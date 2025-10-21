Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашняя тренировка для ягодиц
Домашняя тренировка для ягодиц
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:45

Вы пропускаете самое важное в спорте — и даже не подозреваете, сколько теряете

Обзор в Journal of Sport and Health Sciences показал, что разминка значительно повышает эффективность мышц и снижает риск травм

Тренировки редко начинаются с восторга от разминки — большинству из нас хочется скорее перейти к делу. Однако пропуск этого этапа может стоить гораздо больше, чем кажется: ученые доказали, что качественная разминка напрямую влияет на результативность и безопасность занятий.

Почему разминка так важна

По данным нового обзора, опубликованного в Journal of Sport and Health Sciences, анализ 33 научных работ показал: разогрев мышц перед нагрузкой "значительно" улучшает их способность сокращаться и повышает мощность движений. Это означает, что тело работает быстрее и эффективнее, а риск травм снижается.

"Когда больше мышечных волокон активируются и сокращаются сильнее, создается большая сила", — отметила спортивный врач, доцент Университета Питтсбурга Джин Доперак.

Она сравнила это с командной работой: поднять тяжесть одному сложно, но когда подключаются "помощники" — движение становится проще. Так же и с мышцами: чем больше волокон вовлечено, тем выше результат.

Математика эффективности

Исследователи под руководством Коди Уилсона, аспиранта Университета Эдит Коуэн (Австралия), установили: каждое повышение температуры мышцы на 1 °C повышает эффективность движений примерно на 3,5%. Самое заметное улучшение наблюдается в скорости и мощности, но не в максимальной силе.

Это значит, что даже короткая разминка перед кардиотренировкой или силовыми упражнениями может стать ключом к личным рекордам.

Виды разминок: активная, пассивная и комбинированная

Ученые также сравнили разные подходы:
Пассивная разминка - использование грелок, горячих ванн и сауны.
Активная разминка - привычные физические движения (бег, прыжки, круговые вращения).
Комбинированная - сочетание обоих методов.

Неожиданно, сильных различий между ними обнаружено не было. Тем не менее, по данным предыдущих экспериментов, наибольшую пользу приносит специфическая активная разминка, то есть "репетиция" тех упражнений, которые предстоит выполнять в основной части тренировки.

"Когда мы выполняем упражнение с меньшим весом, нервная система учится активировать мышцы эффективнее прямо в процессе", — пояснил соавтор исследования, аспирант Университета Эдит Коуэн Жоау Педру Нуньеш.

Как применять результаты на практике

Если вы собираетесь приседать с весом, начните с пары подходов без нагрузки или только с грифом. Для бегунов подойдет легкая пробежка на месте или растяжка бедер и голеней. Главное — разогреть те мышцы, которые будут задействованы в работе.

"Даже если времени мало, не стоит полностью отказываться от разминки, ведь она повышает эффективность и снижает риск травм", — подчеркнула Доперак.

Сравнение типов разминки

Тип разминки Пример упражнений Основной эффект Когда применять
Пассивная горячая ванна, грелка расслабление, мягкий разогрев при низкой активности, йоге
Общая активная бег, велоэргометр повышение температуры тела, пульса перед кардио
Специфическая повтор движения с лёгким весом улучшение координации и мощности перед силовыми упражнениями

Советы шаг за шагом

  1. Начните с легкой активности - 3-5 минут на кардиотренажере или быстрой ходьбы.

  2. Добавьте суставную разминку - вращения плечами, коленями, тазом.

  3. Выполните динамическую растяжку - махи ногами, выпады, наклоны.

  4. Повторите основное упражнение с минимальным весом.

  5. Постепенно увеличивайте нагрузку - не спешите переходить к максимуму.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка: сразу приступать к интенсивной части тренировки.
Последствие: травмы, снижение эффективности.
Альтернатива: короткая динамическая разминка — например, комплекс из прыжков, приседаний и планки.

А что если нет времени?

Даже две минуты активных движений лучше, чем полное отсутствие разминки. Можно выполнить 30 секунд прыжков "джампинг джек", затем пару приседаний и круговые движения руками — этого достаточно, чтобы разогреть тело.

Плюсы и минусы активной разминки

Плюсы Минусы
Повышает производительность Требует времени
Снижает риск травм Может вызвать усталость при переизбытке
Подготавливает нервную систему Неэффективна при неправильном выборе упражнений

FAQ

Как долго должна длиться разминка?
Оптимально — 5-10 минут, в зависимости от интенсивности тренировки.

Можно ли заменить разминку горячим душем?
Пассивное тепло помогает, но не активирует нервную систему и координацию движений, поэтому лучше сочетать с легкой активностью.

Какие упражнения выбрать для разминки дома?
Отлично подходят приседания, махи руками и ногами, планка, наклоны и шаги на месте.

Мифы и правда

Миф: разминка нужна только профессиональным спортсменам.
Правда: даже лёгкая физическая активность без разогрева повышает риск травм у новичков.

Миф: растяжка заменяет разминку.
Правда: статическая растяжка полезна после тренировки, а перед ней — только динамическая.

Миф: если мало времени, разминку можно пропустить.
Правда: 2-3 минуты активных движений всё равно улучшат результат.

3 интересных факта

  1. Увеличение температуры мышц на 1 °C ускоряет обмен веществ на 10%.

  2. Во время разминки сердце адаптируется к нагрузке, предотвращая резкие скачки давления.

  3. Разогрев улучшает эластичность сухожилий и связок, что снижает риск растяжений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диета без тренировок замедляет метаболизм и провоцирует набор веса — вывод исследователей сегодня в 15:10
Диета против спорта: кто на самом деле решает судьбу вашего веса

Многие выбирают: мучительная диета или тренировки. Узнаем, что действительно помогает похудеть и почему отказ от спорта — плохая идея.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, как выполнять креветочные приседания для укрепления ног сегодня в 14:13
Фитнес-тренер объяснила, зачем нужны креветочные приседания и как их освоить

Креветочные приседания — редкое, но эффективное упражнение для силы ног и баланса. Фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, как его правильно выполнять и зачем оно нужно.

Читать полностью » Фитнес-тренер Андрей Колойденко назвал упражнения, повышающие уровень тестостерона у мужчин сегодня в 13:48
Шесть упражнений, которые повышают тестостерон: советы фитнес-тренера Андрея Колойденко

Фитнес-тренер Андрей Колойденко рассказал, какие шесть упражнений помогают естественным образом повысить уровень тестостерона и укрепить мужское здоровье.

Читать полностью » Врач-психиатр Антон Шестаков рассказал, как формировать здоровые привычки без стресса сегодня в 12:44
Малые привычки против диет: психиатр объяснил, как реально изменить тело и жизнь

Идеальная форма — результат не диеты и марафонов, а системы маленьких шагов. Врач Антон Шестаков рассказал, какие привычки помогут улучшить тело и настроение.

Читать полностью » Дмитрий Гончаров: большинству людей достаточно 6000–7000 шагов в день сегодня в 11:40
10 000 шагов — миф? Тренер объяснил, сколько действительно нужно ходить в день

10 000 шагов в день — миф или реальная норма? Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, как рассчитать идеальное количество шагов для здоровья и комфорта.

Читать полностью » Фитнес-тренер Ирина Аникушина объяснила, как дыхательная гимнастика помогает сжигать жир сегодня в 10:35
Дыши и худей: фитнес-тренер объяснила, как дыхание помогает сжигать жир

Можно ли похудеть с помощью дыхания? Фитнес-тренер Ирина Аникушина рассказала, как простая гимнастика активирует метаболизм и снижает аппетит.

Читать полностью » Фитнес-тренер Елизавета Прокудина рассказала, как ускорить рост мышц и избежать застоя сегодня в 10:17
Мышцы растут во сне: 4 ключевых принципа, которые нельзя игнорировать

Как ускорить рост мышц и не навредить здоровью? Фитнес-тренер Елизавета Прокудина объяснила, что важнее — тренировки, питание или гормональный баланс.

Читать полностью » Поза кобры помогает восстановить подвижность позвоночника и снять напряжение сегодня в 9:10
Пять движений, которые выключают боль в спине, будто пульт дистанционного управления

Боль в пояснице мешает жить и двигаться свободно. Узнайте, как избавиться от неё с помощью 15-минутного комплекса, который подходит каждому.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эффективность смеси соды и сахара против тараканов подтвердили эксперты
УрФО
Челябинск занял первое место по доступности вторичного жилья — Сбербанк и Домклик
Питомцы
Специалист по поведению животных Сара Эллис: кошки не мстят, а запоминают стрессовые ситуации
Туризм
Путешественник Алексей Кутовой объяснил, почему Вьетнам выгоднее Таиланда для длительного отдыха
Технологии
Энтузиаст показал, как запустить Battlefield 6 на мини-дисплее кулера
Авто и мото
Китай обогнал Европу и США по скорости создания электрокаров — исследование автопрома
Еда
Сливки не ниже 20% и сыр гауда обеспечивают нежную текстуру и румяную корочку жюльена
Наука
41 000 лет назад ослабление магнитного поля Земли повлияло на эволюцию человечества
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet