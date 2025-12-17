Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

Краснодарский край стал одним из лидеров в России по числу работающих пенсионеров. В 2025 году в регионе их насчитывается более 243 тыс. человек, что подчеркивает высокую активность пожилых граждан на рынке труда. Эти данные предоставил Социальный фонд России.

Лидеры и аутсайдеры

В первой пятерке регионов с наибольшим числом работающих пенсионеров также находятся Москва, где зарегистрировано 502,5 тыс. человек, Московская область с 420,4 тыс., Санкт-Петербург (333,9 тыс.) и Свердловская область (235,4 тыс.). Краснодарский край занимает четвёртое место, что свидетельствует о высоком уровне занятости пенсионеров в регионе.

На другом конце списка — регионы с гораздо меньшим числом работающих пенсионеров. В Ненецком автономном округе зарегистрировано всего 3,3 тыс. таких граждан, в Чукотке — 5 тыс., в Еврейской автономной области — 7,2 тыс., а в Республике Алтай — 8,8 тыс. Это подтверждает, что в некоторых удалённых и менее населённых регионах количество работающих пенсионеров значительно ниже.

Влияние на экономику

В целом по России продолжает работать более 7,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии у этой категории граждан составляет 24 006 рублей, что значительно ниже средней зарплаты в стране, однако для многих пенсионеров это остаётся важным источником дохода. Работающие пенсионеры вносят вклад в экономику, занимая различные должности, от низкоквалифицированных до более специализированных, что помогает обеспечить их финансовую независимость и активность в старшем возрасте.

По данным Социального фонда, увеличение числа работающих пенсионеров также связано с ростом интереса к занятости после выхода на пенсию, а также с улучшением условий труда для пожилых граждан в некоторых регионах.