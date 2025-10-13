Сила из Чувашии: россияне разгромили соперников на Кубке WPKA
Россия вновь доказала своё лидерство в мире единоборств. Сборная страны заняла первое место на IX Кубке мира по кикбоксингу WPKA, который прошёл в столице Чувашии. Вклад в общий успех внесли и спортсменки из Академии единоборств РМК, рассказали URA. RU в пресс-службе компании.
Международный масштаб турнира
Соревнования собрали более тысячи участников из десяти стран, среди которых были Азербайджан, Афганистан, Греция, Ливан, Киргизия, Казахстан, Австралия и Узбекистан. Турнир проходил несколько дней и включал шесть дисциплин:
-
К-1
-
Лоу-кик
-
Фулл-контакт
-
Лайт-контакт
-
Поинтфайтинг
-
Сольные композиции
Такая масштабная география участников делает Кубок WPKA одним из самых престижных событий в мире кикбоксинга.
Победы и награды россиян
В общекомандном зачёте сборная России уверенно заняла первое место, опередив Иран и Белоруссию, которые расположились на втором и третьем местах соответственно.
От Академии единоборств РМК выступили Любовь Турунцева и Софья Коржавина.
-
Турунцева завоевала серебряную медаль в разделе К-1.
-
Коржавина принесла команде бронзу в разделе лоу-кик.
Их успех стал частью общей победы сборной и подчеркнул высокий уровень подготовки уральских спортсменов.
