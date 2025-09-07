Мужчины за 40 тренируются иначе: секрет баланса силы, сердца и суставов

С возрастом поддержание силы и хорошей физической формы становится особенно важным. Канадский кинезиолог Стюарт Филлипс уверен: после 40 лет тренировки должны быть выстроены так, чтобы одновременно сохранять мышечную массу, укреплять сердце и заботиться о подвижности суставов.

Силовая основа тренировок

Учёный рекомендует уделять внимание именно силовым упражнениям и заниматься минимум три раза в неделю. В приоритете должны быть базовые движения, задействующие сразу несколько групп мышц:

• приседания,

• становая тяга,

• жим лёжа,

• тяга штанги,

• жим стоя.

Такая программа помогает укрепить крупные мышечные массивы и поддерживать гормональный баланс, что особенно важно с возрастом.

"Комплексные упражнения задействуют несколько групп мышц, помогая эффективно поддерживать силу и мышечную массу", — отметил кинезиолог Стюарт Филлипс.

Кардио и гибкость — без них никуда

Помимо силовых нагрузок, мужчинам после 40 необходимо включать кардиотренировки — не менее 150 минут в неделю. Это может быть бег, плавание, велосипед или интенсивная ходьба. Такие занятия снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают выносливость.

Отдельный акцент стоит делать на упражнениях для гибкости и подвижности суставов. Йога, пилатес или простая разминка помогут сохранить амплитуду движений и предотвратить травмы.

Баланс нагрузок и восстановления

Не менее важная часть программы — дни отдыха. После 40 лет мышцы и связки восстанавливаются медленнее, поэтому перерывы между интенсивными тренировками необходимы. Именно сочетание силовых упражнений, кардио и гибкости с грамотно выстроенным восстановлением делает программу по-настоящему эффективной.