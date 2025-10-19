Эксперт рассказала, какие упражнения помогают стабилизировать давление

Многие люди, страдающие гипертонией, избегают спорта, считая, что физическая активность может навредить сердцу. Однако современные исследования и опыт тренеров говорят об обратном. Фитнес-тренер Лера Буры в беседе с "АиФ в Кузбассе" объяснила, что грамотно подобранные тренировки помогают гипертоникам укрепить здоровье и даже стабилизировать давление.

"Гипертоникам не противопоказаны тренировки", — заявила фитнес-тренер Лера Буры.

По словам специалиста, отказ от физической активности лишь усугубляет состояние. Без движения снижается тонус сосудов, замедляется обмен веществ и возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Какие тренировки подходят людям с повышенным давлением

Буры рекомендует отдавать предпочтение умеренным видам активности, которые развивают выносливость, но не перегружают сердце. Это йога, плавание, бег в спокойном темпе, функциональные тренировки, табата с контролем дыхания, а также прыжки со скакалкой и прогулки по пересечённой местности.

Такие упражнения способствуют укреплению сосудов, улучшают кровообращение и помогают контролировать уровень стресса — одного из главных факторов гипертонии.

"Вопреки распространённым мифам, силовые тренировки после 45 лет не просто возможны, а необходимы. Они помогают сохранить мышечную массу, укрепить кости, улучшить обмен веществ. И особенно важно для гипертоников — силовые упражнения стабилизируют давление в долгосрочной перспективе, влияя на тонус сосудов", — подчеркнула Буры.

Почему силовые нагрузки важны

Многие боятся брать в руки гантели, полагая, что любое усилие повышает давление. Но, как отмечает эксперт, при правильной технике и контроле дыхания эффект будет противоположным. Умеренные силовые упражнения стимулируют выработку оксида азота — вещества, расширяющего сосуды, что приводит к их укреплению и улучшению эластичности.

Регулярная силовая активность помогает:

• поддерживать стабильный вес;

• улучшать обмен веществ;

• снижать уровень холестерина;

• замедлять возрастные изменения сердечно-сосудистой системы.

Советы шаг за шагом

Проконсультируйтесь с врачом. Перед началом занятий важно измерить давление и получить рекомендации по допустимым нагрузкам. Начинайте с лёгких упражнений. Первые тренировки должны длиться не более 20-30 минут. Следите за дыханием. Не задерживайте воздух при усилии — выдыхайте на подъёме веса. Комбинируйте силовые и аэробные нагрузки. Это обеспечивает баланс между укреплением мышц и улучшением выносливости. Отдыхайте и восстанавливайтесь. Контролируйте самочувствие и не занимайтесь ежедневно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полный отказ от тренировок.

Последствие: Повышенный риск гипертонических кризов.

Альтернатива: Умеренные занятия с контролем пульса.

Ошибка: Чрезмерные нагрузки без перерывов.

Последствие: Перенапряжение сердца и сосудов.

Альтернатива: Чередование активных и восстановительных дней.

Ошибка: Игнорирование врачебных рекомендаций.

Последствие: Возможные скачки давления.

Альтернатива: Регулярный контроль у специалиста.

А что если повышается давление во время тренировки?

Если во время занятий появляется головокружение, одышка или пульс становится слишком частым, тренировку нужно прекратить. Повышение давления — сигнал, что нагрузка была чрезмерной или техника нарушена.

Лучше снизить интенсивность, добавить дыхательные практики, включить йогу или пилатес. Эти направления не только нормализуют давление, но и улучшают эмоциональное состояние.

Плюсы и минусы тренировок при гипертонии