50-40-30-20-10 — схема, которая ломает даже опытных спортсменов

Сегодняшний комплекс — это вариация на тему культовой "Энни". Но здесь есть один нюанс: нагрузка на сгибатели бедра будет серьёзной, поэтому будьте готовы, что прыжки и последовательные подходы могут показаться сложнее обычного.

Задача проста: уложиться в 15 минут или меньше.

Основной вариант

Схема 50-40-30-20-10 повторений на время:

Подъёмы корпуса на AbMat

Двойные прыжки на скакалке

Выпады шагом

Двойные прыжки на скакалке

Совет: при выполнении скручиваний попробуйте технику "баттерфляй", чтобы снизить нагрузку на бедро.

Масштабирование для разных уровней

Если количество повторений кажется чрезмерным, его можно смело сократить.

Средний уровень

30-25-20-15-10 повторений на время:

Скручивания на AbMat

Двойные прыжки со скакалкой

Выпады шагом

Двойные прыжки со скакалкой

Для новичков

20-15-10-5 повторений на время:

Скручивания на коврике

Одинарные прыжки с разгибом

Выпады шагом

Одинарные прыжки с разгибом

Упрощения и замены

Для двойных прыжков можно использовать 30 секунд работы в каждом подходе. Если они пока не даются — замените на одинарные.

При ограничении подвижности: вместо скручиваний — планка (время удержания = количество повторений).

Вместо прыжков со скакалкой: 10-8-6-4-2 калорий на любом тренажёре.

Вместо выпадов: зашагивания на невысокую тумбу или воздушные приседания.

Советы тренера

Во время двойных прыжков держите локти ближе к корпусу, а руки — неподвижными. Это позволит скакалке вращаться свободно и не сбиваться.