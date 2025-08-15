От Японии до Италии: все даты, когда чествуют кошек

Кошки умеют устраивать праздник каждый день, но у них есть и официальные даты для всеобщего чествования. Самая главная из них — 8 августа, когда весь мир отмечает Всемирный день кошек. Праздник был учреждён в 2002 году, чтобы привлечь внимание к защите бездомных животных.

Когда и где ещё чествуют кошек

У пушистых друзей несколько "дней рождения" в году:

1 марта — неофициальный День кошек в России (с 2004 года, по инициативе Московского музея кошек и журнала "Кот и пёс").

22 февраля — Япония.

17 февраля — Польша.

16 или 29 октября — США.

17 ноября — Италия, День чёрной кошки (борьба с суевериями).

Как празднуют

В разных странах к кошкам относятся с особым почтением: в Австрии коты-охранники получают "пенсии" мясом и молоком, в Китае они защищены законом, а в Японии и Германии существуют целые храмы и музеи. Владельцы в этот день балуют питомцев, а кафе и гостиницы для кошек становятся особенно популярными.

Главная идея — напомнить, что ответственность за животных лежит на людях, будь то домашние любимцы или уличные коты.

Знаменитые коты Белгородской области

Мейн-кун Кефир из Старого Оскола прославился в 2022 году, покорив соцсети своим весом (12 кг) и умением самостоятельно открывать двери.

А в январе 2023-го кот Прохор из Шебекино стал героем, когда своим беспокойным поведением предупредил хозяев о надвигающемся обстреле.