Тренировка баланса
Тренировка баланса
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:25

Эксперт рассказала, какие упражнения помогают стабилизировать давление

Фитнес-тренер Лера Буры объяснила, почему людям с гипертонией нужны регулярные тренировки

Многие люди, страдающие гипертонией, избегают спорта, считая, что физическая активность может навредить сердцу. Однако современные исследования и опыт тренеров говорят об обратном. Фитнес-тренер Лера Буры в беседе с "АиФ в Кузбассе" объяснила, что грамотно подобранные тренировки помогают гипертоникам укрепить здоровье и даже стабилизировать давление.

"Гипертоникам не противопоказаны тренировки", — заявила фитнес-тренер Лера Буры.

По словам специалиста, отказ от физической активности лишь усугубляет состояние. Без движения снижается тонус сосудов, замедляется обмен веществ и возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Какие тренировки подходят людям с повышенным давлением

Буры рекомендует отдавать предпочтение умеренным видам активности, которые развивают выносливость, но не перегружают сердце. Это йога, плавание, бег в спокойном темпе, функциональные тренировки, табата с контролем дыхания, а также прыжки со скакалкой и прогулки по пересечённой местности.

Такие упражнения способствуют укреплению сосудов, улучшают кровообращение и помогают контролировать уровень стресса — одного из главных факторов гипертонии.

"Вопреки распространённым мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов", — подчеркнула Буры.

Почему силовые нагрузки важны

Многие боятся брать в руки гантели, полагая, что любое усилие повышает давление. Но, как отмечает эксперт, при правильной технике и контроле дыхания эффект будет противоположным. Умеренные силовые упражнения стимулируют выработку оксида азота — вещества, расширяющего сосуды, что приводит к их укреплению и улучшению эластичности.

Регулярная силовая активность помогает:
• поддерживать стабильный вес;
• улучшать обмен веществ;
• снижать уровень холестерина;
• замедлять возрастные изменения сердечно-сосудистой системы.

Советы шаг за шагом

  1. Проконсультируйтесь с врачом. Перед началом занятий важно измерить давление и получить рекомендации по допустимым нагрузкам.

  2. Начинайте с лёгких упражнений. Первые тренировки должны длиться не более 20-30 минут.

  3. Следите за дыханием. Не задерживайте воздух при усилии — выдыхайте на подъёме веса.

  4. Комбинируйте силовые и аэробные нагрузки. Это обеспечивает баланс между укреплением мышц и улучшением выносливости.

  5. Отдыхайте и восстанавливайтесь. Контролируйте самочувствие и не занимайтесь ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полный отказ от тренировок.
    Последствие: Повышенный риск гипертонических кризов.
    Альтернатива: Умеренные занятия с контролем пульса.

  • Ошибка: Чрезмерные нагрузки без перерывов.
    Последствие: Перенапряжение сердца и сосудов.
    Альтернатива: Чередование активных и восстановительных дней.

  • Ошибка: Игнорирование врачебных рекомендаций.
    Последствие: Возможные скачки давления.
    Альтернатива: Регулярный контроль у специалиста.

А что если повышается давление во время тренировки?

Если во время занятий появляется головокружение, одышка или пульс становится слишком частым, тренировку нужно прекратить. Повышение давления — сигнал, что нагрузка была чрезмерной или техника нарушена.

Лучше снизить интенсивность, добавить дыхательные практики, включить йогу или пилатес. Эти направления не только нормализуют давление, но и улучшают эмоциональное состояние.

Плюсы и минусы тренировок при гипертонии

Плюсы Минусы
Улучшают работу сердца и сосудов Требуют медицинского контроля
Снижают стресс и уровень тревожности Нельзя выполнять без подготовки
Повышают выносливость и гибкость При ошибках возможны скачки давления
Замедляют старение организма Не подходят при обострениях болезни

FAQ

Можно ли гипертоникам заниматься бегом?
Да, но только в умеренном темпе и не дольше 30-40 минут. Лучше бегать на свежем воздухе и следить за пульсом.

Подходит ли йога при гипертонии?
Да, особенно дыхательные и растяжные практики. Они снижают стресс и помогают нормализовать давление.

Можно ли заниматься с весами?
Да, при условии, что вес небольшой и упражнения выполняются под контролем тренера.

Мифы и правда

Миф: Любая физическая нагрузка повышает давление.
Правда: Правильно подобранные тренировки улучшают работу сосудов и стабилизируют давление.

Миф: Гипертоникам нельзя поднимать гантели.
Правда: Лёгкие силовые упражнения укрепляют мышцы и сосуды, если выполняются с контролем дыхания.

Миф: После 45 лет спорт становится опасным.
Правда: Умеренная активность необходима для профилактики болезней сердца и суставов.

