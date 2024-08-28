Трамп: атака ВСУ на Курскую область может спровоцировать третью мировую войну

45-ый глава США Дональд Трамп сообщил об опасности наступления мировой войны по причине нападения ВСУ на Курскую область. Об этом информирует британское интернет-издание Independent.

Бывший американский лидер призвал общественность обратить внимание на то, что на данный момент происходит на Украине.

"Они ринулись в Россию", — акцентировал Дональд Трамп, дополнив эту фразу своим предположением о том, что подобные действия могут спровоцировать наступление третьей мировой.

По мнению 45-ого главы Штатов, заход украинскими солдатами в субъект Российской Федерации — Курскую область — показывает, что новый вооружённый конфликт всё стремительнее приближается.

На днях член Республиканской партии сообщил, что армия Российской Федерации обладает весьма хорошим опытом осуществления боевых действий в период зимы. Такое мнение он высказал экс-спецназовцу ВМС Штатов Шону Райану. Он напомнил, что СССР одержали победу над Германией, а также был повержен французский государственный и военный деятель Наполеон Бонапарт.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)