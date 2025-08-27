Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поиск внеземных сигналов
Поиск внеземных сигналов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:50

75 тысяч страниц данных: что обнаружили учёные при повторном анализе сигнала Wow

Астрономы SETI проанализировали сигнал Wow 1977 года с использованием новых алгоритмов

Сигнал "Wow!", который был зафиксирован в 1977 году, до сих пор остается одной из самых интригующих тайн в астрономии. Этот радиочастотный сигнал, полученный обсерваторией "Большое ухо" в Делавэре, стал символом поисков внеземного разума (SETI). Но что нового удалось узнать о нем спустя почти полвека?

Новые технологии и старые данные

Анализ данных 1977 года был затруднен из-за недостатка современных технологий. Однако волонтёры из обсерватории "Большое ухо" сохранили записи после закрытия обсерватории в 1998 году. Используя современные методы, они обработали более 75 000 страниц данных с помощью оптического распознавания символов и визуальной валидации, что позволило провести углубленный анализ сигнала.

Недавние исследования привели к уточнению трех основных характеристик сигнала:

  • сужение области поиска: Новые данные уменьшили область неба, из которой мог исходить сигнал, увеличив статистическую достоверность его местоположения на две трети.
  • изменение частоты: Частота сигнала была пересчитана с 1420,4556 МГц до 1420,726 МГц. Эта разница может показаться небольшой, но она указывает на необходимость более быстрого вращения источника.
  • плотность потока: Новая оценка мощности сигнала составила 250 янских, что значительно выше предыдущих оценок (54-212 янских).

Ошибки и их влияние

Некоторые незначительные ошибки, такие как смещение часов на 21 секунду, не оказали серьезного влияния на сам сигнал, но повлияли на его интерпретацию. Однако наиболее значительным изменением стало исправление неверно обозначенного канала в банке фильтров, что также повлияло на пересчет частоты.

Несмотря на новые данные, сигнал остается загадкой. Авторы статьи исключают антропогенные источники, указывая на отсутствие телевизионных каналов и спутников в Огайо в тот момент. Луна находилась на другой стороне планеты, что также исключает ее влияние.

В 1977 году Солнце не проявляло активности, что уменьшает вероятность солнечного явления как причины сигнала. Исследования показывают, что внутренняя ошибка программного обеспечения также маловероятна.

Наиболее вероятным объяснением остается астрономическое происхождение сигнала. Исследователи предполагают, что виновником может быть облако HI — нейтрального атомарного водорода, которое может создавать узкополосные сигналы, схожие с сигналом "Wow!", но никогда не достигающие такой мощности.

Сигнал "Wow!" продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в сообществе SETI. Несмотря на множество новых данных и уточнений, его природа все еще вызывает вопросы. Возможно, это не последний сюрприз, который он приготовил для нас.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые раскрыли секрет образования соляных отложений в Мёртвом море сегодня в 13:56

Мёртвое море как окно в прошлое Земли: соляные отложения расскажут о глобальных изменениях климата

Новое исследование проливает свет на процесс формирования соляных гигантов в Мёртвом море. Узнайте, как климат и температура влияют образование уникальных геологических структур.

Читать полностью » Как уменьшение льда в Антарктиде может вызвать глобальное потепление: позиции ученых сегодня в 12:56

Западный Антарктический ледяной щит: больший риск, чем вы думали — как это связано с вашей жизнью

Ученые бьют тревогу: Антарктида вступает в новую эпоху нестабильности с серьезными последствиями для всего мира. Узнайте, что вы можете сделать уже сегодня.

Читать полностью » Лазерное открытие: как новые технологии изменят наши представления об океанах сегодня в 11:56

Ученые зафиксировали невидимые воздушные потоки с помощью лазера — открытие, которое изменит климатические модели

Новое исследование с использованием лазерных технологий раскрывает секреты обмена энергии между атмосферой и океаном, улучшая климатические модели.

Читать полностью » Почему гимпи-гимпи является одним из самых опасных растений мира — невероятные факты сегодня в 10:56

Древний яд гимпи-гимпи: почему исследователи не могут объяснить его жгучую боль — удивительные открытия

Узнайте о гимпи-гимпи, растении с ужасными жалящими волосками, вызывающими длительные страдания — жгучая боль, новые открытия и традиционные методы лечения.

Читать полностью » ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения сегодня в 10:08

Пропавшие без вести: ДНК расскажет, что случилось с первыми жителями Альтиплано

Уникальная ДНК древних жителей Альтиплано проливает свет на их загадочное исчезновение. Генетический анализ раскрыл миграции и историю региона.

Читать полностью » Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества сегодня в 9:55

Искусственный интеллект и археи: как 12 000 пептидов даруют надежду на новые антибиотики

Исследования показывают уникальный потенциал архей в разработке новых антибиотиков. Искусственный интеллект помогает выявить тысячи перспективных пептидов для борьбы с устойчивыми бактериями.

Читать полностью » Отсутствие иммунитета и беременность самцов: генетические особенности карликовых морских коньков сегодня в 9:08

Генетическая головоломка карликовых морских коньков: как потеря генов влияет на выживание

Ученые раскрыли генетические секреты карликовых морских коньков. Потеря генов hoxa2b помогла им стать миниатюрными мастерами камуфляжа в симбиозе с кораллами.

Читать полностью » Гигантские тираннозавры: ученые обнаружили возможность существования 20-метровых монстров сегодня в 8:44

На 70% крупнее и смертоноснее: что скрывает тень гигантского тираннозавра — ученые в замешательстве

Сенсационные находки палеонтологов: гигантские тираннозавры могли быть на 70% крупнее, хвосты стегозавров служили для устрашения, а новые виды роющих динозавров переписывают эволюцию.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Свежие огурцы безопасны для собак, а маринованные могут навредить
Спорт и фитнес

Почему учащается сердцебиение во сне: данные Гарвардской медицинской школы
Садоводство

Ночная обработка виноградников может быть эффективнее дневной
Садоводство

Как сделать удобрение из сорняков для повышения урожайности овощей
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Даша Эйнхорн назвала безопасный вес утяжелителей для рук и ног
Красота и здоровье

Дерматологи советуют использовать перчатки и крем после мытья посуды
Туризм

ITM group: Иран закрыл выдачу виз для самостоятельных туристов после конфликта с Израилем
Авто и мото

Haval H5 и H9 исчезли из салонов России из-за переноса сборки в Казахстан — No Limits
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru