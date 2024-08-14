Стала известна еще одна проблема, которую вызовет мировое глобальное потепление

Глобальное потепление приведет к значительному снижению мировых запасов рыбы к концу века, согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В зависимости от сценария роста температур, уменьшение запасов может составить от 10% до 40%.

При высоком уровне выбросов и потеплении на 3-4 градуса по Цельсию, ожидается сокращение запасов более чем на 30% в 48 странах. Доклад подчеркивает, что ситуация с рыбными запасами варьируется в разных регионах и зависит от экономической и продовольственной ситуации в странах.

ФАО акцентирует на возможности компенсации потерь за счет более рационального использования ресурсов и развития аквакультуры, а также на необходимости адаптации к изменениям для поддержания биоразнообразия и рыбных запасов, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/q phia (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)