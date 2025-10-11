Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Игры Xbox в автомобиле
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Xbox превращается в ПК: Microsoft готовит самую мощную и дорогую консоль в истории

Инсайдер: Microsoft готовит гибридную консоль Xbox 2027 с архитектурой RDNA 5 и Zen 6

Microsoft готовит к выпуску новое поколение игровой консоли, известное под условным названием Xbox 2027. По данным инсайдера и автора YouTube-канала Moore's Law is Dead (MLiD), будущая платформа станет не просто обновлением текущей линейки, а гибридом между игровой приставкой и полноценным ПК. Компания намерена переосмыслить саму концепцию Xbox, превратив его в универсальную игровую станцию для всех экосистем.

Xbox нового поколения: мощь уровня ПК

Согласно утечке, Xbox 2027 будет основан на новом гибридном APU от AMD, созданном по архитектуре RDNA 5 и произведённом по техпроцессу TSMC N3P. Это одно из самых передовых решений в индустрии на момент 2027 года.

Площадь кристалла чипа — около 408 мм², что почти вдвое превышает показатели чипа, который, по слухам, будет установлен в PlayStation 6.

Характеристики нового APU

  • Процессорная часть: 11 ядер Zen 6;

  • Графическая часть: 70 вычислительных блоков (CU) на архитектуре RDNA 5;

  • Нейропроцессор: XDNA 3 с производительностью до 110 TOPS;

  • Шина памяти: 192-бит, поддержка до 48 ГБ GDDR7.

Объём оперативной памяти пока не подтверждён, но ожидается, что базовая версия получит не менее 32 ГБ — этого достаточно для запуска игр в 8K и продвинутого рендеринга.

Искусственный интеллект и графика нового уровня

Интеграция нейропроцессора XDNA 3 станет одной из ключевых особенностей Xbox 2027. Он отвечает за ускорение задач, связанных с ИИ — таких как апскейлинг изображения, шумоподавление, создание NPC с адаптивным поведением и генерация динамических миров.

Такие технологии уже применяются в ПК-гейминге (DLSS, FSR, XeSS), но теперь Microsoft намерена встроить их на уровне консольной архитектуры. Это позволит повысить производительность без необходимости увеличивать энергопотребление и сделать консоль тише и энергоэффективнее.

Гибридная экосистема: Xbox, Steam и Epic Games Store

Главное отличие Xbox 2027 от всех предыдущих поколений — открытая экосистема.
По словам инсайдера, Microsoft рассматривает возможность интеграции Steam и Epic Games Store наряду с Microsoft Store. Это означает, что пользователи смогут запускать игры из разных магазинов, не прибегая к обходным путям.

Такой шаг делает Xbox фактически игровым ПК в корпусе консоли - с доступом к библиотекам популярных сервисов, модам и пользовательскому контенту.

"Microsoft хочет, чтобы Xbox стал не просто консолью, а единой точкой входа в любую игру — независимо от магазина", — утверждает Moore's Law is Dead.

Производительность и позиционирование

По предварительным оценкам, Xbox 2027 будет в 3-4 раза мощнее Xbox Series X и сможет обеспечивать стабильные 120 кадров в секунду в 4K-режиме, а также поддержку 8K-рендеринга для отдельных игр и фильмов.

Microsoft планирует позиционировать устройство как премиальный игровой ПК в компактном форм-факторе, ориентированный на энтузиастов, стримеров и создателей контента.

Параметр Xbox 2027 Xbox Series X PlayStation 6*
Архитектура GPU RDNA 5 RDNA 2 RDNA 4
Ядра CPU 11x Zen 6 8x Zen 2 8x Zen 5
Память До 48 ГБ GDDR7 16 ГБ GDDR6 24 ГБ GDDR6
Нейропроцессор XDNA 3 (110 TOPS) Нет NPU 80 TOPS
Производительность ~60 TFLOPS ~12 TFLOPS ~35 TFLOPS
Цена (ожидаемая) $800-1200 $499 $699*

*по предварительным слухам.

Почему консоль может стать самой дорогой в истории Xbox

Рост мощности и переход на новый техпроцесс TSMC N3P приведут к значительному увеличению себестоимости. По информации инсайдера, базовая версия Xbox 2027 может стоить от $800 до $1200.

Тем не менее, Microsoft рассчитывает, что аудитория энтузиастов воспримет устройство не как консоль, а как компактную игровую рабочую станцию, способную заменить ПК.

Советы пользователям: стоит ли ждать Xbox 2027

  1. Подождать подтверждения от Microsoft. На данный момент все данные основаны на утечках.

  2. Оценить перспективы экосистемы. Если действительно будет поддержка Steam и Epic, консоль станет универсальным решением.

  3. Учесть цену. Xbox 2027, вероятно, будет дороже традиционных приставок, но дешевле топовых игровых ПК.

  4. Следить за новостями AMD. От архитектуры RDNA 5 и Zen 6 зависит реальный уровень производительности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Рассматривать Xbox 2027 как обычную консоль.
    Последствие: Недооценка возможностей устройства.
    Альтернатива: Относиться к нему как к гибридному ПК для гейминга и контента.

  • Ошибка: Игнорировать совместимость с различными магазинами.
    Последствие: Потеря преимуществ экосистемы.
    Альтернатива: Использовать Xbox как универсальную платформу для всех игр.

  • Ошибка: Сравнивать с текущими моделями только по цене.
    Последствие: Неверная оценка производительности.
    Альтернатива: Сопоставлять с ПК того же класса.

А что если… Microsoft объединит консоль и Windows?

Если компания решится полностью интегрировать Windows-ядро в Xbox, пользователи смогут устанавливать любые ПК-приложения и драйверы, превращая консоль в полноценный компьютер. Это поставит Xbox в уникальное положение между игровыми приставками и настольными системами — и может полностью изменить рынок домашних развлечений.

Исторический контекст

  1. 2001 год - дебют первой Xbox.

  2. 2020 год - запуск Xbox Series X/S.

  3. 2023 год - активное развитие облачного гейминга и Game Pass.

  4. 2027 год (ожидаемо) - релиз гибридной консоли Xbox нового поколения.

Три факта о Xbox 2027

  1. Консоль получит APU AMD на архитектуре RDNA 5 и CPU Zen 6.

  2. Впервые в истории Xbox — возможность интеграции сторонних магазинов (Steam, Epic).

  3. Цена устройства может превысить $1000, но при этом оно будет работать как компактный ПК.

