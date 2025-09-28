Мундиаль в США под угрозой: Трамп заявил о переносе матчей
Чемпионат мира по футболу 2026 года ещё не начался, но вокруг него уже разгораются споры. Поводом стало заявление бывшего президента США Дональда Трампа, которое прозвучало в контексте безопасности проведения матчей в американских городах.
"Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы, которые не понимают, что делают. Мы поедем в другие города, где будет безопасно", — заявил Дональд Трамп.
Эти слова вызвали бурную реакцию как в спортивных, так и в политических кругах.
Чемпионат мира — план и риски
Напомним, мундиаль 2026 года впервые в истории примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. При этом большинство матчей запланировано именно на территории Соединённых Штатов. Изначально FIFA выбрала 11 американских городов-хозяев, среди которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл, Сан-Франциско и другие.
Однако слова Трампа о возможности переноса игр ставят под сомнение участие отдельных площадок.
Сравнение городов-хозяев
|Город (США)
|Особенности
|Потенциальные риски
|Нью-Йорк
|Крупнейший рынок, туристический центр
|Высокие цены, транспортная нагрузка
|Лос-Анджелес
|Опыт проведения Олимпиады
|Пробки, экология
|Майами
|Популярный курорт, мультикультуральность
|Климатические риски (ураганы)
|Сиэтл
|Технологическая столица
|Критика по поводу безопасности
|Сан-Франциско
|Символ Калифорнии
|Проблемы с бездомностью и безопасностью
А что если…
А что если часть матчей действительно перенесут? Это может повлиять на туризм, гостиничный бизнес и инфраструктуру выбранных городов. Для болельщиков же это означает дополнительные расходы и необходимость менять маршруты.
FAQ
Когда начнётся ЧМ-2026?
Турнир стартует летом 2026 года, даты и расписание уточняются FIFA.
Можно ли вернуть деньги за билеты при переносе матча?
Да, FIFA обычно предусматривает возврат или обмен билетов.
Что лучше: ехать в крупный мегаполис или небольшой город-хозяин?
В мегаполисе больше развлечений, но и выше цены. В небольшом городе проще с логистикой и атмосферой.
