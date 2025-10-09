Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Илон Маск
Илон Маск
© commons.wikimedia.org by Trevor Cokley is licensed under Public Domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Маск готовит новую финансовую атаку: в xAI пришёл банкир, который помог купить Twitter

Financial Times: бывший банкир Morgan Stanley Энтони Армстронг стал CFO xAI Илона Маска

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску и занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, получила нового руководителя финансового направления. Как сообщает Financial Times, пост финансового директора занял Энтони Армстронг, ранее работавший в Morgan Stanley и консультировавший Маска во время покупки Twitter.

Опыт и роль Армстронга

Армстронг — один из опытных инвестиционных банкиров Wall Street. Он участвовал в крупных сделках технологического сектора, включая сделки Tesla и Twitter. В новом статусе он будет отвечать за финансовую политику xAI и X (бывший Twitter), которые весной были объединены под единое руководство Маска.

По данным FT, Армстронг сотрудничал с командой xAI уже несколько недель до официального назначения и теперь возглавит общие финансовые потоки между двумя структурами — от привлечения инвестиций до управления расходами на инфраструктуру и разработку ИИ.

"Энтони Армстронг принесёт в xAI не только опыт работы с высокотехнологичными проектами, но и глубокое понимание финансовой архитектуры компаний Маска", — отмечает источник, знакомый с ситуацией.

После череды громких уходов

Назначение Армстронга происходит на фоне заметных кадровых перестановок в компании. Предыдущий финансовый директор Майк Либераторе покинул xAI в июле, и с тех пор вакансия оставалась открытой.

В августе компанию также покинули главный юрисконсульт Роберт Кил и старший юрист Рагу Рао, проработавшие чуть более года. Одновременно один из соучредителей, Игорь Бабушкин, объявил о создании собственной венчурной компании, сосредоточенной на исследованиях безопасности искусственного интеллекта.

Не обошлось без изменений и в X: в июле ушла генеральный директор Линда Яккарино, занимавшая должность менее года.

"Эти перестановки отражают переходный этап для всей экосистемы компаний Маска — от стартапа к масштабной структуре, способной конкурировать с OpenAI и Google DeepMind", — пояснил один из аналитиков рынка.

Новый этап для xAI и X

Весной 2025 года Илон Маск официально объединил xAI и X, заявив, что ИИ-технологии станут основой для трансформации платформы X в "универсальное приложение". Армстронг будет курировать финансовое слияние и разработку стратегий монетизации искусственного интеллекта в экосистеме X.

По данным FT, он также заменит Махмуда Резу Банки, который покидает пост финансового директора X.

В фокусе его работы — обеспечение устойчивого роста проектов xAI и поиск источников финансирования, необходимых для конкуренции с OpenAI, Anthropic и Google.

Контекст: почему Маску нужен финансист с Уолл-стрит

xAI за короткое время превратилась из амбициозной идеи в одну из самых обсуждаемых компаний в сфере искусственного интеллекта. Её флагманский продукт, Grok, интегрирован в X и позиционируется как ответ ChatGPT. Маск неоднократно заявлял, что намерен создать "честный ИИ", не подверженный политическим и идеологическим предвзятостям.

При этом компания активно ищет инвестиции: в мае 2025 года xAI подала заявку на привлечение до 6 миллиардов долларов. Назначение опытного финансиста, знакомого с мировыми рынками капитала, может стать ключевым шагом в достижении этой цели.

Плюсы и минусы нового назначения

Плюсы Минусы
Опыт Армстронга в технологических сделках Зависимость от решений Маска и нестабильная структура управления
Связи с крупными инвестиционными банками Возможный конфликт интересов между xAI и X
Понимание специфики финансов Tesla и Twitter Высокая текучесть кадров в экосистеме Маска

А что если…

Назначение Армстронга может означать переход xAI от исследовательского стартапа к зрелой компании с более чёткой финансовой стратегией. Однако эксперты предупреждают: удержать талантливых специалистов будет сложно без стабилизации корпоративного климата и прозрачных управленческих процессов.

"Для Маска наступает момент, когда финансовая устойчивость становится не менее важной, чем технологическое превосходство", — считает один из аналитиков Bloomberg Intelligence.

FAQ

Кто такой Энтони Армстронг?
Бывший банкир Morgan Stanley, консультировавший Илона Маска при покупке Twitter. Теперь он возглавляет финансы xAI и X.

Что значит объединение xAI и X?
Весной 2025 года Маск объединил свои компании, чтобы интегрировать искусственный интеллект в экосистему X (Twitter).

Почему уходы руководителей вызвали тревогу?
Изменения в топ-менеджменте создают впечатление нестабильности, особенно на фоне стремительного роста компании.

Какую задачу поставили Армстронгу?
Создать финансовую стратегию для масштабирования ИИ-проектов и привлечения многомиллиардных инвестиций.

Мифы и правда

Миф: Маск сам управляет финансами xAI.
Правда: теперь этим занимается профессиональный финансист с опытом корпоративных слияний.

Миф: xAI — просто часть Twitter.
Правда: это отдельная структура, отвечающая за ИИ-платформу Grok, но тесно интегрированная с X.

Миф: назначение Армстронга — временное.
Правда: по данным FT, он работает с компанией уже несколько недель и официально утверждён в должности CFO.

Исторический контекст

Илон Маск основал xAI летом 2023 года, заявив, что цель компании — "понять природу Вселенной". С тех пор стартап стал важным элементом его технологической империи, объединяющей Tesla, SpaceX и X. Назначение Армстронга — шаг к институционализации xAI и укреплению её позиций на глобальном рынке искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

IBM и Anthropic создают безопасную экосистему корпоративных ИИ-агентов сегодня в 4:36
Соберите себе цифрового сотрудника: IBM даёт инструменты, которые меняют работу навсегда

IBM представила новые инструменты для корпоративного ИИ, расширила Watsonx и заключила стратегическое партнёрство с Anthropic. Что изменится для бизнеса?

Читать полностью » Xiaomi выпустит за пределами Китая только базовую модель Xiaomi 17 — без версий Pro и Pro Max сегодня в 3:36
Всё для Китая, крохи для остальных: Xiaomi снова обделила международных пользователей

Xiaomi решила не выпускать модели 17 Pro и 17 Pro Max за пределами Китая. На мировом рынке появится только базовая версия Xiaomi 17 — с меньшей батареей, но тем же мощным чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Читать полностью » 7 октября в России произошёл сбой Steam и других игровых сервисов из-за DDoS-атаки сегодня в 2:26
Война началась не в шутке: кто устроил цифровую бомбардировку Steam, Riot и Epic

7 октября пользователи по всей России сообщили о сбое Steam и других игровых сервисов. Причиной инцидента названа масштабная DDoS-атака, затронувшая инфраструктуру сразу нескольких платформ.

Читать полностью » сегодня в 1:18
Смартфон стал тоньше карандаша: три модели, которые могут переплюнуть iPhone Air

Редакция «Палача» выбрала три тонких Android-смартфона, которые могут стать достойной альтернативой iPhone Air. Среди них — Tecno Spark 40 Pro+, RedMagic 10 Air и Galaxy S25 Edge.

Читать полностью » AnTuTu назвал самые выгодные смартфоны сентября — лидирует серия Redmi сегодня в 0:17
До 12 тысяч — а летает, как за 50: в рейтинг смартфонов попал новый король бюджетников

AnTuTu опубликовал сентябрьский рейтинг смартфонов с лучшим балансом цены и мощности. Redmi вновь доминирует, а в премиум-сегменте лидируют игровые модели Xiaomi и RedMagic.

Читать полностью » Sony исключила USB-кабель из комплекта Xperia 10 VII, следуя тренду Apple и Samsung вчера в 23:28
Apple начала, Sony добила: тренд на смартфон за 1000 долларов, а кабель — за ваши теперь всюду

Sony первой убрала кабель из комплекта смартфона, продолжив тренд на минимализм после отказа от адаптеров. Почему производители делают это и что ждёт рынок дальше?

Читать полностью » Обнаружена новая атака SilverFox — вредонос Winos 4.0 использует методы APT41 вчера в 21:14
Китайские тени в вашем ноутбуке: новый вирус ведёт себя как агент разведки

Хакеры SilverFox запустили атаку с вредоносом Winos 4.0, использовав техники, свойственные APT41. Эксперты считают, что это часть продуманной кибершпионской кампании.

Читать полностью » вчера в 20:01
На "яблоки" больше не тратятся: россияне нашли, чем заменить MacBook

Китайские бренды стремительно догоняют Apple и ASUS, предлагая мощные ноутбуки и планшеты по доступной цене. Кто стал главным победителем сезона?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренер Милославский назвал ошибки, мешающие развитию мышц и восстановлению после тренировок
Культура и шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал о попытке обмана с использованием дипфейка и имитации голоса
Еда
Лаваш с ветчиной и сыром получается сочным
Еда
Печенье с жареным луком готовится без яиц и молочных продуктов
Садоводство
В Ульяновской области садоводы переходят на природные методы посадки деревьев
Наука
Кубическая структура делает сусальное золото прочным и зеркально блестящим — Ёсифуми Осима
Общество
Психолог Полянова назвала универсальный способ сохранить баланс между семьей и работой
Садоводство
Учёные: переизбыток влаги — основная причина гниения луковиц тюльпанов осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet