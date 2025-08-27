75 тысяч страниц данных: что обнаружили учёные при повторном анализе сигнала Wow

Сигнал "Wow!", который был зафиксирован в 1977 году, до сих пор остается одной из самых интригующих тайн в астрономии. Этот радиочастотный сигнал, полученный обсерваторией "Большое ухо" в Делавэре, стал символом поисков внеземного разума (SETI). Но что нового удалось узнать о нем спустя почти полвека?

Новые технологии и старые данные

Анализ данных 1977 года был затруднен из-за недостатка современных технологий. Однако волонтёры из обсерватории "Большое ухо" сохранили записи после закрытия обсерватории в 1998 году. Используя современные методы, они обработали более 75 000 страниц данных с помощью оптического распознавания символов и визуальной валидации, что позволило провести углубленный анализ сигнала.

Недавние исследования привели к уточнению трех основных характеристик сигнала:

сужение области поиска: Новые данные уменьшили область неба, из которой мог исходить сигнал, увеличив статистическую достоверность его местоположения на две трети.

изменение частоты: Частота сигнала была пересчитана с 1420,4556 МГц до 1420,726 МГц. Эта разница может показаться небольшой, но она указывает на необходимость более быстрого вращения источника.

плотность потока: Новая оценка мощности сигнала составила 250 янских, что значительно выше предыдущих оценок (54-212 янских).

Ошибки и их влияние

Некоторые незначительные ошибки, такие как смещение часов на 21 секунду, не оказали серьезного влияния на сам сигнал, но повлияли на его интерпретацию. Однако наиболее значительным изменением стало исправление неверно обозначенного канала в банке фильтров, что также повлияло на пересчет частоты.

Несмотря на новые данные, сигнал остается загадкой. Авторы статьи исключают антропогенные источники, указывая на отсутствие телевизионных каналов и спутников в Огайо в тот момент. Луна находилась на другой стороне планеты, что также исключает ее влияние.

В 1977 году Солнце не проявляло активности, что уменьшает вероятность солнечного явления как причины сигнала. Исследования показывают, что внутренняя ошибка программного обеспечения также маловероятна.

Наиболее вероятным объяснением остается астрономическое происхождение сигнала. Исследователи предполагают, что виновником может быть облако HI — нейтрального атомарного водорода, которое может создавать узкополосные сигналы, схожие с сигналом "Wow!", но никогда не достигающие такой мощности.

Сигнал "Wow!" продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в сообществе SETI. Несмотря на множество новых данных и уточнений, его природа все еще вызывает вопросы. Возможно, это не последний сюрприз, который он приготовил для нас.