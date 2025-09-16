Grok учат иначе: Маск набирает тьюторов вместо армии разметчиков

Стартап xAI Илона Маска объявил о масштабных сокращениях: из команды по аннотации данных будет уволено около 500 сотрудников, то есть примерно треть всего подразделения. Эта команда, насчитывающая 1500 человек, занималась маркировкой и подготовкой данных для обучения чат-бота Grok.

Причины сокращений

Компания объяснила решение "стратегическим поворотом". Теперь xAI намерена ускорить развитие и приоритизацию специализированных тьюторов ИИ, сокращая внимание к общим аннотаторам.

Иными словами, ставка делается на экспертов, которые могут обучать модели в конкретных областях знаний, а не на массовую ручную разметку данных.

Набор специалистов вместо аннотаторов

В официальном комментарии стартап сослался на более раннее заявление, где говорилось о намерении увеличить команду преподавателей-специалистов в 10 раз.

"Мы нанимаем специалистов в таких областях, как STEM, финансы, медицина, безопасность и многие другие", — заявили в xAI.

Таким образом, компания переформатирует процесс обучения моделей: вместо того чтобы полагаться на большие группы аннотаторов, она делает ставку на профессионалов, способных напрямую "обучать" ИИ в узких сферах.

Контекст

Ранее xAI активно расширяла штат аннотаторов данных, чтобы конкурировать с другими разработчиками ИИ. Теперь же стратегия смещается в сторону качественной экспертизы, что может ускорить развитие Grok и повысить уровень его ответов в специализированных тематиках.