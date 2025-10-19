Эксперт рассказала, какие упражнения помогают стабилизировать давление
Многие люди, страдающие гипертонией, избегают спорта, считая, что физическая активность может навредить сердцу. Однако современные исследования и опыт тренеров говорят об обратном. Фитнес-тренер Лера Буры в беседе с "АиФ в Кузбассе" объяснила, что грамотно подобранные тренировки помогают гипертоникам укрепить здоровье и даже стабилизировать давление.
"Гипертоникам не противопоказаны тренировки", — заявила фитнес-тренер Лера Буры.
По словам специалиста, отказ от физической активности лишь усугубляет состояние. Без движения снижается тонус сосудов, замедляется обмен веществ и возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений.
Какие тренировки подходят людям с повышенным давлением
Буры рекомендует отдавать предпочтение умеренным видам активности, которые развивают выносливость, но не перегружают сердце. Это йога, плавание, бег в спокойном темпе, функциональные тренировки, табата с контролем дыхания, а также прыжки со скакалкой и прогулки по пересечённой местности.
Такие упражнения способствуют укреплению сосудов, улучшают кровообращение и помогают контролировать уровень стресса — одного из главных факторов гипертонии.
"Вопреки распространённым мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов", — подчеркнула Буры.
Почему силовые нагрузки важны
Многие боятся брать в руки гантели, полагая, что любое усилие повышает давление. Но, как отмечает эксперт, при правильной технике и контроле дыхания эффект будет противоположным. Умеренные силовые упражнения стимулируют выработку оксида азота — вещества, расширяющего сосуды, что приводит к их укреплению и улучшению эластичности.
Регулярная силовая активность помогает:
• поддерживать стабильный вес;
• улучшать обмен веществ;
• снижать уровень холестерина;
• замедлять возрастные изменения сердечно-сосудистой системы.
Советы шаг за шагом
-
Проконсультируйтесь с врачом. Перед началом занятий важно измерить давление и получить рекомендации по допустимым нагрузкам.
-
Начинайте с лёгких упражнений. Первые тренировки должны длиться не более 20-30 минут.
-
Следите за дыханием. Не задерживайте воздух при усилии — выдыхайте на подъёме веса.
-
Комбинируйте силовые и аэробные нагрузки. Это обеспечивает баланс между укреплением мышц и улучшением выносливости.
-
Отдыхайте и восстанавливайтесь. Контролируйте самочувствие и не занимайтесь ежедневно.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Полный отказ от тренировок.
Последствие: Повышенный риск гипертонических кризов.
Альтернатива: Умеренные занятия с контролем пульса.
-
Ошибка: Чрезмерные нагрузки без перерывов.
Последствие: Перенапряжение сердца и сосудов.
Альтернатива: Чередование активных и восстановительных дней.
-
Ошибка: Игнорирование врачебных рекомендаций.
Последствие: Возможные скачки давления.
Альтернатива: Регулярный контроль у специалиста.
А что если повышается давление во время тренировки?
Если во время занятий появляется головокружение, одышка или пульс становится слишком частым, тренировку нужно прекратить. Повышение давления — сигнал, что нагрузка была чрезмерной или техника нарушена.
Лучше снизить интенсивность, добавить дыхательные практики, включить йогу или пилатес. Эти направления не только нормализуют давление, но и улучшают эмоциональное состояние.
Плюсы и минусы тренировок при гипертонии
|Плюсы
|Минусы
|Улучшают работу сердца и сосудов
|Требуют медицинского контроля
|Снижают стресс и уровень тревожности
|Нельзя выполнять без подготовки
|Повышают выносливость и гибкость
|При ошибках возможны скачки давления
|Замедляют старение организма
|Не подходят при обострениях болезни
FAQ
Можно ли гипертоникам заниматься бегом?
Да, но только в умеренном темпе и не дольше 30-40 минут. Лучше бегать на свежем воздухе и следить за пульсом.
Подходит ли йога при гипертонии?
Да, особенно дыхательные и растяжные практики. Они снижают стресс и помогают нормализовать давление.
Можно ли заниматься с весами?
Да, при условии, что вес небольшой и упражнения выполняются под контролем тренера.
Мифы и правда
Миф: Любая физическая нагрузка повышает давление.
Правда: Правильно подобранные тренировки улучшают работу сосудов и стабилизируют давление.
Миф: Гипертоникам нельзя поднимать гантели.
Правда: Лёгкие силовые упражнения укрепляют мышцы и сосуды, если выполняются с контролем дыхания.
Миф: После 45 лет спорт становится опасным.
Правда: Умеренная активность необходима для профилактики болезней сердца и суставов.
