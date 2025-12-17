Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:45

Билеты на ЧМ-2026 ушли в тень: перекупщики взвинтили цены до 500 тысяч рублей

Мошенники продают билеты ЧМ-2026 россиянам вне официальных платформ — Sport Baza

Высокий спрос на чемпионат мира по футболу 2026 года уже привёл к появлению серого рынка и новых мошеннических схем. На фоне ограниченного доступа к официальным продажам в России перекупщики используют ситуацию, предлагая билеты по многократно завышенным ценам. Об этом сообщает Sport Baza.

Как работает схема с билетами

По информации Sport Baza, мошенники и перекупщики пользуются тем, что россияне не могут официально приобрести билеты на чемпионат мира. Это позволяет им устанавливать цены, которые в разы превышают номинал. Стоимость билетов на матчи группового этапа начинается от 150 тысяч рублей, а на финальную встречу доходит до 500 тысяч рублей.

При этом продавцы нередко не выполняют ключевых условий сделки. Покупателям не предоставляют FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System) — специальный пропуск, который необходим для ускоренного получения американской визы и является важной частью легального процесса посещения турнира.

Отсутствие гарантий для покупателей

Отдельный риск связан с тем, что сделки заключаются вне официальных платформ. Покупатели фактически лишены возможности проверить подлинность билета и наличие всех сопутствующих документов. В результате высока вероятность остаться без доступа на стадион и без возможности вернуть деньги.

Официальная продажа и электронная очередь

В настоящее время проходит третья волна продажи билетов на чемпионат мира 2026 года. Приобрести их можно исключительно на официальном сайте ФИФА. При этом покупка не гарантирует моментального получения пропуска на конкретный матч.

Билеты распределяются в порядке электронной очереди, и бронирование происходит не сразу.

