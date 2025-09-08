Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Как обычные люди находят силы для спорта, когда мотивация на нуле

Специалисты Lose It! назвали способы сохранить мотивацию к физической активности

Каждому знакомо это чувство: вроде бы понимаешь, что тренировка принесёт пользу и поможет сжечь калории, но желание остаться дома оказывается сильнее. Летом становится легче выходить на улицу благодаря солнцу и тёплой погоде, но даже тогда порой находятся десятки оправданий — от "лучше посмотрю матч" до "в кондиционированной комнате так приятно". Как же всё-таки заставить себя надеть кроссовки и начать двигаться? У сотрудников Lose It! есть проверенные способы.

Вдохновляющий настрой

Иногда достаточно слов поддержки. Именно так поступает инженер Радж, когда ловит себя на мыслях "не хочу тренироваться". Он включает мотивационное видео, которое помогает вспомнить, какие трудности уже преодолены и почему важно продолжать.

Стажёр Ямен идёт дальше: он носит с собой аудиозапись вдохновляющей речи с цитатами Мохаммеда Али и героя фильма "Тренер Картер". По его словам, такие строки мгновенно разрушают сомнения и настраивают на работу над собой.

Правило десяти минут

Секрет Андреа из команды Lose It! прост: не нужно ждать идеального часа для тренировки. Если нет сил — выдели всего десять минут. Пара приседаний, отжиманий или короткая йога-сессия часто перерастают в полноценное занятие. Главное — начать, ведь энергия приходит уже в процессе.

Музыка как топливо

Есть композиции, которые моментально придают сил. Один из участников команды вспоминает, как песня из старых занятий по спиннингу до сих пор помогает ему выйти на пробежку. Стоит нажать "play" — и лень уступает место драйву.

Игровой подход

Сара, специалист по питанию и общественному здоровью, предпочитает тренировки, похожие на игры. Она бросает себе вызов — например, забросить 100 мячей в корзину, фиксируя каждый этап. Катание на велосипеде или простая игра в мяч тоже возвращают ощущение детской радости и заставляют тело работать без лишнего напряга.

Минимизируй барьеры

Вице-президент по маркетингу Патрик делится своим лайфхаком: спортивная сумка всегда готова. Даже если тренировка не запланирована, возможность взять вещи и отправиться в зал снимает одну из главных преград — необходимость что-то собирать в последний момент.

Записывай достижения

Журнал тренировок — отличный стимул. В приложении Lose It! каждое занятие фиксируется, и друзья могут поддержать словами "молодец" или "продолжай". Плюс приятно видеть, как тренировка добавляет "бонусные" калории к дневному лимиту. А участие в челленджах превращает спорт в игру, где есть награды и очки.

Все эти стратегии объединяет одно: они помогают превратить тренировку из обязательной рутины в занятие, которое приносит радость и чувство удовлетворения. Главное — найти свой способ.

