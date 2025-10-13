Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Наследие советской школы бокса
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:16

Сила из Чувашии: россияне разгромили соперников на Кубке WPKA

Россия вновь доказала своё лидерство в мире единоборств. Сборная страны заняла первое место на IX Кубке мира по кикбоксингу WPKA, который прошёл в столице Чувашии. Вклад в общий успех внесли и спортсменки из Академии единоборств РМК, рассказали URA. RU в пресс-службе компании.

Международный масштаб турнира

Соревнования собрали более тысячи участников из десяти стран, среди которых были Азербайджан, Афганистан, Греция, Ливан, Киргизия, Казахстан, Австралия и Узбекистан. Турнир проходил несколько дней и включал шесть дисциплин:

  • К-1

  • Лоу-кик

  • Фулл-контакт

  • Лайт-контакт

  • Поинтфайтинг

  • Сольные композиции

Такая масштабная география участников делает Кубок WPKA одним из самых престижных событий в мире кикбоксинга.

Победы и награды россиян

В общекомандном зачёте сборная России уверенно заняла первое место, опередив Иран и Белоруссию, которые расположились на втором и третьем местах соответственно.

От Академии единоборств РМК выступили Любовь Турунцева и Софья Коржавина.

  • Турунцева завоевала серебряную медаль в разделе К-1.

  • Коржавина принесла команде бронзу в разделе лоу-кик.

Их успех стал частью общей победы сборной и подчеркнул высокий уровень подготовки уральских спортсменов.

