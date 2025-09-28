Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:16

Мундиаль в США под угрозой: Трамп заявил о переносе матчей

Дональд Трамп предложил перенести матчи ЧМ-2026 из Сиэтла и Сан-Франциско

Чемпионат мира по футболу 2026 года ещё не начался, но вокруг него уже разгораются споры. Поводом стало заявление бывшего президента США Дональда Трампа, которое прозвучало в контексте безопасности проведения матчей в американских городах.

"Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы, которые не понимают, что делают. Мы поедем в другие города, где будет безопасно", — заявил Дональд Трамп.

Эти слова вызвали бурную реакцию как в спортивных, так и в политических кругах.

Чемпионат мира — план и риски

Напомним, мундиаль 2026 года впервые в истории примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. При этом большинство матчей запланировано именно на территории Соединённых Штатов. Изначально FIFA выбрала 11 американских городов-хозяев, среди которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл, Сан-Франциско и другие.

Однако слова Трампа о возможности переноса игр ставят под сомнение участие отдельных площадок.

Сравнение городов-хозяев

Город (США) Особенности Потенциальные риски
Нью-Йорк Крупнейший рынок, туристический центр Высокие цены, транспортная нагрузка
Лос-Анджелес Опыт проведения Олимпиады Пробки, экология
Майами Популярный курорт, мультикультуральность Климатические риски (ураганы)
Сиэтл Технологическая столица Критика по поводу безопасности
Сан-Франциско Символ Калифорнии Проблемы с бездомностью и безопасностью

А что если…

А что если часть матчей действительно перенесут? Это может повлиять на туризм, гостиничный бизнес и инфраструктуру выбранных городов. Для болельщиков же это означает дополнительные расходы и необходимость менять маршруты.

FAQ

Когда начнётся ЧМ-2026?
Турнир стартует летом 2026 года, даты и расписание уточняются FIFA.

Можно ли вернуть деньги за билеты при переносе матча?
Да, FIFA обычно предусматривает возврат или обмен билетов.

Что лучше: ехать в крупный мегаполис или небольшой город-хозяин?
В мегаполисе больше развлечений, но и выше цены. В небольшом городе проще с логистикой и атмосферой.

