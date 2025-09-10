Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сон
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:19

Самая опасная поза для сна: почему живот превращается во врага здоровья

Лапа: сон на животе может вызвать боли в спине и нарушить кровообращение

Сон играет ключевую роль в восстановлении организма, но не все привычные положения одинаково полезны. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с NEWS.ru объяснила, какая поза во сне может нанести вред.

Опасная поза

По словам специалиста, самым неблагоприятным считается сон на животе.

"Самая неблагоприятная поза для сна — на животе. У человека могут появляться боли в спине", — предупредила Лапа.

Это положение создаёт лишнюю нагрузку на позвоночник и может негативно влиять на кровообращение и работу мозга.

Оптимальный вариант

Лучшей позой врач назвала сон на спине — при условии, что голова находится в нейтральном положении и не запрокинута назад. Такое расположение тела помогает снизить нагрузку на позвоночник и обеспечивает равномерное распределение веса.

Внимание к храпу

Лапа также напомнила, что храп нельзя игнорировать.

"Любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении", — пояснила врач.

При появлении храпа важно обратиться к специалисту, чтобы выявить его причину и вовремя начать лечение.

