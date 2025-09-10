5 простых правок в питании, которые дадут больше энергии и меньше боли после зала

Вы можете вставать на зарядку затемно, исправно ходить на спин-класс и не пропускать растяжку — но если питание хромает, результат утекает сквозь пальцы. Спортивные диетологи видят у даже самых мотивированных атлетов одни и те же ошибки, которые крадут энергию, ухудшают восстановление и повышают риск травм. Хорошая новость: почти все они решаются простыми правками.

"…у всех были пробелы в питании, которые влияли на результативность, энергию или восстановление", — сказала диетолог Алекс Ларсон, RDN.

Почему "топливо" важно

Тренировка — это запрос на энергию и материалы для ремонта мышц. Неверный тайминг еды, дисбаланс макроэлементов, перегибы с клетчаткой или стимуляторами бьют по скорости, мощности, концентрации и тому, как скоро вы будете готовы к следующей сессии.

1. Утро натощак перед тяжёлой работой

Фастинг может сойти с рук на йоге или короткой зарядке, но силовые и выносливые тренировки 45+ минут требуют топлива. После ночи запасы гликогена малы, мозг "режет" интенсивность, вы чувствуете вялость. Плюс регулярная работа "на пустом" связана с риском дефицита энергии (REDs) и костных травм у выносливых спортсменов.

• Что делать: за 5-15 минут до старта — быстроусвояемые углеводы без клетчатки и белка (финик, мёд, сок). За 30-90 минут — перекус с углеводами и чуть белка (банан + половина цельнозернового тоста с арахисовой пастой).

"Что бы вы ни смогли съесть — это лучше, чем ничего", — пояснила спортивный диетолог Алиса Лейб, MS, RD.

2. Перебор с клетчаткой перед тренировкой

Клетчатка полезна, но медленно покидает ЖКТ. Большая миска салата или "тяжёлая" каша с ягодами непосредственно перед бегом оборачивается вздутием и дискомфортом.

• Что делать: смещайте клетчатку на после, а до — белый тост, крекеры, банан. Целевые нормы: 25 г для женщин и 38 г для мужчин.

"Клетчатка действительно важна", — отметила диетолог Алиса Лейб.

3. Культ белка прямо перед кардио

Белок важен в течение суток, но переваривается долго. Если поставить его выше углеводов непосредственно перед интенсивной работой, снизите "взрыв" и рискуете проблемами ЖКТ.

• Что делать: небольшая порция белка допустима в длинных сессиях и вместе с углеводами. Основную дозу — после тренировки и в остальные окна дня.

4. Жёсткий запрет "переработанных" продуктов

Дьявол в деталях: универсальное "нельзя" мешает. Часть обработанных продуктов — удобное и безопасное топливо вокруг тренировки: спортивные напитки, фруктовые пюре, крекеры. Они быстро дают глюкозу, а значит — скорость и стабильность.

• Что делать: разделяйте "топливо вокруг тренировки" и "базовый рацион". Если в остальное время в норме овощи, фрукты, цельные злаки, белок и клетчатка, немного "быстрых" углеводов до/во время сессии — уместно.

5. Пропуск еды после

Долгая пауза после зала откладывает ремонт мышечных волокон, усиливает болезненность и снижает готовность к следующей работе. Нужны и углеводы (гликоген), и белок (восстановление).

• Что делать: в течение 60 минут — перекус "углеводы + белок" (шоколадное молоко, смузи, сэндвич с индейкой). Либо полноценный приём через 60-90 минут: крахмал + белок + овощи/фрукты + полезные жиры.

"Важно, чтобы белок был доступен в тот момент, когда мышцы находятся в наибольшем стрессе", — подчеркнула специалист по спортивной диетологии Кейли Джонес, MS, RD, CSSD.

6. Злоупотребление "предтренами"

Кофеин действительно улучшает показатели, но коктейли с набором стимуляторов (гуарана, таурин и др.) плохо изучены и слабо регулируются. Легко забыть про воду, электролиты и углеводы, а избыток кофеина повышает потери жидкости и микроэлементов.

• Что делать: отдайте предпочтение кофе или мате, следите за дозой, добавляйте электролиты в воду, выбирайте продукты с сторонней сертификацией.

"Вы можете быть более уверены, что получаете именно кофеин как стимулятор, а его количество можно примерно оценить в зависимости от способа заваривания", — пояснила KКейли Джонес.

Итог

Результат тренировки — это не только программа, но и стратегия питания: быстрые углеводы перед тяжёлой работой, умеренность с клетчаткой и протеином до, разумное использование "быстрых" продуктов, обязательный приём пищи после, кофеин — без перегибов. Пара точечных правок — и вы почувствуете больше энергии на сессии и меньше "ломоты" на следующий день.