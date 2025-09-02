Заборы, хаос и завышенные цены: какие российские города отталкивают туристов

Елена Лисейкина, автор блога "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен", составила список российских городов, куда, по её словам, она "старается не ездить без особой нужды".

1. Сочи — город-забор

Первое место занял Сочи. Лисейкина призналась, что осталась разочарована поездкой пятилетней давности:

"Вот именно этими заборами Сочи мне и запомнился. Не красотой природы или архитектурой, а тем чувством, когда ходишь по городу как по лабиринту и не можешь дойти до того, ради чего, собственно, сюда приехал".

2. Суздаль — слишком "правильный"

На втором месте оказался Суздаль. Город показался путешественнице красивым, но неуютным:

"Всё слишком правильное, слишком причесанное. Ходишь как по декорациям к фильму про русскую деревню для иностранных туристов. За всей этой нарядной оболочкой я не чувствую живого города с настоящими людьми".

3. Анапа — контрасты и хаос

Третью строчку заняла Анапа. Несмотря на новые современные отели, всего в нескольких сотнях метров от них, по словам Лисейкиной, встречаются:

хаотичная застройка,

ржавые заборы,

грязные тропинки, превращающиеся после дождя в месиво.

Другие города в списке

Плёс - туристку неприятно удивили завышенные цены на жильё.

Санкт-Петербург - каждая поездка туда превращается для неё в "квест на выживание":

"Приходится буквально проталкиваться локтями. В том же Бангкоке, где живёт десять миллионов человек, передвигаться комфортнее".

Итог

Антирейтинг Лисейкиной показывает субъективный взгляд на российские города: одни кажутся ей перегруженными, другие — искусственно "отполированными" или слишком дорогими для туриста.