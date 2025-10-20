Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:26

Пенсия есть, но внуки подождут: каждый второй тюменец не собирается бросать работу

Почти 60% жителей Тюменской области намерены работать после выхода на пенсию — hh.ru

Почти 60% жителей Тюменской области собираются продолжать работать даже после выхода на пенсию. Об этом сообщили в пресс-службе компании hh.ru, ссылаясь на результаты свежего опроса. При этом лишь 10% респондентов заявили, что не планируют искать работу в пожилом возрасте.

Кто продолжает трудиться

По данным исследования, 24% опрошенных уже являются пенсионерами и продолжают работать. Остальные — только готовятся к выходу на заслуженный отдых, но не намерены прекращать трудовую деятельность.

"Больше половины опрошенных в Тюменской области (60%) планируют продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Еще 24% респондентов уже являются пенсионерами и продолжают работать. Лишь 10% не планируют работать после выхода на пенсию", — говорится в исследовании.

Почему пенсионеры выбирают работу

Главная причина, заставляющая пожилых тюменцев оставаться на работе, — финансовая необходимость. На это указали 51% респондентов в возрасте 55 лет и старше.

Однако не только деньги удерживают людей в трудовом ритме. Ещё 51% участников опроса признались, что ими движет привычка к активной жизни и нежелание "сидеть без дела". Для многих работа остаётся способом чувствовать себя нужными и полезными обществу.

Что это говорит о регионе

Тенденция подтверждает: тюменцы не только трудолюбивы, но и стремятся сохранять социальную активность даже в зрелом возрасте. Эксперты считают, что это может быть связано с хорошими условиями труда и востребованностью специалистов старшего поколения в регионе.

