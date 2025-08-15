От Японии до Италии: все даты, когда чествуют кошек
Кошки умеют устраивать праздник каждый день, но у них есть и официальные даты для всеобщего чествования. Самая главная из них — 8 августа, когда весь мир отмечает Всемирный день кошек. Праздник был учреждён в 2002 году, чтобы привлечь внимание к защите бездомных животных.
Когда и где ещё чествуют кошек
У пушистых друзей несколько "дней рождения" в году:
- 1 марта — неофициальный День кошек в России (с 2004 года, по инициативе Московского музея кошек и журнала "Кот и пёс").
- 22 февраля — Япония.
- 17 февраля — Польша.
- 16 или 29 октября — США.
- 17 ноября — Италия, День чёрной кошки (борьба с суевериями).
Как празднуют
В разных странах к кошкам относятся с особым почтением: в Австрии коты-охранники получают "пенсии" мясом и молоком, в Китае они защищены законом, а в Японии и Германии существуют целые храмы и музеи. Владельцы в этот день балуют питомцев, а кафе и гостиницы для кошек становятся особенно популярными.
Главная идея — напомнить, что ответственность за животных лежит на людях, будь то домашние любимцы или уличные коты.
Знаменитые коты Белгородской области
Мейн-кун Кефир из Старого Оскола прославился в 2022 году, покорив соцсети своим весом (12 кг) и умением самостоятельно открывать двери.
А в январе 2023-го кот Прохор из Шебекино стал героем, когда своим беспокойным поведением предупредил хозяев о надвигающемся обстреле.
