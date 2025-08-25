Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение пожарный гидрант
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Чем меньше нагрузка, тем выше риск: неожиданный парадокс фитнеса

Профилактика спортивных травм: рекомендации врача-хиропрактика Гэри Олсона

Травма во время тренировки способна одним движением перечеркнуть весь ваш прогресс. Растяжение связок, надрыв мышцы или воспаление сухожилия — каждый из этих случаев требует времени на восстановление и может отбить желание продолжать занятия. Но есть хорошая новость: большинство таких неприятностей можно предотвратить, если правильно подготовить тело к нагрузке.

Почему разминка важнее, чем кажется

Большинство людей склонны пропускать первые 5-10 минут тренировки, считая их "пустой тратой времени". На деле именно разминка — главный инструмент защиты от травм. Когда мышцы прогреваются и становятся более эластичными, а суставы работают в полном диапазоне движений, риск повреждений значительно снижается.

Доктор хиропрактики и тренер Гэри Олсон отмечает:

"Когда мышцы теплее и подвижнее, вероятность травмы резко падает".

Лучший вариант — динамическая разминка: махи руками и ногами, лёгкие прыжки, "высокие колени", вращения суставами. Это постепенно ускоряет пульс, активирует кровоток и подготавливает мышцы, связки и сухожилия к серьёзной работе.

Уязвимые зоны: колени и голеностоп

Колени чаще всего страдают из-за слабости или дисбаланса мышц, которые их поддерживают. Квадрицепсы, ягодицы, бицепсы бедра и икроножные мышцы должны быть в тонусе и работать согласованно. В противном случае нагрузка смещается на сустав, и появляется боль. Отдельно стоит упомянуть синдром "колена бегуна", при котором надколенник начинает тереться о структуры, к этому не предназначенные.

Голеностоп не менее уязвим. Резкий поворот стопы или неудачный шаг на беговой дорожке легко может закончиться растяжением связок. Американская академия ортопедов объясняет:

"Растяжение возникает, когда сильные связки голеностопа выходят за пределы прочности и частично или полностью рвутся".

Чтобы снизить риски, тренируйте мышцы голени и стопы, следите за поверхностью под ногами и избегайте старой изношенной обуви.

Когда травма уже случилась

Если дискомфорт появился в спине, не стоит сразу паниковать: иногда это всего лишь перегрузка. Но при острой боли лучше обратиться к врачу. Особенно это касается поясницы, где неправильная техника в приседаниях или становой тяге может привести к грыже или компрессии нерва.

При травмах плеча, связанных с вращательной манжетой, врачи рекомендуют сразу исключить движения, усиливающие боль, и подключить лёгкую гимнастику после консультации. Боли в голени, известные как "шинсплинт", часто связаны с неправильной поверхностью для бега или чрезмерным ростом нагрузки. В этом случае поможет постепенное увеличение интенсивности — не более 10 % в неделю — и массаж с использованием роликов.

Как запомнить главное

  • Никогда не начинайте тренировку без разминки.
  • Укрепляйте колени и голеностоп — это самые уязвимые суставы.
  • Следите за техникой: именно ошибки в движении становятся причиной большинства проблем.
  • Новую обувь покупайте не ради моды, а ради здоровья.

Факт: согласно исследованию Current Reviews in Musculoskeletal Medicine (2017), воспаление ахиллова сухожилия чаще всего встречается у любителей бега, но правильные упражнения и отказ от прыжковых нагрузок во время лечения помогают быстрее восстановиться.

В итоге профилактика всегда проще, чем лечение. И если научиться слушать своё тело и готовить его к нагрузке, спорт перестанет быть источником травм и станет тем, чем он и должен быть — источником энергии и удовольствия.

