Выпады со штангой
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Копаете вхолостую: как правильно "добывать форму" с помощью трёх простых правил

Тренер Милославский рассказал, почему баланс между объёмом, интенсивностью и частотой — ключ к прогрессу

Чтобы тренировки приносили результат, важно не только выбирать правильные упражнения, но и грамотно распределять нагрузку. Фитнес-эксперт Станислав Милославский рассказал, что эффективный тренировочный процесс строится вокруг трёх ключевых параметров — интенсивности, объёма и частоты. Баланс между ними определяет, насколько быстро развивается сила, выносливость и восстанавливается организм.

"При увеличении одного показателя другие должны уменьшаться. Если мы увеличиваем частоту тренировок на пять дней, то должны снизить их интенсивность и объем", — пояснил фитнес-эксперт Станислав Милославский.

Три показателя, которые определяют успех

Милославский объясняет, что именно эти три параметра — основа любой тренировочной системы. Игнорирование одного из них приводит к переутомлению, отсутствию прогресса или даже травмам.

  1. Интенсивность - насколько тяжёлую нагрузку человек выполняет относительно своего максимума (например, работа с весом 70-80 % от предельного).

  2. Объём - общее количество упражнений и подходов, выполняемых за занятие.

  3. Частота - количество тренировок в неделю и частота проработки каждой мышечной группы.

Баланс этих трёх параметров позволяет строить тренировку безопасно и эффективно, независимо от уровня подготовки.

Сравнение вариантов тренировочных схем

Формат Частота Интенсивность Объём Для кого подходит
2-3 тренировки в неделю Средняя Высокая Средний Новички и занятые люди
4-5 тренировок в неделю Высокая Средняя Умеренный Опытные спортсмены
Ежедневные лёгкие тренировки Очень высокая Низкая Низкий Поддерживающий формат

Такое распределение позволяет подобрать индивидуальный режим, не перегружая организм.

Как правильно распределять нагрузку

Милославский советует отказаться от привычки "выложиться по максимуму за одно занятие". Вместо этого эффективнее делить общий объём упражнений на части и распределять их равномерно в течение недели.

"Не обязательно за одну тренировку делать весь объем упражнений и потом два-три дня лежать из-за того, что всё тело болит. Намного грамотнее разбить упражнения по частям", — отметил Милославский.

Пример стратегии:

  • Понедельник - 30 % от общего объёма (разминка и основная часть).

  • Среда - ещё 30 % (с акцентом на другие мышцы).

  • Пятница - оставшиеся 30 % (восстановительная тренировка).

Такой формат снижает риск травм, поддерживает мотивацию и позволяет тренироваться стабильно, не перегружая нервную систему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Тренировки "до отказа" каждый день → перетренированность → уменьшите объём и увеличьте время восстановления.

  • Редкие, но чрезмерно интенсивные занятия → боли и спад энергии → разделите нагрузку равномерно по неделе.

  • Отсутствие периодизации → застой в прогрессе → чередуйте тяжёлые и лёгкие недели.

  • Неподходящий формат → потеря мотивации → подберите план под свои цели и образ жизни.

А что если тренироваться дома?

Принцип Милославского применим и к домашним занятиям. Например, если вы выполняете комплекс из 15 упражнений, можно распределить их на три короткие сессии по 5 упражнений в разные дни. Это эффективнее и безопаснее, чем пытаться сделать всё сразу.

Главное — сохранять регулярность и не пренебрегать разминкой и заминкой. Даже умеренная, но системная нагрузка даёт больший эффект, чем редкие интенсивные тренировки.

Плюсы и минусы сбалансированного подхода

Плюсы Минусы
Ускоряет восстановление Требует планирования
Снижает риск травм Медленнее даёт результат при редких тренировках
Повышает мотивацию и выносливость Не подходит для профессиональных пиковых целей
Формирует устойчивую привычку Нужен контроль за прогрессией нагрузок

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что я тренируюсь слишком интенсивно?
Если появляется постоянная усталость, бессонница, раздражительность или боль в мышцах, значит, нагрузка превышает возможности восстановления.

Можно ли развиваться без высоких весов?
Да. Главное — прогрессия нагрузки: можно увеличивать количество повторений, подходов или сокращать отдых между ними.

Сколько дней в неделю оптимально тренироваться?
Для большинства взрослых достаточно 3-4 дней умеренных занятий. Остальные дни можно посвятить активному отдыху: ходьбе, плаванию или растяжке.

Мифы и правда

Миф: чем больше нагрузка, тем быстрее результат.
Правда: перегрузка приводит к обратному эффекту — мышцы не успевают восстанавливаться.

Миф: отдых — потеря времени.
Правда: именно во время восстановления происходит рост мышц и улучшение формы.

Миф: нужно тренироваться одинаково каждый день.
Правда: разнообразие нагрузок улучшает адаптацию и предотвращает застой.

3 интересных факта

• Перетренированность снижает выработку тестостерона на 20-30 %.
• Разделение нагрузки по дням повышает продуктивность тренировок на 15 %.
• Даже 10-минутная разминка перед занятием снижает риск травм почти вдвое.

Исторический контекст

Принципы баланса между объёмом, интенсивностью и частотой легли в основу классической теории тренировочного цикла, разработанной в СССР в 1960-х годах. Они до сих пор применяются в профессиональном спорте и фитнесе. Современные эксперты, включая Станислава Милославского, адаптируют эти правила под любителей, чтобы сделать фитнес безопасным и устойчивым образом жизни.

