Три года без вины виноватый: жителя ХМАО лишили прав из-за чужой ошибки
В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина оказался лишён водительских прав по ошибке и почти три года доказывал свою невиновность. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Как всё произошло
В 2022 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полгода за якобы пьяную езду в Москве.
Но в тот момент житель Сургута находился дома, в ХМАО.
Позже выяснилось, что настоящий нарушитель воспользовался поддельными водительскими правами, где были указаны данные невиновного мужчины.
Борьба за справедливость
На то, чтобы доказать ошибку и восстановить своё доброе имя, ушло почти три года.
Когда мужчина попытался взыскать компенсацию за поездки на такси, которыми ему приходилось пользоваться всё это время, суд отказал.
Основание: у него было право пользоваться общественным транспортом.
Итог
История показывает, насколько сложно бывает простому человеку доказать очевидное, если ошибка попадает в систему.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru