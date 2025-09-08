Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бег или тренировка
Бег или тренировка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Пропустил одну тренировку — и спорт уходит из жизни надолго

Учёные Южнокалифорнийского университета: тренировки с другом улучшают настроение

Наверное, многим знакома ситуация: пропустил одну тренировку — и вдруг обнаруживаешь, что не занимался уже несколько недель. Чтобы избежать такого сценария, стоит подумать о партнёре по тренировкам. Это может быть любой человек, готовый поддерживать вас в стремлении к регулярным занятиям спортом: коллега, сосед, друг, родственник или даже однокурсник. А если желающих несколько — ещё лучше! Совместные тренировки принесут массу плюсов.

Мотивация

Главная трудность часто кроется не в том, чтобы выделить время для спорта, а в том, чтобы действительно пойти и выполнить упражнения. Когда вас ждёт человек, это превращается в полноценную встречу, а не опцию "если останется время". Исследование Канзасского государственного университета показало: в компании люди тренируются до 200% дольше и интенсивнее. Такая поддержка помогает не только появляться в спортзале, но и выкладываться по максимуму.

Общение

После месяцев дистанционной работы и онлайн-контактов реальное живое общение стало особенно ценным. Совместные тренировки с другом или новым соседом могут стать источником именно такого взаимодействия. Общие цели в области здоровья быстро сближают, а каждое занятие превращается в возможность укрепить дружбу.

Настроение

Физическая активность известна своей способностью снижать уровень стресса и поднимать настроение благодаря эндорфинам. Учёные Южнокалифорнийского университета выяснили: те, кто занимается спортом с другом или супругом, ощущают себя счастливее, чем те, кто тренируется в одиночку. Чем больше удовольствия вы получаете во время тренировки, тем выше вероятность, что спорт станет привычкой.

Безопасность

Принцип "вместе надёжнее" работает и здесь. Утренняя пробежка в темноте или вечерние занятия в парке гораздо спокойнее, если рядом есть спутник. В зале напарник поможет подстраховать при работе с весами и следить за правильной техникой, что особенно важно для предотвращения травм.

Совместные тренировки — это не только способ укрепить здоровье, но и возможность добавить в жизнь больше радости, общения и уверенности. Найдя своего идеального партнёра или даже целую команду, вы сможете превратить спорт в привычку, которая останется с вами надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физическая активность снижает симптомы депрессии на 50 процентов — данные исследований сегодня в 0:10

Весна проверит на прочность: пять приёмов, которые оживят любую тренировку

Длинные дни и яркое солнце — повод обновить не только гардероб, но и спортивные привычки. Узнайте, как легко вдохнуть свежесть в тренировки.

Читать полностью » Кинезиолог Стюарт Филлипс рассказал, как мужчинам после 40 лет тренироваться для сохранения силы вчера в 23:39

Мужчины за 40 тренируются иначе: секрет баланса силы, сердца и суставов

Учёный рассказал, какой комплекс упражнений поможет мужчинам после 40 сохранить силу, выносливость и подвижность, не перегружая организм.

Читать полностью » Эксперт по пилатесу Анушка Шенн выделила Лодочку как универсальное упражнение для пресса вчера в 23:35

Три недели — и живот меняется: почему именно это упражнение ускоряет прогресс

Простое упражнение, не требующее оборудования, поможет включить в работу все мышцы пресса и укрепить корпус. Эксперт раскрыла его секрет.

Читать полностью » Сезон Формулы-1 2025: интрига борьбы за титул между пилотами McLaren вчера в 21:22

Формула-1 без привычных победителей: сезон, который пишет новую эпоху

Вторая половина сезона Формулы 1 обещает интриги: новый чемпион, борьба Ферстаппена за топ-3, загадки Ferrari и дебютанты, которые удивляют.

Читать полностью » Тренер Даффи Гейвер назвал упражнения Брэда Питта для подготовки к «Трое» вчера в 20:16

Ахилл с голливудским прессом: каким образом Брэд Питт переписал образ воина

Секрет формы Брэда Питта в «Трое» оказался простым, но продуманным — тренер раскрыл детали подготовки актёра к роли Ахилла.

Читать полностью » Бег в холодное время года: советы специалистов по подготовке и экипировке вчера в 19:50

Девять недель, которые превращают диванного ленивца в марафонца

Начать бегать проще, чем кажется. Осень и зима дают для этого уникальные преимущества — от пустых дорожек до особого драйва первых пробежек.

Читать полностью » Фитнес-специалисты рассказали, на что обратить внимание при найме тренера вчера в 19:10

Как личный тренер превращается в билет к успеху или к разочарованию

Личный тренер может стать вашим проводником к успеху, но выбрать его непросто. Три критерия помогут отличить профессионала от случайного инструктора.

Читать полностью » Врачи объяснили, зачем менять упражнения в силовых тренировках каждые 4 недели вчера в 18:50

Секрет силовых тренировок: что отличает сильных от застрявших на месте

Три простых принципа помогут сделать силовые тренировки эффективнее и безопаснее. Разберём, как правильно применять их в любой программе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Ольга Уланкина: пожелтение кожи и глаз чаще всего связано с болезнями печени
Авто и мото

В Румынии запущено серийное производство двигателя с прямым впрыском газа от Renault и Geely
Культура и шоу-бизнес

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион
Еда

Лимонный сок освежит овощной салат
Дом

Посудомоечные таблетки можно использовать для чистки унитаза
Садоводство

Розмарин – натуральный щит от тли и мух: как вырастить здоровый урожай без химии
Наука и технологии

Учёные сообщили об обнаружении убегающей карликовой галактики за пределами группы NGC 524
Туризм

Горная Аркадия в Пелопоннесе: главные достопримечательности региона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet