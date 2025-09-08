Самолёт-призрак подняли со дна озера: машина Второй мировой ожила спустя 80 лет

На дне Витаминного озера десятилетиями покоился самолёт, ставший свидетелем истории. Теперь его удалось поднять на поверхность.

Издание "Регнум" опубликовало видео, на котором запечатлён момент подъёма: вертолёт аккуратно вытаскивает из воды часть фюзеляжа — предположительно, хвостовую секцию.

Самолёт из программы ленд-лиза

Речь идёт об американском истребителе P-63, который во время Второй мировой войны поставлялся в СССР по ленд-лизу. Поднятая машина когда-то находилась под управлением советского пилота.

Трагическая история

В 1945 году самолёт потерпел крушение и ушёл на дно озера. С тех пор он оставался скрыт под водой, пока специалисты не провели операцию по его подъёму.