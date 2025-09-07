Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен с гирей
Спортсмен с гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 23:39

Мужчины за 40 тренируются иначе: секрет баланса силы, сердца и суставов

Кинезиолог Стюарт Филлипс рассказал, как мужчинам после 40 лет тренироваться для сохранения силы

С возрастом поддержание силы и хорошей физической формы становится особенно важным. Канадский кинезиолог Стюарт Филлипс уверен: после 40 лет тренировки должны быть выстроены так, чтобы одновременно сохранять мышечную массу, укреплять сердце и заботиться о подвижности суставов.

Силовая основа тренировок

Учёный рекомендует уделять внимание именно силовым упражнениям и заниматься минимум три раза в неделю. В приоритете должны быть базовые движения, задействующие сразу несколько групп мышц:
• приседания,
• становая тяга,
• жим лёжа,
• тяга штанги,
• жим стоя.

Такая программа помогает укрепить крупные мышечные массивы и поддерживать гормональный баланс, что особенно важно с возрастом.

"Комплексные упражнения задействуют несколько групп мышц, помогая эффективно поддерживать силу и мышечную массу", — отметил кинезиолог Стюарт Филлипс.

Кардио и гибкость — без них никуда

Помимо силовых нагрузок, мужчинам после 40 необходимо включать кардиотренировки — не менее 150 минут в неделю. Это может быть бег, плавание, велосипед или интенсивная ходьба. Такие занятия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают выносливость.

Отдельный акцент стоит делать на упражнениях для гибкости и подвижности суставов. Йога, пилатес или простая разминка помогут сохранить амплитуду движений и предотвратить травмы.

Баланс нагрузок и восстановления

Не менее важная часть программы — дни отдыха. После 40 лет мышцы и связки восстанавливаются медленнее, поэтому перерывы между интенсивными тренировками необходимы. Именно сочетание силовых упражнений, кардио и гибкости с грамотно выстроенным восстановлением делает программу по-настоящему эффективной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологи назвали способы повысить мотивацию к физической активности вчера в 17:50

Ненависть к спорту — это миф: что на самом деле мешает полюбить движение

Можно ли полюбить спорт, если он всегда казался наказанием? Один простой приём помогает превратить тренировки в источник радости.

Читать полностью » Что такое HIIT и как выстроить интервальные тренировки для укрепления сердца — спортивные медики вчера в 17:10

HIIT: метод, который даёт результат за минуты, а не часы

Интервальные тренировки способны заменить долгие кардиосессии и ускорить прогресс. Но чтобы извлечь максимум пользы, важно правильно выстроить нагрузку.

Читать полностью » Йога помогает развивать самосознание и формировать устойчивую мотивацию — эксперты вчера в 16:50

Неожиданный инструмент карьерного роста: что общего у медитации и продвижения по работе

Йога может быть больше, чем физическая практика. Она помогает понять себя, сохранять спокойствие и уверенно двигаться к целям.

Читать полностью » Тиффани Беренберг: как велотренировки помогают укрепить нижнюю часть тела вчера в 16:10

30 минут педалей — и тело меняется: неожиданный эффект домашних тренировок

Велотренажёр помогает не только укрепить ноги, но и улучшить работу сердца, сжечь калории и даже снизить стресс. Чем ещё он полезен?

Читать полностью » Физическая активность на Новый год: данные о расходе калорий от врачей вчера в 15:50

Елка, санки и танцы: как праздник незаметно сжигает сотни калорий

Праздники можно провести весело и активно, не ограничивая себя сладостями. Вот двенадцать способов совместить отдых и спорт без спортзала.

Читать полностью » Советы специалистов по фитнесу: как легче соблюдать график тренировок вчера в 15:10

Всего три приёма, которые заставят вас не пропускать тренировки

Как перестать придумывать отговорки и сделать спорт регулярной привычкой? Несколько простых способов помогут сохранить мотивацию даже в трудные дни.

Читать полностью » Омари Тетрадзе посоветовал Сафонову не уходить из ПСЖ вчера в 14:09

Почему Сафонову рано думать о смене клуба

Омари Тетрадзе высказался о слухах вокруг будущего Матвея Сафонова в ПСЖ. Узнайте, почему экс-защитник советует голкиперу не уходить из клуба.

Читать полностью » Криштиану Роналду оттолкнул фаната, пытавшегося сделать селфи в отеле Еревана вчера в 13:07

Инцидент в холле отеля: Роналду жёстко отреагировал на фаната

Криштиану Роналду резко отреагировал на попытку фаната сделать селфи в отеле Еревана. Что произошло в холле перед матчем с Арменией?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Какие растения подходят для букетов в Калининграде осенью: вереск, очиток, злаки и ягоды
Красота и здоровье

Врач Исмаилов сообщил о связи ночных кошмаров с ускорением старения организма
Авто и мото

Майор полиции назвал способы избежать штрафов ГАИ без нарушений
Авто и мото

Водитель может отказаться от посадки в патрульное авто ГИБДД
Красота и здоровье

Врач объяснила, какие изменения ждут при исключении добавленного сахара
Еда

Livestrong: самые распространённые ошибки при приготовлении и употреблении яиц
Красота и здоровье

Врачи: похудение и изменение питания помогают обратить жировой гепатоз на ранней стадии
Дом

Сантехники: запах канализации в туалете чаще связан с протечками унитаза и пересыханием гидрозатвора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet