Олег Белов Опубликована сегодня в 18:13

Уголок для учёбы и работы без перепланировки: как ниша решает проблему

Дизайнер Екатерина Коталевская рассказала, как организовать рабочее место в нише квартиры

Рабочее место в нише — это удобное решение для тех, у кого в квартире мало свободной площади, но есть необходимость организовать уголок для учёбы или работы. Такой вариант позволяет не только грамотно использовать пространство, но и создать ощущение изолированности внутри общей комнаты.

Преимущества ниши

Ниша формирует визуальные границы рабочего места и создаёт иллюзию отдельной зоны. Даже в маленькой квартире это помогает сосредоточиться и чувствовать себя более собранно. При этом нишу можно найти в существующей планировке или организовать самостоятельно, например, между стеной и высоким шкафом.

"Ниша создаёт визуальное ограничение пространства, границы рабочего места, некую иллюзию отдельной комнаты", — пояснила дизайнер Екатерина Коталевская.

Однако важно помнить: такой вариант больше подходит для тех, кто работает дома периодически. Для полноценного офиса места может не хватить.

Размеры и удобство

Универсальных стандартов нет: ширина и глубина зависят от конкретных условий. Обычно глубина столешницы составляет 60 см, а длина — от 90 до 120 см. Если места мало, её можно уменьшить до 45-50 см, а при необходимости — немного вынести за пределы ниши. Минимально комфортная ширина — около 80 см.

Электрика и эргономика

Продумайте размещение розеток заранее. Удобно, если часть будет над столом (для ноутбука и лампы), а часть — под ним (для принтера или зарядных устройств). Если штробить стены не хочется, подойдут розетки внешнего монтажа с кабель-каналом — они спрячутся за мебелью и не испортят вид.

Освещение

Так как дневной свет в нише чаще падает со спины, дополнительное освещение необходимо. Лучший вариант — настольная лампа с регулировкой яркости и температуры. Днём полезен холодный свет, который помогает сосредоточиться, а вечером лучше приглушённый тёплый. Дополнить освещение можно бра или встроенными светильниками в полке.

Системы хранения

Чтобы рабочее место не превратилось в склад, используйте полки и закрытые шкафчики над столом, а под ним — компактную тумбу. Открытые полки выглядят легче, но менее вместительны; закрытые шкафы позволяют спрятать технику и документы. Дополнительно можно использовать корзины и декоративные коробки.

Столешницу лучше держать пустой, оставив на виду только органайзер, блокнот и ручку. А всё лишнее хранить в ящиках — так поддерживать порядок будет проще.

Декор и уют

Нишу можно выделить цветом или материалом, отличающимся от остального интерьера, превратив её в акцент. Для удобства и уюта подойдут пробковые панели для заметок, постеры, фотографии. При глубокой нише рабочую зону можно скрывать за шторой или раздвижной перегородкой.

Оживить пространство помогут небольшие растения и пара аккуратных декоративных деталей. Главное — не перегрузить полки: в условиях ограниченной площади лишние предметы только создадут беспорядок.

