Интервальные тренировки
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:50

Красота против здоровья: как спорт и волосы становятся врагами

Дерматолог Каран Лал: натяжение волос при спорте приводит к тракционной алопеции

Вы когда-нибудь задумывались, что именно причёска может повлиять на то, как часто вы ходите в спортзал? Оказывается, волосы и уход за ними играют куда большую роль в фитнес-рутинe, чем кажется на первый взгляд. Исследования показывают, что женщины иногда сознательно избегают тренировок, лишь бы не тратить время и силы на укладку. А привычные тугие хвосты, пучки и косы не только мешают, но и могут привести к выпадению волос.

Когда красота мешает спорту

Американская академия дерматологии предупреждает: слишком стянутые причёски вызывают постоянное натяжение корней. Со временем это приводит к тракционной алопеции — необратимой потере волос. И даже если нет зуда или ломкости, сами процедуры по укладке становятся барьером для занятий спортом. Так, в исследовании JAMA Dermatology 2016 года выяснилось: среди физически активных женщин 18% тренировались реже именно из-за ухода за волосами.

Интересно, что особенно ярко эта проблема проявляется у женщин афроамериканского происхождения: они демонстрируют самую низкую вовлечённость в спорт и при этом сталкиваются с высоким уровнем заболеваний, связанных с ожирением.

Что советуют врачи

Дерматолог Кара́н Лал отмечает: главное — не допускать излишнего натяжения. Волосам нужно немного "движения" над кожей головы. Его коллега, специалист по восстановлению волос Джигар Ситапара, добавляет: соль из пота высушивает кожу головы и обесвоживает волосы. А ещё он настоятельно рекомендует отказаться от ежедневного мытья шампунем — это разрушает естественный защитный барьер.

Практичные решения для тренировок

Есть несколько простых способов сделать спорт и уход за волосами совместимыми:

  • Повязки и банданы. Лучше выбирать шёлковые или сатиновые: они впитывают влагу, не пересушивая волосы. Хлопок же, наоборот, забирает слишком много влаги.
  • Хвосты. Используйте мягкие резинки из полиуретана, которые фиксируют, но не травмируют волосы.
  • Косы и корнроу. Отличный вариант, если не затягивать слишком сильно и не носить дольше пары месяцев. В противном случае повышается риск необратимых повреждений.

Баланс ухода и спорта

Стилист Джошуа Холланд, который сам выбирает косы и корнроу для тренировок, отмечает: боль и чувствительность проходят после сна или хорошей тренировки. Но врачи напоминают — важно давать волосам отдых. Так же, как вы чередуете интенсивные тренировки и восстановительные дни, стоит чередовать и причёски.

Интересный факт: по данным Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology за 2018 год, каждая третья женщина африканского происхождения страдает от тракционной алопеции. Но при этом именно афроамериканские защитные стили часто считаются "дружелюбными к спорту", если они выполнены правильно.

Ключевая мысль проста: не нужно выбирать между тренировкой и красивыми волосами. Правильные привычки помогут сохранить и здоровье, и уверенность в себе.

