Мундиаль в США под угрозой: Трамп заявил о переносе матчей

Чемпионат мира по футболу 2026 года ещё не начался, но вокруг него уже разгораются споры. Поводом стало заявление бывшего президента США Дональда Трампа, которое прозвучало в контексте безопасности проведения матчей в американских городах.

"Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы, которые не понимают, что делают. Мы поедем в другие города, где будет безопасно", — заявил Дональд Трамп.

Эти слова вызвали бурную реакцию как в спортивных, так и в политических кругах.

Чемпионат мира — план и риски

Напомним, мундиаль 2026 года впервые в истории примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. При этом большинство матчей запланировано именно на территории Соединённых Штатов. Изначально FIFA выбрала 11 американских городов-хозяев, среди которых Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Сиэтл, Сан-Франциско и другие.

Однако слова Трампа о возможности переноса игр ставят под сомнение участие отдельных площадок.

Сравнение городов-хозяев