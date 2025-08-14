Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Есть предел: что происходит с телом, если месяцами тренироваться по одному плану

Доктор Ярон Илан назвал оптимальную частоту изменения упражнений для предотвращения плато

Сперва вы становитесь сильнее, быстрее, выносливее… а потом — всё. Тело словно упирается в невидимую стену. Это и есть пресловутое плато в тренировках, и его испытывает практически каждый.

"Вариативность — ключевой фактор, — говорит доктор медицины Ярон Илан, директор департамента медицины Еврейского университета — медицинского центра Хадасса в Израиле. — Если вы годами бегаете на беговой дорожке в одном и том же темпе, никакого прогресса не будет".

Почему нужно вносить изменения в тренировки

Человеческий организм обожает стабильность. Как объясняет специалист по силовой подготовке и преподаватель спортивной науки в Сиракузском университете Кайли Хармон, мы стремимся к гомеостазу — балансу. Но именно выход из зоны комфорта даёт прогресс.

"Даже небольшие изменения со временем дают заметный результат, — отмечает Хармон. — Главное — регулярно бросать телу и мозгу новые вызовы".

Например, можно:

  • добавить пару килограммов к привычному весу;
  • увеличить количество повторений;
  • сменить оборудование (штанга — гантели — тренажёр);
  • заменить двусторонние упражнения на односторонние (присед со штангой — болгарский сплит-присед).

Как часто менять программу

Хармон советует менять что-то каждые 4-6 недель. Это не значит переписывать весь план: достаточно одной-двух корректировок. В силовых программах часто используют "делоад" — неделю облегчённых нагрузок для восстановления.

Доктор Илан же предлагает более радикальный подход — вносить изменения буквально каждую минуту. Например, во время бега на дорожке менять скорость каждые 60 секунд. Понятно, что такой темп подходит не всем, но можно добавить "рывки" в пробежку: три минуты лёгкого темпа → минута ускорения.

Что будет, если не менять тренировки

Плато наступает не только в мышцах, но и в мозге. Связи между нервной системой и мышцами перестают развиваться. Даже Леброн Джеймс, бесконечно оттачивая бросок, в итоге достигает уровня, выше которого прогрессировать сложно.

"Если добавить элемент неожиданности, можно обмануть мозг и снова сдвинуться с мёртвой точки", — уверен доктор Илан.

Кстати, исследования подтверждают: разнообразие в тренировках повышает мотивацию. В 2019 году в журнале PLOS One показали, что участники с более разнообразной программой получали не меньший прогресс в силе, но при этом оставались более заинтересованными.

Технологии против плато

Компания доктора Илана Oberon Sciences разработала приложение, которое автоматически меняет параметры тренировки — например, скорость или дистанцию бега. Программа подбирает значения в заданном диапазоне и меняет их в реальном времени, обучаясь под стиль конкретного пользователя. Это помогает постоянно держать тело и мозг в тонусе.

Чтобы избежать тренировочного плато, достаточно каждые несколько недель вносить небольшие изменения. Не обязательно радикальные — даже малые шаги заставят организм снова адаптироваться и расти.

