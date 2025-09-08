Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Жанна Дорофеева is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована вчера в 23:49

Самолёт-призрак подняли со дна озера: машина Второй мировой ожила спустя 80 лет

Самолёт P-63 времён ленд-лиза подняли со дна Витаминного озера в Бурятии

На дне Витаминного озера десятилетиями покоился самолёт, ставший свидетелем истории. Теперь его удалось поднять на поверхность.

Издание "Регнум" опубликовало видео, на котором запечатлён момент подъёма: вертолёт аккуратно вытаскивает из воды часть фюзеляжа — предположительно, хвостовую секцию.

Самолёт из программы ленд-лиза

Речь идёт об американском истребителе P-63, который во время Второй мировой войны поставлялся в СССР по ленд-лизу. Поднятая машина когда-то находилась под управлением советского пилота.

Трагическая история

В 1945 году самолёт потерпел крушение и ушёл на дно озера. С тех пор он оставался скрыт под водой, пока специалисты не провели операцию по его подъёму.

