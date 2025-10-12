Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение "планка"
Упражнение "планка"
© Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Грусть не любит ритма: простая разминка, которая возвращает вкус к жизни

Всего пять минут активности в день помогают снизить тревожность — исследование нейрофизиологов

Иногда утро кажется бесконечно тяжёлым: тело не слушается, мысли вязнут, а мир теряет краски. В такие моменты главное — не поддаваться инерции. Один маленький шаг, пара движений, немного музыки — и день начинает меняться. Встаньте прямо сейчас, откройте окно, вдохните свежий воздух и подарите себе пять минут движения. Даже если грустно. Особенно если грустно. Ведь физическая активность не просто бодрит — она перезапускает эмоции и возвращает контроль над собой.

Почему это работает

Когда мы двигаемся, мозг получает сигнал: всё в порядке, жизнь продолжается. Кровь насыщается кислородом, мышцы разогреваются, а уровень серотонина и дофамина растёт. Это те самые "гормоны счастья", которые помогают справляться с тревогой и усталостью. Даже короткая зарядка способна заменить чашку кофе и снять внутреннее напряжение лучше любого антистресса.

Советы шаг за шагом

Чтобы упражнения сработали, важно не просто повторять движения, а сделать процесс осознанным. Ниже — четыре простых связки, которые активизируют тело, разгоняют кровь и включают мозг.

1. Разножка с поворотами

Встаньте прямо, ноги вместе, спина ровная. Сделайте лёгкий прыжок, разводя ноги в стороны, и одновременно поворачивайтесь корпусом вправо-влево. Прыгайте энергично, но мягко, оставайтесь на полупальцах — не ставьте пятки на пол, чтобы не терять ритм. Можно держать руки перед собой или поставить их на пояс. Сделайте 20 таких связок, дышите равномерно. Это упражнение укрепляет мышцы ног и пресса, развивает координацию и ускоряет пульс.

2. Касание плеч в упоре лёжа

Примите классическую планку: ладони под плечами, тело — одна прямая линия. Напрягите пресс, не позволяя пояснице провисать. Попеременно касайтесь плеч противоположной рукой — правой к левому, левой к правому. Если чувствуете, что теряете равновесие, касайтесь тыльной стороны кисти, это немного проще. Сделайте 20 повторений, чередуя руки. Не спешите — следите за техникой. Это упражнение отлично развивает стабилизирующие мышцы, руки и пресс.

3. Выпады вбок и накрест

Поставьте ноги на ширину плеч, руки перед собой. Сделайте широкий шаг в сторону, сгибая колено опорной ноги до параллели с полом. Спина прямая, взгляд вперёд. Вернитесь в исходное положение, а затем сделайте шаг накрест назад — словно ставите ногу за другую. Повторите связку 10 раз на одну ногу и 10 — на другую. Это упражнение прорабатывает ягодицы, бёдра и внутренние мышцы ног, улучшает баланс.

4. Скручивания лёжа

Лягте на пол, прижмите поясницу к поверхности, согните колени. Ладони держите у висков, но не тяните голову руками. Отрывайте лопатки от пола, направляя взгляд вперёд, и возвращайтесь обратно. Сделайте 20 повторений. Работает только пресс — шея должна оставаться расслабленной. Это классика, но эффективная: активирует глубокие мышцы живота и помогает формировать красивую осанку.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять движения рывками или задерживать дыхание.

  • Последствие: перенапряжение, головокружение, мышечная боль.

  • Альтернатива: дышите ровно, двигайтесь плавно, следите за ритмом.

  • Ошибка: тренироваться без разминки.

  • Последствие: повышается риск растяжений и болей в суставах.

  • Альтернатива: перед началом зарядки сделайте пару минут суставной гимнастики — вращения плечами, наклоны, лёгкие махи руками.

  • Ошибка: делать упражнения в слишком тесной одежде.

  • Последствие: нарушается кровообращение, дыхание становится поверхностным.

  • Альтернатива: надевайте свободные легинсы или спортивные шорты и дышащую майку.

  • Ошибка: заниматься без обуви на скользком полу.

  • Последствие: можно потерять равновесие и получить травму.

  • Альтернатива: используйте кроссовки с мягкой подошвой или нескользящий коврик для фитнеса.

А что если нет сил совсем

Бывает, что апатия накрывает волной, и даже мысль о зарядке вызывает раздражение. Тогда можно начать с малого. Просто включите музыку, потянитесь, сделайте глубокий вдох и выдох. Начните с одного движения, затем добавьте второе. Постепенно тело само попросит большего. Даже пять минут лёгкой активности уже запускают процессы восстановления.

"Движение — это жизнь, а жизнь — это движение", — сказал древнегреческий философ Аристотель.

Плюсы и минусы коротких тренировок дома

Плюсы:

  • не требуют оборудования и абонемента;

  • можно выполнять в любой момент — утром, днём или вечером;

  • повышают уровень энергии и улучшают настроение;

  • укрепляют мышцы без перегрузок;

  • не занимают больше 10 минут.

Минусы:

  • без регулярности эффект будет временным;

  • сложно контролировать технику без зеркала;

  • нет социальной поддержки, как на тренировках в зале.

Если подходить осознанно, даже короткие домашние занятия становятся мощным инструментом восстановления сил. Главное — повторять их каждый день, пусть и понемногу.

Часто задаваемые вопросы

Какой инвентарь нужен для этих упражнений?
Ничего, кроме вашего тела. Можно использовать коврик для йоги или полотенце, чтобы не скользить на полу.

Когда лучше выполнять комплекс — утром или вечером?
В любое время, когда чувствуете упадок сил. Утром он бодрит, вечером помогает снять стресс и сбросить напряжение.

Что делать, если мышцы болят после первого раза?
Это нормально. Лёгкая крепатура — признак того, что мышцы проснулись. Главное — не останавливаться и делать зарядку мягче, в щадящем темпе.

Мифы и правда

  • Миф: лёгкая разминка не даёт результатов.

  • Правда: регулярные короткие тренировки улучшают кровоток, поднимают настроение и повышают выносливость.

  • Миф: заниматься нужно только в спортзале.

  • Правда: домашние упражнения с собственным весом не менее эффективны для тонуса и здоровья.

  • Миф: если грустно, спорт не поможет.

  • Правда: именно физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, которые уменьшают чувство тревоги.

3 интересных факта о движении и настроении

  1. Всего 10 минут активной физической нагрузки повышают концентрацию внимания почти на 15%.

  2. У людей, которые делают зарядку ежедневно, уровень тревожности ниже в среднем на 30%.

  3. Танцевальные движения стимулируют выработку дофамина сильнее, чем прогулка или йога, поэтому под музыку упражнения эффективнее.

Каждое движение в этом коротком комплексе — не просто физическая активность, а способ вернуть телу гибкость, голове ясность, а душе опору. Музыка, воздух и немного ритма творят чудеса, если позволить себе сделать первый шаг. Главное — не ждать вдохновения, а создавать его движением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спортивные физиологи объяснили, почему упражнения в стиле животных полезны для всего тела вчера в 19:50
Прыгай как заяц, ползи как медведь: тренировка, которая удивит даже спортсменов

Эта тренировка копирует движения животных и задействует всё тело. Разбираемся, как простые прыжки и ползание укрепляют мышцы без тренажёров.

Читать полностью » Фитнес-тренер Семир Ясаревик показал 24-минутную тренировку без оборудования вчера в 19:10
Когда тело работает на максимум: секрет кругового комплекса из Лос-Анджелеса

Короткая, но мощная тренировка от Семира Ясаревика подходит для дома и улицы. Разбираемся, как за 24 минуты прокачать тело и не потерять мотивацию.

Читать полностью » Врачи рассказали, как избежать боли в пояснице и запястьях при отжиманиях вчера в 18:50
Один шаг от пола — и привычное тело больше не вернётся прежним

Отжимания меняют тело, даже если заниматься всего по нескольку минут в день. Разбираемся, какие мышцы работают и как правильно построить тренировку.

Читать полностью » Тест Купера: как определить уровень физической подготовки без оборудования вчера в 18:10
Четыре упражнения, одно дыхание и вся правда о твоей форме

Комплекс Купера — это не просто проверка физической формы, а способ оценить выносливость и силу. Разбираемся, как правильно выполнить тест и улучшить результат.

Читать полностью » Короткая тренировка без нагрузки на суставы: фитнес-эксперты показали 5 эффективных упражнений вчера в 17:50
Энергия просыпается вместе с телом: короткий ритуал для длинного дня

Иногда не хочется тяжёлых нагрузок и боли в мышцах. Разбираемся, как короткий домашний комплекс способен зарядить энергией без утомления.

Читать полностью » Идалис Веласкес представила тренировку у стены для укрепления мышц без оборудования вчера в 17:10
Эти упражнения кажутся лёгкими — пока не попробуешь

Даже обычная стена может заменить спортзал. Разбираемся, как построить полноценную тренировку без оборудования и развить силу всего тела.

Читать полностью » Исследование: регулярная растяжка снижает риск болей в пояснице на 30% вчера в 16:50
Осанка исчезает быстрее, чем заряд телефона: спасёт только движение

Сидячая работа разрушает осанку и здоровье спины. Разбираемся, как короткий комплекс упражнений помогает вернуть телу лёгкость и гибкость.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ия Зорина объяснила, как составить спортивную диету для тренировок вчера в 16:10
Один рацион — три эффекта: сила, выносливость и стройность без строгих ограничений

Спортивная диета помогает поддерживать форму и энергию без изнуряющих ограничений. Разбираемся, как питаться, чтобы тренировки приносили максимум пользы.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Режиссёр Йоргос Лантимос признался, что подшучивает над Эммой Стоун во время съёмок
Спорт и фитнес
Инструктор Вячеслав Сидоров объяснил, почему мужчины редко занимаются йогой
Еда
Помидоры под сыром в духовке готовится буквально за 20 минут
Садоводство
Эксперт по водостокам Алекс Крылов: чистить желоба нужно осенью — до наступления зимы
Еда
Морковное печенье в домашних условиях приобретает красивый золотистый оттенок и лёгкую сладость
Дом
Медики предупредили: грязный пульт может стать источником микробов и вирусов
Питомцы
Ветеринары призвали владельцев обращать внимание на эмоциональное состояние питомцев
Еда
Рецепт запеканки с курицей и ветчиной назвали адаптацией классики "Кордона Блю"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet