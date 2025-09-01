Автопром на распутье: деньги или люди — что дороже в кризисе

Что важнее для автомобильной промышленности: снизить расходы или сохранить опытных специалистов? Вице-премьер РФ Денис Мантуров уверен — главное не допустить ухода кадров.

"Если говорить о переходе некоторых производителей на сокращенный режим работы, то здесь главный приоритет — сохранить трудовые коллективы предприятий, не потерять опытных специалистов", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Поддержка работников

По словам Мантурова, министерства и руководство заводов ищут варианты занятости на те дни, когда производство простаивает. Задача — не допустить падения доходов сотрудников. Это особенно важно на фоне сокращённого графика, который начинают вводить ведущие предприятия отрасли.

Примеры: КамАЗ и ЛиАЗ

КамАЗ : с 25 июля компания перешла на сокращённую рабочую неделю. Причина — кризис на рынке грузовиков: продажи упали на 30%, а рынок в целом сократился почти на 60%. Среди факторов называют жёсткую политику Банка России и активность иностранных производителей.

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ): 31 июля предприятие объявило о четырёхдневке. Как сообщал Telegram-канал Mash, работники жалуются на снижение зарплат на 15% и нестабильность. Спрос на российские автобусы остаётся низким.

Главный вызов

Сокращение графика — мера вынужденная. Но если в процессе будут потеряны квалифицированные кадры, восстановить их будет значительно сложнее и дороже. Поэтому ключевая задача государства и бизнеса сегодня — удержать специалистов и обеспечить им достойный уровень дохода, даже в условиях падения спроса.