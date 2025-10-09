Маск готовит новую финансовую атаку: в xAI пришёл банкир, который помог купить Twitter

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, получила нового руководителя финансового направления. Как сообщает Financial Times, пост финансового директора занял Энтони Армстронг, ранее работавший в Morgan Stanley и консультировавший Маска во время покупки Twitter.

Опыт и роль Армстронга

Армстронг — один из опытных инвестиционных банкиров Wall Street. Он участвовал в крупных сделках технологического сектора, включая сделки Tesla и Twitter. В новом статусе он будет отвечать за финансовую политику xAI и X (бывший Twitter), которые весной были объединены под единое руководство Маска.

По данным FT, Армстронг сотрудничал с командой xAI уже несколько недель до официального назначения и теперь возглавит общие финансовые потоки между двумя структурами — от привлечения инвестиций до управления расходами на инфраструктуру и разработку ИИ.

"Энтони Армстронг принесёт в xAI не только опыт работы с высокотехнологичными проектами, но и глубокое понимание финансовой архитектуры компаний Маска", — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

После череды громких уходов

Назначение Армстронга происходит на фоне заметных кадровых перестановок в компании. Предыдущий финансовый директор Майк Либераторе покинул xAI в июле, и с тех пор вакансия оставалась открытой.

В августе компанию также покинули главный юрисконсульт Роберт Кил и старший юрист Рагу Рао, проработавшие чуть более года. Одновременно один из соучредителей, Игорь Бабушкин, объявил о создании собственной венчурной компании, сосредоточенной на исследованиях безопасности искусственного интеллекта.

Не обошлось без изменений и в X: в июле ушла генеральный директор Линда Яккарино, занимавшая должность менее года.

"Эти перестановки отражают переходный этап для всей экосистемы компаний Маска — от стартапа к масштабной структуре, способной конкурировать с OpenAI и Google DeepMind", — пояснил один из аналитиков рынка.

Новый этап для xAI и X

Весной 2025 года Илон Маск официально объединил xAI и X, заявив, что ИИ-технологии станут основой для трансформации платформы X в "универсальное приложение". Армстронг будет курировать финансовое слияние и разработку стратегий монетизации искусственного интеллекта в экосистеме X.

По данным FT, он также заменит Махмуда Резу Банки, который покидает пост финансового директора X.

В фокусе его работы — обеспечение устойчивого роста проектов xAI и поиск источников финансирования, необходимых для конкуренции с OpenAI, Anthropic и Google.

Контекст: почему Маску нужен финансист с Уолл-стрит

xAI за короткое время превратилась из амбициозной идеи в одну из самых обсуждаемых компаний в сфере искусственного интеллекта. Её флагманский продукт, Grok, интегрирован в X и позиционируется как ответ ChatGPT. Маск неоднократно заявлял, что намерен создать "честный ИИ", не подверженный политическим и идеологическим предвзятостям.

При этом компания активно ищет инвестиции: в мае 2025 года xAI подала заявку на привлечение до 6 миллиардов долларов. Назначение опытного финансиста, знакомого с мировыми рынками капитала, может стать ключевым шагом в достижении этой цели.

Плюсы и минусы нового назначения

Плюсы Минусы Опыт Армстронга в технологических сделках Зависимость от решений Маска и нестабильная структура управления Связи с крупными инвестиционными банками Возможный конфликт интересов между xAI и X Понимание специфики финансов Tesla и Twitter Высокая текучесть кадров в экосистеме Маска

А что если…

Назначение Армстронга может означать переход xAI от исследовательского стартапа к зрелой компании с более чёткой финансовой стратегией. Однако эксперты предупреждают: удержать талантливых специалистов будет сложно без стабилизации корпоративного климата и прозрачных управленческих процессов.

"Для Маска наступает момент, когда финансовая устойчивость становится не менее важной, чем технологическое превосходство", — считает один из аналитиков Bloomberg Intelligence.

FAQ

Кто такой Энтони Армстронг?

Бывший банкир Morgan Stanley, консультировавший Илона Маска при покупке Twitter. Теперь он возглавляет финансы xAI и X.

Что значит объединение xAI и X?

Весной 2025 года Маск объединил свои компании, чтобы интегрировать искусственный интеллект в экосистему X (Twitter).

Почему уходы руководителей вызвали тревогу?

Изменения в топ-менеджменте создают впечатление нестабильности, особенно на фоне стремительного роста компании.

Какую задачу поставили Армстронгу?

Создать финансовую стратегию для масштабирования ИИ-проектов и привлечения многомиллиардных инвестиций.

Мифы и правда

Миф: Маск сам управляет финансами xAI.

Правда: теперь этим занимается профессиональный финансист с опытом корпоративных слияний.

Миф: xAI — просто часть Twitter.

Правда: это отдельная структура, отвечающая за ИИ-платформу Grok, но тесно интегрированная с X.

Миф: назначение Армстронга — временное.

Правда: по данным FT, он работает с компанией уже несколько недель и официально утверждён в должности CFO.

Исторический контекст

Илон Маск основал xAI летом 2023 года, заявив, что цель компании — "понять природу Вселенной". С тех пор стартап стал важным элементом его технологической империи, объединяющей Tesla, SpaceX и X. Назначение Армстронга — шаг к институционализации xAI и укреплению её позиций на глобальном рынке искусственного интеллекта.