Маск готовит новую финансовую атаку: в xAI пришёл банкир, который помог купить Twitter
Компания xAI, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, получила нового руководителя финансового направления. Как сообщает Financial Times, пост финансового директора занял Энтони Армстронг, ранее работавший в Morgan Stanley и консультировавший Маска во время покупки Twitter.
Опыт и роль Армстронга
Армстронг — один из опытных инвестиционных банкиров Wall Street. Он участвовал в крупных сделках технологического сектора, включая сделки Tesla и Twitter. В новом статусе он будет отвечать за финансовую политику xAI и X (бывший Twitter), которые весной были объединены под единое руководство Маска.
По данным FT, Армстронг сотрудничал с командой xAI уже несколько недель до официального назначения и теперь возглавит общие финансовые потоки между двумя структурами — от привлечения инвестиций до управления расходами на инфраструктуру и разработку ИИ.
"Энтони Армстронг принесёт в xAI не только опыт работы с высокотехнологичными проектами, но и глубокое понимание финансовой архитектуры компаний Маска", — отмечает источник, знакомый с ситуацией.
После череды громких уходов
Назначение Армстронга происходит на фоне заметных кадровых перестановок в компании. Предыдущий финансовый директор Майк Либераторе покинул xAI в июле, и с тех пор вакансия оставалась открытой.
В августе компанию также покинули главный юрисконсульт Роберт Кил и старший юрист Рагу Рао, проработавшие чуть более года. Одновременно один из соучредителей, Игорь Бабушкин, объявил о создании собственной венчурной компании, сосредоточенной на исследованиях безопасности искусственного интеллекта.
Не обошлось без изменений и в X: в июле ушла генеральный директор Линда Яккарино, занимавшая должность менее года.
"Эти перестановки отражают переходный этап для всей экосистемы компаний Маска — от стартапа к масштабной структуре, способной конкурировать с OpenAI и Google DeepMind", — пояснил один из аналитиков рынка.
Новый этап для xAI и X
Весной 2025 года Илон Маск официально объединил xAI и X, заявив, что ИИ-технологии станут основой для трансформации платформы X в "универсальное приложение". Армстронг будет курировать финансовое слияние и разработку стратегий монетизации искусственного интеллекта в экосистеме X.
По данным FT, он также заменит Махмуда Резу Банки, который покидает пост финансового директора X.
В фокусе его работы — обеспечение устойчивого роста проектов xAI и поиск источников финансирования, необходимых для конкуренции с OpenAI, Anthropic и Google.
Контекст: почему Маску нужен финансист с Уолл-стрит
xAI за короткое время превратилась из амбициозной идеи в одну из самых обсуждаемых компаний в сфере искусственного интеллекта. Её флагманский продукт, Grok, интегрирован в X и позиционируется как ответ ChatGPT. Маск неоднократно заявлял, что намерен создать "честный ИИ", не подверженный политическим и идеологическим предвзятостям.
При этом компания активно ищет инвестиции: в мае 2025 года xAI подала заявку на привлечение до 6 миллиардов долларов. Назначение опытного финансиста, знакомого с мировыми рынками капитала, может стать ключевым шагом в достижении этой цели.
Плюсы и минусы нового назначения
|Плюсы
|Минусы
|Опыт Армстронга в технологических сделках
|Зависимость от решений Маска и нестабильная структура управления
|Связи с крупными инвестиционными банками
|Возможный конфликт интересов между xAI и X
|Понимание специфики финансов Tesla и Twitter
|Высокая текучесть кадров в экосистеме Маска
А что если…
Назначение Армстронга может означать переход xAI от исследовательского стартапа к зрелой компании с более чёткой финансовой стратегией. Однако эксперты предупреждают: удержать талантливых специалистов будет сложно без стабилизации корпоративного климата и прозрачных управленческих процессов.
"Для Маска наступает момент, когда финансовая устойчивость становится не менее важной, чем технологическое превосходство", — считает один из аналитиков Bloomberg Intelligence.
FAQ
Кто такой Энтони Армстронг?
Бывший банкир Morgan Stanley, консультировавший Илона Маска при покупке Twitter. Теперь он возглавляет финансы xAI и X.
Что значит объединение xAI и X?
Весной 2025 года Маск объединил свои компании, чтобы интегрировать искусственный интеллект в экосистему X (Twitter).
Почему уходы руководителей вызвали тревогу?
Изменения в топ-менеджменте создают впечатление нестабильности, особенно на фоне стремительного роста компании.
Какую задачу поставили Армстронгу?
Создать финансовую стратегию для масштабирования ИИ-проектов и привлечения многомиллиардных инвестиций.
Мифы и правда
Миф: Маск сам управляет финансами xAI.
Правда: теперь этим занимается профессиональный финансист с опытом корпоративных слияний.
Миф: xAI — просто часть Twitter.
Правда: это отдельная структура, отвечающая за ИИ-платформу Grok, но тесно интегрированная с X.
Миф: назначение Армстронга — временное.
Правда: по данным FT, он работает с компанией уже несколько недель и официально утверждён в должности CFO.
Исторический контекст
Илон Маск основал xAI летом 2023 года, заявив, что цель компании — "понять природу Вселенной". С тех пор стартап стал важным элементом его технологической империи, объединяющей Tesla, SpaceX и X. Назначение Армстронга — шаг к институционализации xAI и укреплению её позиций на глобальном рынке искусственного интеллекта.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru