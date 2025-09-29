Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:12

Самосеющийся цветок превращает осенний сад в огненное шоу: вот что стоит посадить осенью

Индейская кисть размножается самосевом и не требует пересадки

Осень — это не повод саду терять яркость. Если вы хотите, чтобы клумбы продолжали радовать глаз до заморозков, обратите внимание на вайомингскую индейскую кисть. Этот дикий цветок, известный также как "раскрашенная чаша", выделяется алыми прицветниками, которые многие принимают за лепестки.

Особенности растения

  • Высота: от 45 см до 1,2 м (редко до 1,3 м).

  • Цветение: с апреля по октябрь, включая осень.

  • Привлекает бабочек и колибри.

  • Размножается самосевом, легко закрепляется на участке.

Ярко-красные прицветники скрывают мелкие невзрачные цветки, но именно они придают растению необычный декоративный вид. В дикой природе индейская кисть покрывает целые прерии и опушки лесов на юго-западе США.

Как выращивать в саду

Пересаживать взрослое растение практически невозможно, поэтому лучший способ — выращивание из семян.

  1. Посейте семена осенью.

  2. Обеспечьте им холодную стратификацию 6-8 недель.

  3. Используйте плодородную, хорошо дренированную почву.

  4. Высаживайте рядом с растениями-хозяевами: душистой травой, голубой грамой или июньской травой.

Индейская кисть — полупаразит: она формирует гаустории, через которые частично питается от соседей. При этом растения-хозяева не страдают.

Что ожидать

Весной после стратификации появятся первые ростки, а полноценное цветение наступит через год. Дальше растение закрепляется и размножается самосевом, что позволяет ему обильно цвести из сезона в сезон без дополнительных усилий садовода.

