока доступно только в Dev Channel
Улучшенный опыт для портативных ПК Неясно, появится ли новый интерфейс на всех ПК
Поддержка единого стандарта кнопки Xbox Возможны конфликты привычных сценариев у пользователей
Экономия времени при работе без клавиатуры и мыши Требуется привыкание к новой логике

Сравнение: раньше и теперь

Действие кнопки Xbox Раньше Теперь
Короткое нажатие Игровая панель Windows Игровая панель Windows
Длительное нажатие Выключение контроллера Представление задач
Очень долгое удержание - Выключение контроллера

Советы шаг за шагом

  1. Обновите Windows 11 до актуальной версии в Dev Channel.

  2. Подключите контроллер Xbox к ПК или портативной консоли.

  3. Коротким нажатием откройте игровую панель и настройте её под себя.

  4. Попробуйте удержать кнопку Xbox для вызова окна "Представление задач".

  5. Используйте функцию для быстрого переключения между играми, браузером и приложениями без клавиатуры.

Мифы и правда

  • Миф: новая функция заменит старую игровую панель.
    Правда: панель сохраняется, она открывается коротким нажатием.

  • Миф: "Представление задач" доступно только на Xbox.
    Правда: функция интегрирована именно в Windows 11.

  • Миф: функция работает только на новых контроллерах.
    Правда: поддержка доступна и на уже существующих устройствах.

FAQ

Как включить новую функцию?
Она активируется автоматически после обновления Windows 11 в Dev Channel.

Можно ли отключить это действие?
Пока Microsoft не сообщала о возможности изменения настройки, но такая опция может появиться в будущем.

Когда появится для всех пользователей?
Компания обещает выпустить обновление в ближайшие месяцы после завершения тестирования.

Исторический контекст

  • 2015 год — запуск игровой панели Xbox в Windows 10.

  • 2020 год — интеграция Xbox Game Bar с виджетами.

  • 2023 год — усиленная поддержка Xbox контроллеров в Windows 11.

  • 2025 год — тестирование "Представления задач" через кнопку Xbox.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка выключить контроллер обычным удержанием кнопки.

  • Последствие: вместо отключения откроется "Представление задач".

  • Альтернатива: удерживайте кнопку дольше для выключения устройства.

А что если…

Если Microsoft внедрит эту функцию на всех ПК, контроллер Xbox станет полноценным инструментом навигации в Windows, а не только геймпадом. Это сделает его удобной заменой клавиатуре и мыши в портативных сценариях.

Интересные факты

  1. Кнопка Xbox впервые появилась в 2001 году на оригинальной консоли и служила только для вызова меню.

  2. В Windows 11 контроллеры Xbox теперь фактически становятся навигационными устройствами.

  3. Microsoft тестирует схожие элементы интерфейса для своих будущих портативных консолей Xbox Ally.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Visiology представила коннектор для прямой загрузки данных из 1С сегодня в 1:17

Забыли про костыли: выгрузка из 1С в аналитику стала делом пары кликов

Visiology представила коннектор к 1С, упрощающий аналитику и управление данными без лишних интеграций и дополнительного ПО.

Читать полностью » В Windows 11 появилось новое меню сегодня в 0:16

Windows 11 избавляется от старья: панель управления снова потеряла часть функций

Microsoft готовит обновления «Параметров» в Windows 11: новые возможности для клавиатуры и сенсорной панели уже в пути.

Читать полностью » Владельцы Pixel 7 и Pixel 7 Pro сообщили о вздувшихся аккумуляторах вчера в 20:51

Взорвавшиеся батареи и отсоединившиеся экраны: скрытая опасность Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Массовая проблема с аккумуляторами у Pixel 7 и Pixel 7 Pro вызывает опасения у владельцев. Как действовать, чтобы избежать серьёзных повреждений устройства?

Читать полностью » Apple представит в 2026 году новые устройства для смартфонов, ноутбуков и умного дома вчера в 18:48

В 2026-м Apple обещает сюрпризы: от нового iPhone до умного дома

Apple готовит целый ряд новинок к 2026 году: от iPhone 17e и MacBook Air M5 до центра умного дома с обновлённой Siri. Самые заметные перемены впереди.

Читать полностью » Xiaomi представила телевизоры S Pro Mini LED 2026 с подсветкой на 1792 зоны вчера в 14:08

Экран, который "видит" тьму: Xiaomi показала телевизор с 1792 зонами подсветки

Xiaomi представила серию телевизоров S Pro Mini LED 2026 с частотой 330 Гц, улучшенной подсветкой и яркостью 5200 нит.

Читать полностью » Эксперты: Google становится реальным соперником NVIDIA в инфраструктуре ИИ вчера в 12:32

Гонка титанов: как Google впервые реально угрожает господству NVIDIA

Google усиливает направление TPU: новые поколения чипов и крупные клиенты делают компанию конкурентом NVIDIA. Оценка объединённого бизнеса может достичь $900 млрд.

Читать полностью » CEO Anthropic: ИИ может автоматизировать до 50% рабочих мест вчера в 10:18

ИИ готовится "съесть" полрынка: Амодеи шокировал прогнозом

Глава Anthropic Дарио Амодеи заявил BBC: ИИ может автоматизировать до 50% стартовых должностей «белых воротничков» за 1–5 лет. Под угрозой юристы, консультанты и финансисты.

Читать полностью » Энтузиасты собрали полную коллекцию из 54 игр для классических iPod с Click Wheel вчера в 8:38

Коллекция, которую считали утраченной: игры для iPod вернулись

Энтузиасты собрали полную библиотеку из 54 игр для iPod с колесом управления. Теперь коллекцию можно синхронизировать с устройствами офлайн, без серверов Apple.

Читать полностью »

Новости
УрФО

После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов
ПФО

В Пензе пьяный посетитель караоке-бара ударил спутницу и был задержан Росгвардией
Авто и мото

Основатель OkAuto Овчинников рассказал, кто чаще заказывает подбор авто и какие марки выбирают россияне
Красота и здоровье

Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников
Авто и мото

Эксперт объяснил, как выбрать качественное моторное масло
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу: 20-минутная тренировка с гантелью заменяет силовое и кардио занятие
Туризм

РЖД оштрафовали на 20 тысяч рублей за неправильное объявление пути в Свердловской области
Питомцы

Учёные Киотского университета доказали, что собаки запоминают ненадёжных людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet