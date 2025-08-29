Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Летние отёки и облегчение
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:22

Когда спорт становится опасным: главные правила для жары

Эксперт Латынин: тренироваться лучше утром или вечером, чтобы избежать перегрева

Занятия спортом в жару требуют особого подхода, чтобы тренировки приносили пользу, а не вред. Организм в этот период работает на пределе, и любое перенапряжение может привести к перегреву или обезвоживанию.

Правильный питьевой режим

Фитнес-тренер Марк Латынин подчеркнул, что вода в жару играет ключевую роль. Пить необходимо небольшими глотками как до, так и после тренировки. Это помогает поддерживать водный баланс и не перегружать желудок. От кофеина и алкоголя лучше отказаться, поскольку они способствуют обезвоживанию.

«Можно использовать изотоники. Это специальные такие напитки, которые помогают восстанавливать наш водно-солевой баланс», — отметил фитнес-тренер Марк Латынин.

Время для тренировок

Выходить на пробежку или заниматься активным спортом лучше ранним утром либо вечером, после захода солнца. Оптимальное время — до 9 утра и после 7 вечера. Именно в эти часы нагрузка на сердце и сосуды меньше, а риск солнечного удара минимален.

Контроль нагрузки

В жару не стоит ставить рекорды. Эксперты советуют снижать интенсивность и продолжительность занятий. При первых признаках перегрева — слабости, головокружении или тошноте — тренировку нужно сразу прекратить. Такой сигнал организма игнорировать опасно: он говорит о перегрузке и потере жидкости.

Одежда и защита

Немаловажно правильно подобрать спортивную экипировку. Латынин рекомендует выбирать светлую и легкую одежду из тканей, которые пропускают воздух и отталкивают влагу. Это позволит телу «дышать» и быстрее охлаждаться.

«Не забываем про головной убор. Если тренировка позволяет, солнцезащитные очки тоже лишними не будут. Если опять же под открытым небом занимаемся — также крем с SPF, чтобы не обгореть», — добавил эксперт.

Соблюдая эти простые правила, можно заниматься спортом даже в жаркие дни без риска для здоровья. Главное — прислушиваться к своему телу и не доводить его до перегрева.

