Геймпад вместо клавиатуры: контроллер Xbox теперь управляет окнами
Microsoft продолжает развивать интеграцию игровых функций в Windows 11, и последнее обновление касается контроллеров Xbox. Теперь при длительном нажатии кнопки Xbox пользователи смогут открывать представление задач для удобного переключения между играми и приложениями. Эта функция уже тестируется в Dev Channel программы Windows Insider.
По словам разработчиков, короткое нажатие кнопки Xbox по-прежнему открывает игровую панель с доступом к виджетам, библиотеке игр и информации о производительности. А вот удерживание кнопки теперь выполняет две разные задачи: открывает "Представление задач", а при ещё более долгом удержании — отключает сам контроллер.
Что изменится для геймеров
Это нововведение особенно важно для владельцев портативных игровых ПК на базе Windows 11. Microsoft разрабатывает удобный интерфейс переключения задач для таких устройств и уже внедрила новые анимации в окно Task View. В будущем это станет частью экосистемы устройств Xbox Ally и других портативных консолей.
"Мы представляем новое изменение: при длительном нажатии кнопки Xbox открывается окно "Представление задач"", — пояснила команда Microsoft Windows Insider.
Плюсы и минусы нововведения
|Плюсы
|Минусы
|Удобное переключение между играми и приложениями
|Пока доступно только в Dev Channel
|Улучшенный опыт для портативных ПК
|Неясно, появится ли новый интерфейс на всех ПК
|Поддержка единого стандарта кнопки Xbox
|Возможны конфликты привычных сценариев у пользователей
|Экономия времени при работе без клавиатуры и мыши
|Требуется привыкание к новой логике
Сравнение: раньше и теперь
|Действие кнопки Xbox
|Раньше
|Теперь
|Короткое нажатие
|Игровая панель Windows
|Игровая панель Windows
|Длительное нажатие
|Выключение контроллера
|Представление задач
|Очень долгое удержание
|-
|Выключение контроллера
Советы шаг за шагом
-
Обновите Windows 11 до актуальной версии в Dev Channel.
-
Подключите контроллер Xbox к ПК или портативной консоли.
-
Коротким нажатием откройте игровую панель и настройте её под себя.
-
Попробуйте удержать кнопку Xbox для вызова окна "Представление задач".
-
Используйте функцию для быстрого переключения между играми, браузером и приложениями без клавиатуры.
Мифы и правда
-
Миф: новая функция заменит старую игровую панель.
Правда: панель сохраняется, она открывается коротким нажатием.
-
Миф: "Представление задач" доступно только на Xbox.
Правда: функция интегрирована именно в Windows 11.
-
Миф: функция работает только на новых контроллерах.
Правда: поддержка доступна и на уже существующих устройствах.
FAQ
Как включить новую функцию?
Она активируется автоматически после обновления Windows 11 в Dev Channel.
Можно ли отключить это действие?
Пока Microsoft не сообщала о возможности изменения настройки, но такая опция может появиться в будущем.
Когда появится для всех пользователей?
Компания обещает выпустить обновление в ближайшие месяцы после завершения тестирования.
Исторический контекст
-
2015 год — запуск игровой панели Xbox в Windows 10.
-
2020 год — интеграция Xbox Game Bar с виджетами.
-
2023 год — усиленная поддержка Xbox контроллеров в Windows 11.
-
2025 год — тестирование "Представления задач" через кнопку Xbox.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка выключить контроллер обычным удержанием кнопки.
-
Последствие: вместо отключения откроется "Представление задач".
-
Альтернатива: удерживайте кнопку дольше для выключения устройства.
А что если…
Если Microsoft внедрит эту функцию на всех ПК, контроллер Xbox станет полноценным инструментом навигации в Windows, а не только геймпадом. Это сделает его удобной заменой клавиатуре и мыши в портативных сценариях.
Интересные факты
-
Кнопка Xbox впервые появилась в 2001 году на оригинальной консоли и служила только для вызова меню.
-
В Windows 11 контроллеры Xbox теперь фактически становятся навигационными устройствами.
-
Microsoft тестирует схожие элементы интерфейса для своих будущих портативных консолей Xbox Ally.
