Три года без вины виноватый: жителя ХМАО лишили прав из-за чужой ошибки

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина оказался лишён водительских прав по ошибке и почти три года доказывал свою невиновность. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Как всё произошло

В 2022 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полгода за якобы пьяную езду в Москве.

Но в тот момент житель Сургута находился дома, в ХМАО.

Позже выяснилось, что настоящий нарушитель воспользовался поддельными водительскими правами, где были указаны данные невиновного мужчины.

Борьба за справедливость

На то, чтобы доказать ошибку и восстановить своё доброе имя, ушло почти три года.

Когда мужчина попытался взыскать компенсацию за поездки на такси, которыми ему приходилось пользоваться всё это время, суд отказал.

Основание: у него было право пользоваться общественным транспортом.

Итог

История показывает, насколько сложно бывает простому человеку доказать очевидное, если ошибка попадает в систему.