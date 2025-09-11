Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Травма на тренировке
Травма на тренировке
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:52

Тренировка закончилась болью? Иногда это рост, а иногда травма

Спортивные врачи объяснили, какие виды боли после занятий опасны

После тренировки многие чувствуют лёгкость, прилив энергии и даже уменьшение хронических болей. Но бывает и так, что дискомфорт сигнализирует не о прогрессе, а о возможной проблеме. Важно уметь отличать обычную мышечную крепатуру от боли, которая может быть признаком травмы или болезни.

Когда боль — это норма

После интенсивных упражнений в мышцах появляются микроповреждения. Организм восстанавливает их, делая ткани крепче. Этот процесс сопровождается отсроченной мышечной болью (DOMS), которая обычно достигает пика через 24-72 часа. Она ощущается диффузно — по всей группе мышц, симметрично с обеих сторон. Такая крепатура проходит быстрее, если продолжать двигаться: лёгкая активность улучшает кровоток и ускоряет восстановление.

8 сигналов, которые нельзя игнорировать

  1. Боль в груди и одышка
    Если дыхание не восстанавливается после снижения нагрузки или появляется давящая боль, это может быть признаком сердечной патологии. Особенно опасно, если боль отдаёт в руку или челюсть, сопровождается слабостью или обмороком. В таких случаях нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

  2. Острая или колющая боль в конкретной точке
    Локализованная боль может означать стрессовую травму кости или растяжение сухожилия. Если на месте боли появляется отёк или синяк, без врача не обойтись.

  3. Стреляющая боль, онемение или покалывание
    Когда неприятные ощущения распространяются от спины к конечностям, вероятно, затронут нерв. Это может быть связано с грыжей диска или нарушением кровообращения.

  4. Боль, усиливающаяся при движении
    Норма — дискомфорт не выше 3 баллов из 10. Если болевые ощущения нарастают при движении или мешают спать, стоит сделать паузу в тренировках.

  5. Ограничение подвижности
    Щелчки и хруст в суставах могут быть безобидными, но если движение ограничено, вероятна травма хряща или артроз.

  6. Нестабильность сустава
    Ощущение, что колено или плечо "подламывается", сигнализирует о проблеме с связками или хрящевой тканью.

  7. Слабость после боли
    Если после исчезновения боли мышцы становятся заметно слабее, это тревожный знак. Возможно повреждение сухожилий или связок.

  8. Изменение техники или походки
    Когда организм начинает компенсировать боль изменением движений, возрастает риск новых травм.

Плюсы и минусы тренировок при боли

Плюсы Минусы
Умеренная крепатура укрепляет мышцы Игнорирование боли может привести к серьёзной травме
Поддержание активности ускоряет восстановление Неправильная техника из-за боли провоцирует новые повреждения
Лёгкая адаптация к нагрузкам повышает выносливость Сильная боль мешает прогрессу и ухудшает мотивацию

Сравнение: крепатура и травма

Признак Крепатура Травма
Локализация Обширная, симметричная Чётко в одной точке
Время появления Через 12-72 часа Сразу или во время тренировки
Реакция на движение Становится легче Усиливается
Сопутствующие симптомы Лёгкая скованность Отёк, синяк, нестабильность

Советы шаг за шагом

  1. Оцените характер боли: диффузная или точечная.

  2. Используйте "правило следующего дня": если боль усилилась — нужна пауза.

  3. Применяйте компрессы и лёгкую растяжку при крепатуре.

  4. При острой боли — покой и визит к врачу.

  5. Меняйте интенсивность, но не отказывайтесь полностью от движения.

Мифы и правда

  • Миф: любая боль после тренировки — это рост мышц.

  • Правда: резкая или точечная боль чаще связана с травмой.

  • Миф: при травме нужно полностью перестать тренироваться.

  • Правда: допустима щадящая активность и модификация упражнений.

  • Миф: если "разогнаться", боль пройдёт.

  • Правда: игнорирование сигналов усугубляет повреждения.

FAQ

Как отличить крепатуру от травмы?
Крепатура охватывает целые группы мышц, а травма локализуется в одной точке и усиливается при движении.

Сколько стоит консультация спортивного врача?
В среднем — от 2000 до 5000 рублей в зависимости от клиники и региона.

Что лучше при крепатуре — отдых или движение?
Лучше лёгкая активность: прогулки, растяжка, йога. Полный покой может замедлить восстановление.

Исторический контекст

Ещё в Древней Греции атлеты использовали массаж и баню для восстановления после физических нагрузок. В XIX веке врачи впервые описали феномен DOMS. Сегодня спортивная медицина располагает целым арсеналом методов: от физиотерапии до современных противовоспалительных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать резкую боль → серьёзная травма → своевременный визит к врачу.

  • Продолжать тренироваться с нарушенной техникой → повреждение связок → корректировка нагрузки и восстановительные упражнения.

  • Полностью исключить движение → потеря тонуса и гибкости → лёгкая активность и адаптированная программа.

А что если…

Если не игнорировать сигналы организма и вовремя корректировать нагрузку, можно продолжать тренировки без риска серьёзных повреждений. Более того, правильное восстановление сделает организм сильнее и устойчивее к нагрузкам.

В завершение — три любопытных факта:

  1. DOMS чаще возникает после эксцентрических упражнений (например, спуска по лестнице).

  2. Женщины могут переносить мышечную крепатуру легче из-за гормональных особенностей.

  3. Некоторые продукты — черника, лосось, орехи — ускоряют восстановление после нагрузок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно восполнять жидкость и электролиты при тренировках в жару сегодня в 22:02

Даже кофе помогает с гидратацией: неожиданный факт для бегунов

Узнайте, как избежать обезвоживания на жаркой тренировке и подобрать идеальный напиток, чтобы не сорвать занятия и сохранить выносливость.

Читать полностью » Луис Энрике рассказал, как адаптировался к российскому футболу сегодня в 13:27

Луис Энрике признался, что морозы оказались труднее футбола

Новичок "Зенита" Луис Энрике рассказал, почему в России ему до сих пор сложно привыкнуть к жизни. Что именно он назвал "кошмаром"?

Читать полностью » Фитнес-эксперт Эдуард Каневский назвал правила безопасного набора мышечной массы сегодня в 12:24

Набор массы начинается не со штанги, а с визита к врачу

Фитнес-эксперт рассказал, как безопасно и эффективно набирать мышечную массу. Какие правила помогут избежать травм и ускорить прогресс?

Читать полностью » Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал упражнение, которое помогает улучшить осанку сегодня в 11:21

Сидячая работа разрушает осанку: это упражнение помогает вернуть её

Фитнес-тренер назвал упражнение, которое укрепляет плечи и помогает держать спину ровно. Почему тяги к лицу стоит включить в тренировки?

Читать полностью » Врач-массажист Рафаэль Багаутдинов назвал упражнение для снятия напряжения в шее и плечах сегодня в 10:19

Всего одна минута — и шея с плечами перестанут ныть

Долгая работа за компьютером вызывает зажимы в шее. Врач-массажист показал простое упражнение, которое снимает напряжение за минуту.

Читать полностью » Алвин Косгроув представил программу тренировок на 4 недели для женщин с упором на кардио и силовые сегодня в 9:10

Как кардио и силовые слились в один план и стали коротким путём к результату

Четырёхнедельная программа объединяет силовые и кардиотренировки, помогая быстрее прийти в форму и повысить выносливость без многочасовых занятий.

Читать полностью » Тренер Тина Танг назвала лучшие упражнения для HIIT-тренировки дома сегодня в 8:10

Как обычные прыжки и приседы превращаются в мощный кардио-арсенал

Эффективная программа без оборудования, которая сочетает нагрузку на всё тело и взрывной кардио-эффект. Узнайте, как построить такой комплекс.

Читать полностью » Тренировка ягодиц: врачи объяснили, какие упражнения дают максимальный эффект сегодня в 7:10

Секрет округлой формы: что действительно работает для ягодиц

Ягодицы могут стать не только украшением фигуры, но и залогом здоровья спины и суставов. Какие упражнения помогут добиться этого быстрее всего?

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты: отказ от глажки полотенец экономит электроэнергию и до часа времени в неделю
Наука

Исследование Университета показало влияние длины ресниц на восприятие привлекательности
СФО

Искусственный интеллект внедрят в здравоохранение, ЖКХ и транспорт ЯНАО
Авто и мото

Организации обманывают продавцов авто под видом подготовки, сообщает МВД
Питомцы

Учёные из Университета Висконсина доказали, что кошки реагируют только на специально созданную музыку
УрФО

В Челябинской области пилота-любителя оштрафовали за полёт над регионом
Туризм

Из-за проблем с Испанией россияне чаще выбирают визы во Францию и Италию
Красота и здоровье

Infobae: врач Бензил объяснила, чем грозит регулярный хруст шеи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet