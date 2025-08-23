50-40-30-20-10 — схема, которая ломает даже опытных спортсменов
Сегодняшний комплекс — это вариация на тему культовой "Энни". Но здесь есть один нюанс: нагрузка на сгибатели бедра будет серьёзной, поэтому будьте готовы, что прыжки и последовательные подходы могут показаться сложнее обычного.
Задача проста: уложиться в 15 минут или меньше.
Основной вариант
Схема 50-40-30-20-10 повторений на время:
- Подъёмы корпуса на AbMat
- Двойные прыжки на скакалке
- Выпады шагом
- Двойные прыжки на скакалке
Совет: при выполнении скручиваний попробуйте технику "баттерфляй", чтобы снизить нагрузку на бедро.
Масштабирование для разных уровней
Если количество повторений кажется чрезмерным, его можно смело сократить.
Средний уровень
30-25-20-15-10 повторений на время:
- Скручивания на AbMat
- Двойные прыжки со скакалкой
- Выпады шагом
- Двойные прыжки со скакалкой
Для новичков
20-15-10-5 повторений на время:
- Скручивания на коврике
- Одинарные прыжки с разгибом
- Выпады шагом
- Одинарные прыжки с разгибом
Упрощения и замены
- Для двойных прыжков можно использовать 30 секунд работы в каждом подходе. Если они пока не даются — замените на одинарные.
- При ограничении подвижности: вместо скручиваний — планка (время удержания = количество повторений).
- Вместо прыжков со скакалкой: 10-8-6-4-2 калорий на любом тренажёре.
- Вместо выпадов: зашагивания на невысокую тумбу или воздушные приседания.
Советы тренера
Во время двойных прыжков держите локти ближе к корпусу, а руки — неподвижными. Это позволит скакалке вращаться свободно и не сбиваться.
