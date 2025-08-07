Сэкономил на потолке — теперь каждый день нюхаю сырость: глупая ошибка, которую больше не повторю

Когда я делал ремонт в ванной, потолок казался мне чем-то второстепенным. Ну правда, все смотрят на плитку, на зеркало, максимум — на светильник. А потолок… белый и чистый, и ладно. Эта беспечность стоила мне пары месяцев, повторного ремонта и вечного запаха сырости в уголке.

История ошибки

Я решил покрасить потолок. Всё было просто: шпатлёвка, влагостойкая краска, валик — три дня и готово. Смотрелось идеально: ровный, белоснежный, аккуратный. Идеальный. А потом пришла первая зима.

Когда в ванной появлялся пар, потолок будто начинал "впитывать" влагу. Сначала появились еле заметные потёки, потом — желтоватые пятна. Спустя месяц — мелкая сетка трещин. Я подумал: "Может, перекрасить?" И перекрасил. На пару недель стало лучше. А потом я начал чувствовать запах.

Сначала я грешил на трубу. Потом на плитку. Но однажды в углу, прямо под потолком, заметил пятно. Чёрное. Живое. Я сорвал краску — а под ней гнездо плесени. Потому что обычная краска и влага — несовместимы, даже если на банке написано "влагостойкая".

Почему это не сработало

Ошибкой была не сама краска, а идея, что она может справиться с постоянной сыростью и паром в помещении без хорошей вытяжки. Потолок в ванной — это не потолок в комнате. Он должен выдерживать влажность каждый день. Даже краска со спецмаркировкой — это временное решение, если не сделана мощная вентиляция. А в хрущёвке, где вентканалы почти не работают — это просто путь к грибку.

Я попробовал шлифовать, обрабатывать антисептиком, снова шпатлевать — но влага снова находила слабое место. Запах уже никуда не девался. Только после того как я полностью удалил всё покрытие и заменил его на влагостойкую ПВХ-обшивку, ванная начала "дышать" чисто.

Мой вывод

Никогда — подчёркиваю, никогда — не делайте обычный окрашенный потолок в ванной, особенно в старом доме. Даже если кажется, что будет аккуратно и "по-бюджету". Он не выдержит. Через несколько месяцев вы не вспомните про сэкономленные деньги, зато будете жить в постоянной борьбе с пятнами, влагой и запахами.

Хороший потолок — это не красота, а выносливость. И лучше выбрать что-то, что может противостоять влаге, чем потом сидеть в ванной и чувствовать, как в углу снова появляется плесень.