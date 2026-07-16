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Раскрашивание мандалы (антистресс)
Раскрашивание мандалы (антистресс)
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Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:27

Тревога отступает, когда работают обе руки: вот какое простое упражнение перезагружает мозг

Использование подобных аксессуаров становится ответом на потребность в простых методах саморегуляции, однако эффективность приспособлений для борьбы с волнением требует экспертной оценки. Клинический психолог Татьяна Маремпольская в беседе с NewsInfo пояснила, как именно работают антистрессовые инструменты и существуют ли более действенные способы справиться с тревогой.

Ранее сообщалось о росте интереса к антистресс-приспособлениям среди поколения Z в Южной Корее. Считается, что перебирание камня позволяет переключить внимание и снизить остроту моментального беспокойства.

Стоит помнить, что для контроля уровня гормонов стресса важен комплексный подход, а ежедневные ритуалы часто эффективнее медитаций.

Работа с мелкими предметами в руках действительно приносит пользу, воздействуя на определенные зоны мозга через развитие мелкой моторики, говорит психолог. Особенно хорошо помогают действия, выполняемые двумя руками синхронно, так как они задействуют оба полушария.

"Работают шарики, суджок-терапия — когда на пальчик одевается спиралька металлическая. У нас представительства на руках точек в отделах головного мозга, поэтому все, что в руках, антистрессовое. Все, что делается двумя руками одновременно и синхронно, активизирует кору головного мозга", — пояснила Маремпольская.

Специалист отметила, что использование грецких орехов или шариков для жонглирования позволяет добиться глубокой концентрации и успокоения. Подобные упражнения, основанные на перекатывании предметов в разных направлениях, помогают синхронизировать работу полушарий. Эксперты также напоминают, что рукоделие благоприятно влияет на психику, обеспечивая схожий механический эффект.

"Это очень успокаивает, снимает стресс. Можно также рисовать одновременно двумя руками различные фигуры: треугольники, квадраты, круги, закручивающиеся спирали. Это целенаправленные упражнения для снятия стресса", — отметила психолог.

Тем не менее, внешний инструментарий является лишь дополнением к базовым потребностям организма. Психолог подчеркнула, что никакие приспособления не заменят полноценный сон и режим питания, так как физиология человека работает независимо от использования аксессуаров.

Качественный отдых, подобный отпуску на море или общению с природой, является универсальным средством борьбы с тревогой. Важно также следить за питанием, ведь существуют продукты, способные провоцировать стрессовые состояния. Помимо прочего, значимым фактором остается среда: прослушивание успокаивающей музыки также способно нормализовать эмоциональный фон.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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