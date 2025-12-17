Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая пара в путешествии
Пожилая пара в путешествии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:36

Работающие пенсионеры становятся новой экономической силой: Краснодарский край на четвёртом месте в России

В Краснодарском крае насчитывается более 243 тыс. работающих пенсионеров — СФР

Краснодарский край стал одним из лидеров в России по числу работающих пенсионеров. В 2025 году в регионе их насчитывается более 243 тыс. человек, что подчеркивает высокую активность пожилых граждан на рынке труда. Эти данные предоставил Социальный фонд России.

Лидеры и аутсайдеры

В первой пятерке регионов с наибольшим числом работающих пенсионеров также находятся Москва, где зарегистрировано 502,5 тыс. человек, Московская область с 420,4 тыс., Санкт-Петербург (333,9 тыс.) и Свердловская область (235,4 тыс.). Краснодарский край занимает четвёртое место, что свидетельствует о высоком уровне занятости пенсионеров в регионе.

На другом конце списка — регионы с гораздо меньшим числом работающих пенсионеров. В Ненецком автономном округе зарегистрировано всего 3,3 тыс. таких граждан, в Чукотке — 5 тыс., в Еврейской автономной области — 7,2 тыс., а в Республике Алтай — 8,8 тыс. Это подтверждает, что в некоторых удалённых и менее населённых регионах количество работающих пенсионеров значительно ниже.

Влияние на экономику

В целом по России продолжает работать более 7,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии у этой категории граждан составляет 24 006 рублей, что значительно ниже средней зарплаты в стране, однако для многих пенсионеров это остаётся важным источником дохода. Работающие пенсионеры вносят вклад в экономику, занимая различные должности, от низкоквалифицированных до более специализированных, что помогает обеспечить их финансовую независимость и активность в старшем возрасте.

По данным Социального фонда, увеличение числа работающих пенсионеров также связано с ростом интереса к занятости после выхода на пенсию, а также с улучшением условий труда для пожилых граждан в некоторых регионах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почти 50% ипотечных кредитов в России оформлено на покупку нового жилья — ОКБ сегодня в 12:51
Рост ставок и снижение объемов: Кубань на грани изменения ипотечного тренда — что не так с недвижимостью

Ипотечное кредитование в Краснодарском крае снизилось в ноябре, но регион продолжает занимать четвертое место по объему выданных кредитов.

Читать полностью » Кофе в Краснодарском крае подорожал на 31% за год — ЕМИСС вчера в 12:35
Молочный кофе обойдется как лакшери напиток: почему кубанцы платят в 1,5 раза больше

В Краснодарском крае и Ростовской области в 2025 году цена на кофе выросла на 30%. Какие причины стоят за этим повышением и как меняются цены в других регионах ЮФО?

Читать полностью » В России открыто более 35 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — hh.ru вчера в 12:29
Московский рынок риелторов перенасыщен, а Краснодарский ждёт сотрудников: что происходит с профессией

В 2025 году число вакансий для агентов по недвижимости в России увеличилось. Где спрос на риелторов особенно высок, и сколько можно зарабатывать в разных регионах?

Читать полностью » Продуктовая корзина в Краснодарском крае стоит 7 621 руб. — Руспродсоюз вчера в 12:20
Цены взлетают — но не везде: где в России можно купить минимальную продуктовую корзину за копейки

В разных регионах России наблюдается значительное различие в стоимости минимальной продуктовой корзины. Почему цены на продукты так сильно варьируются?

Читать полностью » Сочи и Краснодарский край становятся главными направлениями для новогодних каникул вчера в 12:13
Юг превратился в зимний рай: почему Краснодарский край привлекает всё больше туристов в каникулы

В Краснодарском крае растет спрос на качественные курорты и отели с развитой инфраструктурой, особенно в новогодний период.

Читать полностью » Устойчивого роста сейсмической активности в Крыму не выявили — ИФЗ РАН 15.12.2025 в 20:35
Землетрясений больше на карте, но не в реальности: что на самом деле происходит с Крымом

Ученые объяснили, почему рост числа землетрясений в Крыму не означает усиление сейсмической опасности.

Читать полностью » В Крыму зафиксирован рост ОРВИ, но эпидпорог не превышен — Роспотребнадзор 15.12.2025 в 20:27
Порог рядом, но не пройден: как Крым и Севастополь встречают сезон ОРВИ

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость ОРВИ: в школах и детсадах вводят точечные ограничения.

Читать полностью » Хлеб в Крыму дорожает из-за логистики и энергозатрат — Минсельхоз 15.12.2025 в 20:22
Даже социальный хлеб пошёл вверх: что сломалось в ценовой стабильности Крыма

Министр сельского хозяйства Крыма объяснил, почему в регионе дорожает хлеб и как собственная мука влияет на ситуацию.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Дело рэпера Гуфа о грабеже поступило в Наро-Фоминский суд
Технологии
Регулярная очистка кэша замедляет работу смартфона — эксперт Муртазин
Наука
Подземные лабиринты в Южной Америке ставят под сомнение естественное происхождение — Earth.com
Авто и мото
Водитель должен уметь пользоваться компрессором для накачивания колес — эксперт Пахомов
Общество
Россия готова внедрить возрастную авторизацию через Госуслуги — Свинцов
Общество
Ватаманюк назвал решение по "делу Долиной" концом "бабушкиной схемы
Спорт и фитнес
Спортивная одежда с пропиткой замедлила рост бактерий — эксперты SELF
Культура и шоу-бизнес
Гулиев предложил проверить Нагиева на возможное признание иностранным агентом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet