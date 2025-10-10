Сел не туда — полет превратился в пытку: ошибки, которые совершают пассажиры
Если вы собираетесь в отпуск и хотите, чтобы перелёт прошёл спокойно, выбор места в самолёте может сыграть решающую роль. На первый взгляд кажется, что все кресла одинаковые — но стоит оказаться в "неудачной" зоне, и путешествие превращается в испытание.
Чтобы понять, где действительно не стоит садиться, мы спросили экспертов по путешествиям. Их мнения удивительным образом совпали — есть одно место, которого лучше избегать любой ценой.
Где сидеть точно не стоит
По мнению большинства специалистов, худшее место — это самый задний ряд самолёта. Здесь объединяются сразу несколько факторов, способных испортить впечатление от полёта: шум, вибрация, запахи и ограниченное пространство.
"Места в самом заднем ряду, как правило, менее желательны. Они находятся близко к камбузу и туалетам, обслуживание может быть медленнее, выбор еды может быть ограничен, а также это место, где движение во время турбулентности ощущается сильнее всего", — отметил директор по цифровым технологиям Thomas Cook Николас Смит.
Кроме того, именно в хвосте чаще всего ощущается качка. Те, кто боится турбулентности, подтверждают: чем ближе к хвосту, тем заметнее трясёт.
Смит также подчёркивает, что важно заранее продумывать выбор места — даже если за него придётся доплатить. Для тревожных пассажиров это может стать лучшей инвестицией в комфорт.
"Обдумывание своих приоритетов заранее также имеет значение — нервным летчикам будет удобнее находиться на крыльях, тем, у кого тесное соединение, следует выбрать проход в передней части, в то время как пары, бронирующие ряд из трёх человек, могут обезопасить окно и проход, оставив середину свободной для дополнительного пространства", — добавил эксперт.
Почему задняя часть — самая шумная
Кабина у двигателя — не лучшее место для отдыха. Об этом напоминает Иззи Николс, основательница блога о путешествиях The Gap Decaders.
"Лучше избегать сидений сзади. Они, как правило, более шумные из-за близости двигателя и работы камбуза, и вы будете в числе последних, кто сядет и выйдет из самолета", — сказала она.
Кроме гула турбин и запаха разогреваемой еды, есть ещё одна проблема — спинки в последних рядах часто не откидываются. Поэтому спать или просто расслабиться здесь трудно.
Где в самолёте комфортнее всего
Противоположность задним рядам — передняя часть салона. Именно там, по словам экспертов, комфорт максимальный.
"Путешественники, которые хотят более спокойного путешествия, должны бронировать места в передней части самолета. Эта зона находится вдали от туалетов и интенсивного пешеходного движения, поэтому вы будете испытывать меньше помех", — добавила Николс.
Выбор места у прохода в передней части даёт дополнительный плюс — можно встать и размяться, не тревожа соседей. Это особенно важно на длительных рейсах.
Проблема багажных полок
Неочевидная деталь — верхние отсеки для ручной клади. По словам Джейкоба Уэддерберн-Дэя, генерального директора сервиса хранения багажа Stasher, именно задние ряды чаще всего страдают от переполненных полок.
"Избегайте сидения рядом с камбузами и туалетами, где сотрудники часто хранят свои вещи на верхних полках, оставляя меньше места для багажа пассажиров", — пояснил он.
Если пассажир садится в хвост последним, велик риск, что свободных мест для чемодана уже не останется. В этом случае сумку придётся отправить на несколько рядов вперёд — а это неудобно и при взлёте, и при выходе.
Задний ряд — не единственный риск
Эксперт по путешествиям Андреа Платания из Transfeero отмечает, что не только крайние места вызывают недовольство пассажиров.
"Самый последний ряд, как правило, наименее желателен: ограниченный наклон спинки, близость к туалетам и больший шум в салоне. Средние места в любом месте обычно наименее популярны, если только вы не путешествуете в группе", — сказала она.
При этом Андреа уточняет: если приоритет — больше места для ног, можно выбрать зону у аварийного выхода или у перегородки.
"Места у аварийного выхода и у перегородки предлагают больше места, но у них есть компромиссы: фиксированные подлокотники, ограниченный наклон спинки или ограничения для пассажиров, путешествующих с детьми", — добавила Платания.
Плюсы и минусы зон самолёта
|
Зона
|
Плюсы
|
Минусы
|
Передняя часть
|
Тихо, меньше турбулентности, быстрый выход
|
Дороже, меньше шанс на пустое место рядом
|
Средняя часть
|
Оптимальный баланс, стабильность
|
Больше пассажиров, часто ограниченное место для ног
|
Хвост
|
Близко к туалетам, иногда быстрее обслуживание
|
Шум, запах, турбулентность, теснота
Как выбрать место: советы шаг за шагом
- Продумайте приоритеты. Если боитесь турбулентности — выбирайте места у крыла.
- Планируйте заранее. При онлайн-регистрации бронируйте конкретные ряды, не оставляйте выбор на случай.
- Инвестируйте в комфорт. Доплата за конкретное место оправдана при длительном перелёте.
- Смотрите схемы салона. На сайтах авиакомпаний часто указаны лучшие места по отзывам.
- Учитывайте свой рост. Высоким людям стоит искать кресла с увеличенным пространством для ног.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: взять билет в последнем ряду ради экономии.
- Последствие: шум, отсутствие места для багажа, ограниченный наклон спинки.
- Альтернатива: выбрать места у крыла — те же цены, но комфорт выше.
А что если лететь короткий рейс?
Если перелёт длится меньше двух часов, задний ряд не станет катастрофой. Главное — понимать компромисс. Для коротких перелётов разница между зонами заметна меньше, но на дальнем маршруте каждая мелочь играет роль.
Мифы и правда о местах в самолёте
Миф 1. В хвосте безопаснее.
Правда. Исследования показывают, что выживаемость при авариях зависит от множества факторов, а не от ряда.
Миф 2. Самое тихое место у окна.
Правда. Наоборот: у прохода ближе к центру салона шум минимален.
Миф 3. Все места у аварийного выхода лучше.
Правда. Простора больше, но часто нельзя опускать спинку и сидеть с детьми.
FAQ
Какое место выбрать, если боюсь турбулентности?
Садитесь ближе к центру, на уровне крыла — это самая стабильная часть самолёта.
Где больше пространства для ног?
У аварийного выхода или перегородки, но уточните ограничения у авиакомпании.
Что делать, если все хорошие места уже заняты?
При регистрации можно попросить смену у стойки — иногда сотрудники идут навстречу.
Какое место быстрее выходит при посадке?
Ряды ближе к передней двери, особенно с левой стороны.
Стоит ли платить за выбор места?
Да, особенно если перелёт длинный или вы летите ночью — комфорт того стоит.
3 интересных факта
- Авиакомпании часто специально оставляют середину ряда незанятой до последнего момента, чтобы улучшить баланс самолёта.
- Самые "тряские" места — в последних 5-6 рядах.
- В некоторых моделях Airbus задние сиденья даже немного уже передних.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru