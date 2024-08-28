Наступит ли глобальный кризис: Баффет начал выходить из позиций на миллиарды

Известный инвестор Уоррен Баффет выразил обеспокоенность возможным экономическим кризисом в США, который может быть сопоставим по масштабам с кризисом 2008 года. Юлия Кузнецова, инвестиционный советник и преподаватель МГУ, в интервью изданию aif. ru рассказала о возможных причинах такой тревоги.

По её словам, действия Баффета, такие как продажа акций по высоким ценам с целью последующей покупки по более низким, указывают на его стратегию поведения в преддверии потенциальных кризисов.

Баффет уже реализовал акции Bank of America Corp. на сумму, близкую к миллиарду долларов, а также сократил свои позиции в других крупных американских компаниях, включая Apple. Эксперт подчеркнула, что подобные шаги Баффета обусловлены опытом предыдущих кризисов, которые принесли ему успех.

Юлия Кузнецова подчеркнула, что действия Баффета не являются гарантией скорого кризиса, однако, учитывая высокий уровень госдолга, общую экономическую обстановку и предстоящие выборы, риски действительно присутствуют. По её словам, точные сроки наступления кризиса остаются неопределёнными — он может произойти в 2025–2026 годах или даже позже.

В начале августа стало известно о тенденции к массовому выводу капитала с фондового рынка в связи с возможным конфликтом на Ближнем Востоке и неблагоприятной экономической ситуацией в США, что также свидетельствует о потенциальных рисках для американской экономики.

Фото: Wikimedia Commons/ Aaron Friedman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic) Перейти до навігаціїПерейти до пошук