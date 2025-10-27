Овсянка, салаты и смузи — почему якобы полезное питание мешает прогрессу в спорте

Ни одно количество тренировок не компенсирует неправильное питание. Можно бегать по утрам, тянуть железо и не пропускать растяжку, но без продуманного рациона эффективность занятий резко падает. Об этом говорит диетолог из Миннесоты Алекс Ларсон, которая работает с выносливыми спортсменами. По её словам, почти каждый клиент — от новичков до профи — сталкивается с пробелами в питании, влияющими на выносливость и восстановление.

"Почти у всех есть ошибки в рационе, из-за которых страдает энергия и результаты", — сказала диетолог Алекс Ларсон.

Ошибки не всегда очевидны: одни связаны с устаревшими советами, другие — с модными трендами из соцсетей. Но хорошая новость в том, что исправить их просто.

1. Тренировка натощак

Многие занимаются по утрам без завтрака — из-за нехватки времени, страха неприятных ощущений в желудке или веры, что так сжигается больше жира. На деле это подрывает результаты, если речь идёт о серьёзных нагрузках дольше 45 минут.

"Для силовых или выносливых тренировок питание перед занятием обязательно", — отметила спортивный диетолог Келли Джонс.

Во время сна организм расходует запасы углеводов, и к утру мышцы остаются без топлива. Отсюда усталость, снижение мощности и риск травм. Исследование 2024 года показало, что у спортсменов, тренирующихся натощак, риск переломов на 61% выше.

Что делать: за 5-15 минут до тренировки съешьте что-то простое — финик, ложку мёда, немного сока или спортивный напиток. Если есть время (30-90 минут), добавьте белок и немного клетчатки — например, половину цельнозернового маффина с бананом и ложкой арахисового масла.

2. Избыток клетчатки

Пищевые волокна важны для здоровья кишечника, но не перед тренировкой. Большой салат или овсянка с ягодами перед бегом могут вызвать вздутие и дискомфорт.

"Наш организм не переваривает клетчатку полностью, поэтому она дольше задерживается в ЖКТ", — пояснила спортивный диетолог Алисса Лейб.

Во время активности это приводит к "бунту" желудка.

Что делать: ешьте клетчатку после тренировки. Перед занятиями выбирайте легкоусвояемые углеводы: белый тост, банан, крекеры. Женщинам достаточно 25 г клетчатки в день, мужчинам — 38 г, но распределяйте эти порции вдали от тренировок.

3. Ставка только на белок

Белок стал звездой фитнес-мода, но в предтренировочном меню он не главный герой. Как и клетчатка, он переваривается медленно и может вызвать тяжесть, особенно перед кардиотренировками.

"Если заменить углеводы белком, мышцы просто не получат нужной энергии", — пояснила Алисса Лейб.

Что делать: немного белка до тренировки допустимо — например, ложка арахисового масла с фруктом. Но основной приём белка лучше перенести на после занятия. Тогда организм эффективнее восстановит мышцы и пополнит запасы гликогена.

4. Отказ от переработанных продуктов

Мода на "чистое питание" привела к демонизации всего упакованного. Однако некоторые "обработанные" продукты — отличный источник энергии для тренировки.

"Грэм-крекеры или фруктовые батончики перевариваются быстро и дают мышцам топливо без перегрузки ЖКТ", — отметила Алисса Лейб.

Что делать: различайте рацион "на каждый день" и "вокруг тренировки". В повседневном питании отдавайте предпочтение овощам, белку и цельнозерновым. Но за 30 минут до пробежки пакетик жевательных мармеладок или спортивный напиток будут кстати.

5. Игнорирование питания после тренировки

После интенсивных занятий у многих нет аппетита или впереди ужин через пару часов. Но пропуск посттренировочного перекуса — прямая дорога к усталости и болям в мышцах.

"Если не восполнить запасы энергии, мышцы восстанавливаются дольше, а следующая тренировка даётся тяжелее", — подчеркнула Алекс Ларсон.

Организм нуждается и в белках, и в углеводах. Белок восстанавливает волокна, а углеводы восполняют гликоген.

Что делать: в течение часа после тренировки перекусите: шоколадное молоко, смузи, тост с индейкой. Или устройте полноценный приём пищи через 60-90 минут — рис с овощами и креветками, лапша с тофу или омлет с тостом.

6. Чрезмерное увлечение энергетиками

Кофеин действительно повышает выносливость, но спортивные напитки часто содержат не только его — добавляют таурин, гуарану и другие стимуляторы, безопасность которых плохо изучена.

"Мы не всегда знаем, сколько и чего на самом деле в этих смесях", — пояснила Келли Джонс.

Кроме того, избыток кофеина (более 400 мг в день) приводит к обезвоживанию, потере электролитов и снижению концентрации.

Что делать: выбирайте привычный кофе или мате, а не неизвестные "предтренировки". Добавляйте электролиты в воду — подойдут таблетки Now Effer-Hydrate, Skratch или Designs for Sport. Так вы получите бодрость без побочных эффектов.

Сравнение: до и после коррекции питания

Ошибка Последствие Альтернатива Тренировка натощак Усталость, риск травм Лёгкий перекус с углеводами Много клетчатки Вздутие, дискомфорт Простые углеводы перед занятием Только белок Недостаток энергии Баланс белков и углеводов Отказ от переработанных продуктов Дефицит энергии Спортивные снеки и напитки Пропуск еды после тренировки Долгое восстановление Перекус в течение часа Энергетики с неизвестным составом Обезвоживание, раздражительность Кофе + электролиты

Советы шаг за шагом

Планируйте питание заранее: приготовьте перекусы на утро. Следите за количеством клетчатки перед занятием. Учитывайте баланс БЖУ в каждом приёме пищи. Не бойтесь быстрых углеводов в тренировочные дни. Всегда держите под рукой воду с электролитами.

Плюсы и минусы популярных стратегий

Стратегия Плюсы Минусы Фастинг перед тренировкой Удобно по времени Потеря энергии, риск травм Белковая диета Восстановление мышц Недостаток углеводов Полный отказ от переработанных продуктов Меньше добавок Сложно соблюдать, дефицит калорий Контроль питания с балансом макроэлементов Устойчивая энергия, лучшее восстановление Требует планирования

FAQ

Как выбрать перекус перед утренней тренировкой?

Подойдут лёгкие углеводы без клетчатки и белка — банан, сок, мёд.

Сколько стоит спортивное питание с электролитами?

Средняя цена упаковки — от 10 до 25 евро в зависимости от бренда.

Что лучше после тренировки — смузи или полноценный ужин?

Если до следующего приёма пищи больше часа — смузи. Если есть возможность поесть в течение 90 минут — полноценное блюдо.

Мифы и правда

Миф: тренировки натощак ускоряют жиросжигание.

Правда: организм просто работает на износ, сжигая мышцы и теряя энергию.

Миф: переработанные продукты всегда вредны.

Правда: некоторые из них — идеальное топливо для активных занятий.

Миф: чем больше белка, тем быстрее растут мышцы.

Правда: без достаточного количества углеводов белок не усваивается эффективно.

Интересные факты

• Кофеин начинает действовать через 15-20 минут после приёма.

• После тренировки мышцы "открыты" для усвоения белка примерно час.

• Даже лёгкое обезвоживание на 2% снижает физическую работоспособность.