Мужчины за 40 тренируются иначе: секрет баланса силы, сердца и суставов
С возрастом поддержание силы и хорошей физической формы становится особенно важным. Канадский кинезиолог Стюарт Филлипс уверен: после 40 лет тренировки должны быть выстроены так, чтобы одновременно сохранять мышечную массу, укреплять сердце и заботиться о подвижности суставов.
Силовая основа тренировок
Учёный рекомендует уделять внимание именно силовым упражнениям и заниматься минимум три раза в неделю. В приоритете должны быть базовые движения, задействующие сразу несколько групп мышц:
• приседания,
• становая тяга,
• жим лёжа,
• тяга штанги,
• жим стоя.
Такая программа помогает укрепить крупные мышечные массивы и поддерживать гормональный баланс, что особенно важно с возрастом.
"Комплексные упражнения задействуют несколько групп мышц, помогая эффективно поддерживать силу и мышечную массу", — отметил кинезиолог Стюарт Филлипс.
Кардио и гибкость — без них никуда
Помимо силовых нагрузок, мужчинам после 40 необходимо включать кардиотренировки — не менее 150 минут в неделю. Это может быть бег, плавание, велосипед или интенсивная ходьба. Такие занятия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают выносливость.
Отдельный акцент стоит делать на упражнениях для гибкости и подвижности суставов. Йога, пилатес или простая разминка помогут сохранить амплитуду движений и предотвратить травмы.
Баланс нагрузок и восстановления
Не менее важная часть программы — дни отдыха. После 40 лет мышцы и связки восстанавливаются медленнее, поэтому перерывы между интенсивными тренировками необходимы. Именно сочетание силовых упражнений, кардио и гибкости с грамотно выстроенным восстановлением делает программу по-настоящему эффективной.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru