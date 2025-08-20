Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утюг
Утюг
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:21

5 способов разгладить вещи без утюга: от фена до кастрюли

Кастрюля, спрей и пар помогут привести одежду в порядок без утюга

Нужно быстро привести одежду в порядок, а утюга под рукой нет? Не страшно — существуют простые способы разгладить складки прямо дома, без специализированной техники. Главное — выбрать метод под тип ткани и не спешить.

Используем фен

Этот способ отлично подходит для лёгких тканей (футболок, блузок, рубашек).

  • Слегка увлажните изделие из пульверизатора.
  • Включите фен на горячий режим и держите его на расстоянии 10-15 см.
  • Прогревайте вещь с лицевой и изнаночной стороны, одновременно расправляя складки ладонями.
  • Можно слегка натянуть ткань для усиления эффекта.

Сушильная машина + немного пара

Если ткань допускает машинную сушку, этот метод поможет буквально за 20 минут:

  • Сбрызните одежду водой.
  • Положите в барабан 1-2 влажных носка, полотенце или несколько кубиков льда.
  • Запустите короткий цикл — образующийся пар разгладит складки.

Важно: не подходит для деликатных и капризных тканей — обязательно сверяйтесь с ярлыком.

Поток горячего пара в ванной

Подходит для деликатных вещей:

  • Повесьте одежду на плечики в ванной.
  • Включите горячую воду (душ или наполненную ванну).
  • Плотно закройте дверь — через 15-30 минут складки расправятся под действием пара.

Домашний разглаживающий спрей

Быстрое решение, если нужно освежить вещь перед выходом:

  • смешайте уксус и тёплую воду в пропорции 1:3;
  • добавьте немного кондиционера для белья (для аромата и мягкости);
  • распылите раствор на мятую ткань.

Уксус разгладит волокна, а кондиционер предотвратит повторное смятие.

Кастрюля вместо утюга

Для мелких элементов (воротнички, маленькие платки) можно использовать нагретую кастрюлю:

  • Налейте в неё воду и доведите до кипения.
  • Вылейте воду и быстро проведите горячим дном по складкам.
  • Вместо кастрюли подойдёт и металлическая кружка — удобно для точечного разглаживания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Природные средства от комаров: как эффективно использовать эфирные масла и ловушки вчера в 19:06

Комары атакуют — что на самом деле скрывается в химических средствах и как им можно противостоять природными способами

Узнайте, как защититься от комаров без химии с помощью натуральных средств. 5 простых и эффективных способов, которые помогут вам спокойно отдыхать.

Читать полностью » Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка вчера в 18:14

Тонкая кожа ребёнка впитывает всё: как не навредить при стирке

Как стирать детские вещи, чтобы они были не только чистыми, но и безопасными? Простые правила помогут избежать раздражения и защитить малыша.

Читать полностью » Переезд в незавершённую квартиру: что можно сделать временно и как избежать стресса вчера в 18:02

Жить посреди ремонта: как пережить переезд, если всё ещё не закончено

Узнайте, как организовать жизнь в квартире, где ремонт затянулся. Советы по безопасности, зонированию пространства и психологической адаптации в условиях ремонта.

Читать полностью » Виды шторок для ванны: как выбрать идеальную для вашего интерьера вчера в 17:45

Липкие и быстро теряющие вид: как не ошибиться с выбором шторки для ванны

Узнайте, как выбрать идеальную шторку для ванны, чтобы она не липла к телу и не пускала воду на пол. Рекомендации по выбору, уходу и монтажу.

Читать полностью » Книга вчера в 17:06

Хлам ворует у вас жизнь: канадский метод освобождения пространства

Дом тоже может "похудеть". Узнайте, как пошагово избавиться от хлама, наладить систему хранения и задать себе правильные вопросы.

Читать полностью » Учёные предлагают замену дезинфекции — моющие пробиотики на основе бактерий Bacillus вчера в 15:52

Уборка бактериями: новый способ поддерживать дом в порядке

Пробиотики вместо хлорки: почему "полезные микробы" очищают эффективнее ядовитой химии и как они могут защитить дом и даже больницы.

Читать полностью » Почему важно делить обязанности по уборке и как избежать конфликтов в семье вчера в 16:50

Домашние обязанности — не обязанность одного: почему важно делить работу по дому

Узнайте, как правильно распределить обязанности по дому, чтобы избежать ссор и повысить комфорт в семье. Практические советы по организации пространства.

Читать полностью » Жучки на кухне: как распознать, избавиться и предотвратить заражение вчера в 15:46

Не просто грязь: какие жучки могут поселиться на вашей кухне и как их обнаружить

Как избавиться от жучков на кухне и предотвратить их повторное появление? Простые советы по борьбе с вредителями и предотвращению заселения.

Читать полностью »

Новости
Еда

В Германии за 2023–2024 годы закрылись 52 пивоварни — Ассоциация пивоваров
Питомцы

Характер и этапы взросления питбулей: рекомендации специалистов
Туризм

Тувалу признано самой малопосещаемой страной мира — данные Всемирной туристической организации
Авто и мото

Новый мотор Renault H13 работает на бензине и этаноле без переключения
Еда

Как приготовить рулет из лаваша с начинкой из сыра и овощей
Культура и шоу-бизнес

В Екатеринбурге посетитель пририсовал глаза фигурам на картине Германа Метелева "Театр"
Наука и технологии

Генеральный директор DX Heroes: ИИ ускоряет работу ИТ-команд на 30–40%
Красота и здоровье

Диетолог Нурия Дианова: сливочное мороженое перегружает печень
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru